Daniel Rubio, director de Caribe Exponencial. Foto: Cortesía

En el ecosistema emprendedor de Colombia hay una región que viene creciendo. De Bogotá y Medellín se sabe que lideran no solo la creación de emprendimientos sino la generación de empleo, pero otras ciudades del país vienen haciendo lo propio, como Manizales, Cali y Barranquilla. De esta última, con la estrategia de potencializar lo que existe y crecer de manera exponencial los casos que ya están en una segunda fase de crecimiento, es que nace Caribe Exponencial, una organización privada que quiere hacer de Barranquilla y la región Caribe todo un epicentro de negocios nuevos, crecientes y con vocación de internacionalización.

Daniel Rubio, director de Caribe Exponencial, en conversación con Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, hace un balance de lo que ya han logrado, de cómo usan una metodología probada por las escuelas de negocios en sus MBA y del por qué defienden la teoría de que para emprender -y esto pensando en todos aquellos que todavía están dudando de lanzarse a crear un negocio- no necesariamente hay que dejar su trabajo, sino más bien, dedicarle un espacio juicioso para no perder la fuente de ingreso que ya existe. Habla de lo que se viene para 2024 y de cómo el papel de los emprendedores es determinante justo cuando se habla de la llegada de una recesión.

¿Qué es Caribe Exponencial?

Caribe Exponencial (CE) es una plataforma empresarial que impulsa el crecimiento de empresas con alto potencial de la región Caribe. Somos un equipo interdisciplinario sin ánimo de lucro experto en estrategia, crecimiento y finanzas. Contamos con la red empresarial más robusta respaldada por las organizaciones más importantes de la región: Fundación Santo Domingo, Cámara de Comercio de Barranquilla, Fundación Promigas, Universidad del Norte, ProBarranquilla, Fundesarrollo y la ANDI Atlántico - Magdalena. Queremos convertir a Barranquilla en el epicentro de crecimiento empresarial para irrigar prosperidad en la región. Esto lo lograremos con nuestro modelo de agregación 50 horas de asesorías personalizadas -un ‘MBA a la medida’ que tiene como entregable:

* Elaboración de una estrategia de crecimiento a largo plazo * Profundización en el sistema económico de la empresa * Diagnóstico y desarrollo de cultura exponencial * Nueva estructura organizacional * Accesos a nuevos mercados e internacionalización * Una red de oportunidades

¿Qué han logrado desde que tuvieron la idea de impulsar a esos emprendimientos, tanto en cifras como en términos cualitativos?

Desde que iniciamos con el programa ya tenemos la medición de los primeros dos grupos de empresas, que en tan solo un año han logrado generar 537 empleos directos adicionales e ingresos adicionales por valor de más de $43.000 millones anuales (+65%).

Hoy contamos con más líderes que están dispuestos a identificar y romper sus paradigmas. Son personas visionarias, resilientes al cambio y apasionadas por llevar su empresa al máximo nivel.

¿Qué pasa cuando un emprendimiento, y hablemos de un caso puntual, pasa por su aceleración?

Cuando hablamos de aceleración, podemos referirnos a una parte de nuestro modelo de agregación, siendo esta la etapa de metodología que dura 6 meses. En estos seis meses profundizamos en la estrategia corporativa, el sistema económico, las habilidades de liderazgo, y la metodología comercial para crecer. Es decir, no nos quedamos en la teoría sino que más que una consultoría. Los empresarios cuentan con recursos de personas expertas para implementar.

Antes la gente invertía en finca raíz, en CDT, pero ahora se ven más opciones por el lado de los inversionistas ángel o las “family offices” pensando en emprendimientos. ¿Cómo se está invirtiendo en Colombia y con qué riesgos?

Lo primero a resaltar es que nuestro trabajo con los empresarios desde Caribe Exponencial es ayudarlos a enfocarse en su relevancia y diferenciación en el mercado en el cual operan. Sin eso no hay negocio, por más que levanten una ronda tras otra. Una vez los empresarios ponen en orden su modelo de negocio, equipo, operación y finanzas, ya quedan listos para una etapa de expansión, donde el capital sí se puede requerir para crecer.

Si bien se venía dando una dinámica de mayor acceso e información para la inversión en emprendimientos, esta se ha visto fuertemente golpeada como resultado de las medidas inflacionarias adoptadas en la economía global. Los CDTs se volvieron particularmente relevantes en el mercado actual de inversión en activos alternativos como empresas, dado a que ahora las inversiones en emprendimientos deben percibirse de mucho mayor retorno que antes, por el efecto riesgo y premium.

No obstante lo anterior, los inversionistas también son largoplacistas y saben que estos retornos de bajo riesgo como CDTs no se mantendrán en el tiempo y tampoco dejarán ir oportunidades en empresas de grandes múltiplos, excelentes equipos, y que ya hayan comprobado tracción en su mercado.

El 2024 lo queremos iniciar con el Showcase, que se llevará a cabo el 29 de febrero, donde juntaremos varios family offices, fondos de capital de riesgo, banca tradicional y ángeles inversores, para que conozcan de primera mano empresas Caribe Exponencial que están listas para recibir capital y expandir de manera apropiada.

¿Qué tan cerca está la tarea del Gobierno Nacional de promover el desarrollo empresarial con lo que hacen organizaciones privadas como Caribe Exponencial?

El desarrollo empresarial siempre será un pilar importante para todos los gobiernos. En este punto desde Caribe Exponencial trabajamos más con empresarios, academia y fundaciones. Nos encantaría apoyar iniciativas del Gobierno enfocadas en el crecimiento de empresas.

