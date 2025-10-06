¿Qué es un emprendedor visionario? Aquí van ejemplos de éxito global

Los factores sociales y culturales influyen en la forma de afrontar la vida profesional y el mundo de los negocios. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El emprendedor visionario es aquel que es capaz de ver el potencial de una oportunidad, adelantarse a su competencia y lograr desarrollarla gracias a explotar su capacidad al máximo. Este perfil suele tener una visión de negocio que, en muchos casos, ve más allá y encuentra soluciones capaces de mejorar la sociedad y el mercado. “La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor”, aseguraba Steve Jobs.

En España, el 40 % de los emprendedores decide serlo por vocación y el 39,5 % lo hace tras detectar una oportunidad en el mercado. Sin embargo, el miedo a no lograr los objetivos marcados es común a nivel global: casi la mitad de los emprendedores confirma que, a pesar de haber detectado una buena oportunidad para emprender, sería disuadido de hacerlo por temor a fracasar.

Ser emprendedor requiere sacrificio, esfuerzo y trabajo duro, y ser capaz de superar limitaciones como el miedo al fracaso. Sobreponerse a estos obstáculos forma parte inherente de la figura del emprendedor visionario y supone la clave de su éxito en muchos casos. Estas limitaciones, lejos de lastrar su éxito, forjan su carácter y comportamiento y le acompañan en todos los ámbitos de su vida.

5 cualidades de un emprendedor visionario

Cada emprendedor tiene un perfil distinto, proviene de una realidad diferente y tiene una trayectoria independiente. Además, los factores sociales y culturales influyen en la forma de afrontar la vida profesional y el mundo de los negocios. Pero existen algunas cualidades que son un denominador común de los emprendedores visionarios y que los caracterizan a todos ellos. Estas son algunas:

Se anticipa al futuro . Si hay algo que caracteriza al emprendedor visionario es su capacidad para detectar el potencial de una oportunidad que otros no han visto. Esta mirada de vanguardia le permite liderar un camino que otros muchos seguirán después.



Más que un negocio . El emprendedor visionario piensa constantemente en el futuro y, cuando ha encontrado una oportunidad para emprender, busca crear algo más que un negocio. Su objetivo es ofrecer un producto o servicio que tenga un impacto en la sociedad y solucione un problema, a la par que mejore la calidad de vida de las personas.



Foco en el largo plazo . Como suele embarcarse en proyectos de gran calado, la proyección del negocio suele estar pensada para el largo plazo. No trata de buscar la rapidez y la eficiencia inmediata, sino de estudiar todas las posibilidades para desarrollar un producto o servicio que cubra las necesidades de los consumidores y aporte algo positivo. Este tipo de proyectos requieren tiempo y el emprendedor visionario trabaja pensando en ello.



Innovación constante . El emprendedor visionario se anticipa al futuro y, para ello, la innovación juega un papel fundamental en el desarrollo de su proyecto. Todo negocio que pretenda suponer un punto de inflexión en la sociedad debe hacerlo con la innovación en el centro de todo el proceso.



Resiliencia. Un proyecto pensado para el largo plazo encontrará distintos momentos de dificultad. Una de las características más importantes de este tipo de emprendedor es su capacidad para afrontar y adaptarse a las circunstancias adversas. La flexibilidad, la toma rápida de decisiones y la gestión de la incertidumbre son aspectos clave para una gestión correcta de la resiliencia.

Tres ejemplos de emprendedor visionario

Existen muchos ejemplos inspiradores de emprendedor visionario, pero si hay algo que todos tienen en común es su proyección de mejorar el mundo y la sociedad a través de la innovación. Estos son algunos de los ejemplos más destacados:

Henry Ford . Creó el primer cuadriciclo a gasolina en 1896 en el que introducía grandes innovaciones respecto a otros modelos, algo que desarrollaría más adelante con su modelo “T”. Fundó Ford Motor Company y consiguió introducir el vehículo de motor de combustión por primera vez entre las familias norteamericanas. A este visionario se le conoce también por su visión de la producción en cadena, un modelo que después se ha replicado en numerosas industrias. Conocido por producir vehículos de alta calidad a precios asequibles y por cuidar a sus empleados como elemento clave para el éxito de su compañía, Ford afirmó que ‘’un negocio que no produce nada salvo dinero es un mal negocio’’.

Steve Jobs . Mencionar a Apple es hablar de tecnología, innovación y tendencia. Así lo entendía también Steve Jobs cuando creó la compañía en 1976, en su casa, junto con Steve Wozniak. Ejemplo de emprendedor visionario y de perseverancia, Jobs fue relegado de su propia compañía en 1985. Tras la salida, fundaría NeXT Computer y Pixar. La primera le valió para regresar a Apple a través de un acuerdo para usar su sistema operativo. La segunda, haría historia en el mundo de la animación y el cine tal como lo conocemos hoy en día. Jobs describió este período como ‘’el mayor momento de creatividad de su carrera’’.

Jeff Bezos. Este emprendedor visionario cambió para siempre la forma en la que los usuarios hacían compras en Internet a través de su compañía Amazon, creada en 1994. Esta empresa, que revolucionó el comercio electrónico mundial, se fundó gracias a la aportación de familiares, amigos y conocidos del emprendedor y dos años después de su creación salió a bolsa. El empresario, que en 2021 se apartó de la dirección de Amazon, está centrado ahora en ‘The Washington Post’ (cabecera estadounidense que adquirió en 2013) y su empresa Blue Origin, dedicada a los vuelos espaciales.

Los emprendedores visionarios atraen e inspiran a partes iguales, pero todos ellos han logrado alcanzar ese estatus con perseverancia, esfuerzo y socios estratégicos que les han apoyado en sus momentos más decisivos. Tal y como expresaba Henry Ford, “reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito”.

*Texto publicado originalmente en BBVA, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia.

*Título modificado y ajustado por el editor de EyL de El Espectador.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