¿Quiere llevar a su mascota en el pecho? Ellos lo lograron con un emprendimiento

7 meses en el mercado y pasaron de vender $90.000 al mes a $2.500.000. Su nicho: todos aquellos que son amantes de los perros y los gatos. Su estrategia, lograr que los dueños y las dueñas no solo los lleven a pasear, sino que los lleven impresos en su pecho. Así nació Invictus Pets, el emprendimiento que busca resaltar la imagen de los animales para que sus dueños los luzcan en sus outfits.

“Las redes sociales pueden ser un generador sostenible de dinero para algunos y para otros un simple consumo de tiempo”, esta es la filosofía de Liz y Ricardo, quienes encontraron en las plataformas digitales un trampolín para ofertar productos enfocados en mascotas. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, estos dos jóvenes cuentan los objetivos que quieren alcanzar, los obstáculos que convirtieron en oportunidad y la experiencia de hacer empresa en Colombia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Liz Melo, 27 años, Derecho

Ricardo Pinzón, 24 años, Administración de empresas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en enero de 2021, época de pandemia en la cuál encontramos una oportunidad de negocio en el segmento de mascotas, elaborando hoodies estampados con la foto de mascotas y sus respectivos nombres. Esta fue la base para lanzar tiempo después un portafolio dedicado a los seres que más amamos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ambos hemos tenido una mentalidad definida respecto a la materialización de las ideas, tenemos mascotas y al ver la oportunidad decidimos fabricar dos hoodies para cada uno, tener una muestra y empezar toda la gestión para impactar el mercado.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La fuente de recursos fue gracias a nuestra línea principal Invictus Design, la cual comercializa ropa deportiva. Con las ventas generadas, le apostamos a una línea innovadora inspirada en mascotas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando generar empleo, contamos con un equipo de trabajo de más de 15 personas de forma directa, aportamos un granito de arena a la reactivación económica afectada por la pandemia, y además de esto, estamos revolucionando el amor por nuestras mascotas y animales en general. El hecho de tener algo personalizado de ellos nos hace comprender que hacen parte de nuestra vida y familia.

6. ¿Soy feliz?

Claro que somos felices, a pesar de que es innegable que existen días caóticos de carga física y emocional, el hecho de recibir mensajes de agradecimiento por nuestros clientes junto con sus mascotas nos hace muy felices.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. Consideramos que a nivel de tendencia el sector de mascotas se irá incrementando con el paso del tiempo, generando un modelo de negocio rentable y duradero.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para nadie es un secreto que emprender genera incertidumbre, y que a nivel biológico nos da miedo el riesgo y salir de nuestra zona de confort, pero como filosofía de vida creemos fielmente que el éxito consiste en materializar y ejecutar. Si no se cumplen estás dos, simplemente se queda como una idea, por eso no fue duro como tal emprender, sino un riesgo por no cumplir nuestras propias expectativas como marca.

Puede interesarle este emprendimiento: “Los datos son el nuevo oro”

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliendo nuestro sueño de involucrar más a nuestras mascotas en el día a día, pero no lo hemos cumplido en su totalidad. Todavía estamos trabajando en el alcance que queremos llegar a tener, sentimos que vamos por un buen camino con un crecimiento constante y orgánico.

10 ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue innovar, analizar el mercado en busca de nuevos productos que puedan llegar a ser atractivos al consumidor moderno, el cual es cada vez más exigente al momento de comprar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si lo es, puesto que en los últimos años se abrió un cambio a nivel social con el significado de la familia, esto implica que las personas cada vez involucran más a las mascotas en su familia, y con ello nace la necesidad del bienestar de ellas y de llevarlas siempre consigo. Así que nuestro emprendimiento crea valores frente a esto, otorgándoles el grado de importancia que se merecen.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, recibiríamos una inversión de un desconocido, porque eso ayudaría a acelerar el crecimiento que se tiene proyectado a corto y mediano plazo. Adicional, se entraría a negociar cuál sería el rol del inversionista para potencializar la marca y pensaríamos en ceder parte de nuestra empresa, siempre y cuando dicha cesión ayudase a generar un crecimiento que nosotros no fuéramos capaces de alcanzar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Sentimos que los errores que se pudieron cometer fueron necesarios en su momento, para aprender y fortalecer ciertas aristas de la compañía. En los momentos de crisis se forja el carácter y es necesario caer. Lo único que no volveríamos a hacer sería dudar del proceso y de las ideas que tenemos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiramos en nuestras mascotas. Una de ellas pasó por una complicación de salud, así que pensamos que se moriría. El recuerdo se iba a quedar únicamente en fotos y en la memoria, así que quería algo que siempre me la recordara y así fue como nació la idea. Sentimos amor por los animales, ellos siempre serán nuestra fuente de inspiración para crecer como personas y en este caso como marca.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si hemos fracaso al adelantarnos en procesos de lanzamiento de productos. Sin embargo, hay que aclarar que no se ha llegado al punto de un fracaso irreversible, a pesar de que han existido equivocaciones no han sido lo suficientemente grandes para detener el proyecto. Es muy importante ser muy racional para darse cuenta cuándo es oportuno bajarse o seguir en el barco.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Claro que sí. Sin una comunidad no se podría tener el alcance que hemos tenido. El apoyo que hemos tenido en redes sociales como Instagram y Facebook ha sido clave para la visibilidad de Invictus Pets.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, a las nuevas generaciones les brindará nuevas formas de hacer negocios, creatividad y les despertará pasión por emprender.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos vemos consolidados como una empresa innovadora en el sector textil a nivel Colombia y con presencia en diferentes países de Latinoamérica, siempre transmitiendo nuestros valores de marca y el amor por los animales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

¡Todo! Realmente el apoyo que hemos recibido de nuestros familiares y amigos cercanos ha sido único. Desde el comienzo nos han apoyado y nos han dejado claro que podemos contar con ellos, desde difundir nuestro portafolio en redes sociales, hasta contarle a personas de nosotros para que nos compren producto. Nuestra familia está orgullosa del impacto que hemos generado y más aún con un emprendimiento que involucra mascotas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, todos podemos emprender y crear nuevos productos o servicios, lo importante siempre será la disciplina y paciencia, junto a un buen equipo de trabajo. Es importante aprender a delegar para que no se genere una carga laboral excesiva. Siempre estamos dispuestos a impulsar y apoyar a aquellos que están comenzando, sabemos lo duro que es empezar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo ha sido clave en el crecimiento de esta empresa, desde los encargados en la confección de cada prenda hasta el encargado de entregarlas, son piezas vitales por no decir las de mayor importancia en la empresa, contamos con personas maravillosas las cuales deseamos que crezcan profesional y personalmente. Queremos capacitarlos y motivarlos, y con todo esto poder mejorar sus vidas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Definitivamente el servicio al cliente es nuestro sello personal, para nosotros es de vital importancia tener contacto permanente con nuestros clientes de la manera más humana y eficaz, en cualquier momento del día. Nos gusta sentirlos cerca y que entiendan que estamos ahí para ellos y para sus peludos.

Nos diferencia la creatividad desde el punto de vista de los productos personalizados ya que no hay límites en la imaginación y en lo que se quiere transmitir con cada producto, en especial con los hoodies.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Realmente ha sido un sinfín de aprendizajes y conocimientos adquiridos en los 360 grados del negocio, desde el primer día, en el cual cada uno de nosotros cumplía diferentes funciones hasta hoy, que se cuenta con personas especializadas en las diferentes áreas. Con ello hemos aprendido la importancia de tener un equipo de trabajo, crear y empoderar de forma permanente a cada una de las personas que lo conforman. Muchas veces creemos que todo lo podemos hacer solos o que todo es gracias a labores individuales, dejando de lado la importancia humana de un equipo de trabajo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).