¿Cuáles son los planes que tienen para el 2024?

Le apostamos a que arrancará fuerte con dos hitos muy importantes. El primero es la selección de la cohorte 4 (15 empresas) que se dará a finales de enero, donde ya vemos un grupo de empresas postuladas que llevarán el impacto de Caribe Exponencial al siguiente nivel. El segundo es el primer Showcase que se dará el 29 de febrero donde celebraremos las historias de cambio y se generarán transacciones con 20 empresas Caribe Exponencial en conjunto con inversionistas de todo el país y empresarios referentes de la región.

Luego en julio estaríamos buscando cerrar la convocatoria de la cohorte 5, lo que nos permitirá pasar de 32 empresas en el 2023 a cerrar con 62 empresas a cierre del 2024.

El 2024 pinta como un año difícil por los vientos de recesión. ¿Cuál es el papel del emprendimiento cuando precisamente los vientos soplan en contra?

El papel del emprendedor cuando los vientos soplan en contra es la resiliencia. Es aquí donde se diferencian las empresas duraderas de aquellas frágiles. Nuestra responsabilidad en Caribe Exponencial es formarlos en futuros estrategas que les permita ser no solo resilientes mentalmente sino metodológicamente. Cuando los emprendimientos son duraderos, logran el contrapeso que una economía necesita en tiempos difíciles para que eviten mayores tasas de desempleo y desaceleración.

¿Qué papel está jugando el Caribe colombiano en el ecosistema de emprendimiento nacional?

El Caribe colombiano, y particularmente Barranquilla, está jugando un rol expansivo y de desarrollo, disminuyendo el desempleo, reactivando la economía, y exportando país. Por la zona portuaria se moviliza el 12% de la carga general. Cuatro de los 13 cables submarinos que conectan a Colombia con el mundo ingresan por Barranquilla, logrando alta redundancia y rápida conectividad. En el 2022 se graduaron 11.000 estudiantes de colegios distritales con habilidades bilingües, lo cual ha sido crucial para la atracción de BPOs a la ciudad. Hay cuatro zonas francas, 25 parques industriales y 20 centros empresariales, permitiendo que no solo cuente con una ubicación geográfica estratégica para el comercio internacional del país, sino que también la pueda aprovechar.

Todo lo anterior y más, permite que los emprendimientos puedan crecer, y próximamente más emprendimientos se puedan crear.

No todos logran llegar a un Caribe Exponencial porque no cumplen con los requisitos, todavía son muy pequeños. ¿Cuál es el mensaje para ellos, que todavía son muy pequeños y no saben qué ruta seguir? ¿A dónde acudir?

Cada programa de fomento empresarial tiene un foco estratégico con el fin de poder especializar y generar el mayor impacto en el menor tiempo posible. Caribe Exponencial se encuentra en la segunda etapa del ciclo de una empresa. Esa etapa la describimos en parte por nivel de ventas entre 1.000 y 40.000 millones de pesos al año. En este espacio es donde nos especializamos y en donde podemos generar el mayor impacto según nuestro expertise y tésis de inversión.

La etapa anterior a esta es aquella en donde se encuentra el emprendedor haciendo de su idea una realidad. Desarrollando uno o varios prototipos para confirmar que su producto tiene una relevancia y una diferenciación en el mercado. Como todas las etapas sucesivas, es compleja y requiere de tiempo, recursos y ayuda institucional para lograr salir adelante. Nuestros socios fundadores son también fundadores en otros programas que han sido esenciales para la cuna emprendedora de la región. Aquí destaco tres, habiendo más, en donde referenciamos aquellas empresas que sabemos que tienen mucho potencial pero aún necesitan de tiempo para llegar a la segunda etapa. Estas son “Fábricas de Productividad” de la Cámara de Comercio de Barranquilla, “Technoserve - Impulsa Tu Empresa” de Fundación Santo Domingo y Cámara de Comercio de Barranquilla, y el “Centro de Emprendimiento” de la Universidad del Norte. Muchas empresas Caribe Exponencial inicialmente pasaron por una o más de estos tres programas.

Un consejo para los que tienen la idea de emprender, pero no han encontrado el camino…

No somos tan románticos y tampoco tomamos a la ligera esta pregunta. Hay dos cosas importantes a tomar en cuenta antes de emprender: La primera es probar que el producto o servicio en el que quieren emprender sea relevante para el mercado en el que estarán. Si el problema que quieres solucionar no es un problema suficiente para el futuro cliente, pues simplemente no percibirá una transferencia justa de un valor por otro. La única manera es probándolo y debes buscar los recursos para poder probar sin que te sobreinviertas. Esto nos lleva al segundo punto.

Adam Grant en su libro “Originals” acaba con un paradigma romántico de que hay que dejarlo todo para volver realidad un sueño. A través de ejemplos cómo Bill Gates, Larry Page y Sergey Brin, Steve Wozniak, y muchos más, describe de manera articulada la verdad de cómo estos titanes no soltaron su empleo hasta tener certeza de la estabilidad de su emprendimiento. Aquí el mensaje es sobre cómo mitigar riesgos. Si tu único ingreso para poder comer y pagar las cuentas depende de la salida al mercado de tu producto o servicio, podrás salir muy temprano o de manera inapropiada por no haber antes revisado, probado y controlado los riesgos y sesgos. La clave está en invertir tiempo de tu día en emprender, pero no dejar tu empleo sin antes solucionar tu fuente de ingreso.

