Recogen más de 16 mil colillas y crean productos amigables con el medio ambiente

Cindy Perilla es la destacada líder detrás de No Más Colillas Colombia.

Cindy Perilla es la directora del programa No Más Colillas Colombia. Es, ni más ni menos, la encargada de llevar un mensaje por todo el país para que las personas que fuman sean responsables con las colillas que usan tras consumir sus cigarrillos. Que no las tiren por ahí, en cualquier parte. Con su equipo ya están testeando el llamado Producto Mínimo Viable, que son materas contruidas a partir de las colillas como materia prima, aunque no lo dice en detalle porque están en pruebas. Su historia es apasionante y por eso, en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta detalles del camino que ha labrado en el mundo de crear empresa en Colombia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 30 años, soy Ingeniera Industrial de la Universidad Católica de Colombia, mi trabajo se enfoca en liderazgo y participación ciudadana. Desde el 2017 lideró la organización No Más Colillas Colombia (NMC), una ONG que trabaja por mitigar la contaminación que generan las colillas de cigarrillo en el medio ambiente.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En 2017 ya venía liderando diferentes proyectos enfocados en la protección del medio ambiente en Bogotá, temas de movilidad sostenible, separación de residuos, entre otros. Gracias a eso, conocí un proyecto en Barcelona llamado No Más Colillas en el suelo global, en el cual jóvenes voluntarios hacían limpieza de colillas en las playas.

Me postulé como embajadora de esta organización y así nació No Más Colillas en el suelo Bogotá. Inicialmente compartía contenido en redes y a finales del año decidí hacer la primera jornada de limpieza. En esta ocasión se unió la primera voluntaria, la ingeniera Luisa Castiblanco, quien hoy es Directora de Operaciones de la Organización.

Empezamos jornadas de limpieza, educación a fumadores, instalación de colilleros en todo el país y recolectamos mensualmente más de 16 mil colillas para transformarlas en productos que beneficien al medio ambiente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezamos haciendo jornada de limpieza de colillas en zonas críticas de Bogotá, como bares, universidad, restaurantes y hospitales. Se hacía divulgación por redes sociales y los voluntarios llegaban.

Gracias a este proceso de participación ciudadana, en 2018 nos ganamos la Convocatoria Bogotá Líder de la Alcaldía de Bogotá, la cual apoyaba iniciativas juveniles. Este proceso nos permitió escalar nuestra iniciativa a proyecto y oficializar nuestro voluntariado con más de 50 jóvenes de 4 universidades de Bogotá.

En 2019 iniciamos los procesos de investigación para limpiar las colillas con la Universidad Piloto de Colombia y posteriormente se unieron otras dos instituciones de educación (La universidad ECCI y el Sena Tecnoparque).

Ese mismo año obtuvimos el tercer lugar de los Premios Latinoamérica Verde en Guayaquil Ecuador, denominados también los Oscar Ambientales. Gracias a esto obtuvimos mayor visibilización y decidimos formalizarnos ante Cámara y Comercio como una Entidad Sin Ánimo de Lucro.

En 2020 decidimos dedicarnos al desarrollo de productos a base de colillas de cigarrillo recuperadas y hoy ya estamos comercializando nuestros productos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Durante estos tres años de funcionamiento lo hemos desarrollado con recursos propios, dinero que nos ganamos de convocatorias y premios. También tenemos un portafolio de servicios de educación donde hacemos talleres y charlas en universidades y empresas, somos los únicos en el país especializados en este tema.

Actualmente nos encontramos probando nuestros primeros productos en el mercado. Una multinacional ya nos está comprando productos para hacer educación a sus colaboradores sobre el consumo responsable del cigarrillo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que los fumadores sean conscientes del daño que le generan al ambiente cuando arrojan sus colillas al suelo. Hoy estamos recibiendo de nuestros 400 voluntarios mensualmente más de 16 mil colillas de cigarrillo. Asimismo, contamos con 7 universidades aliadas para realizar procesos de investigación y educación.

Estamos incidiendo en política pública ya que somos co-autores del primer proyecto de Ley que busca regular la correcta disposición de las colillas en el país. A nivel país estamos inspirando a muchos jóvenes a sacar adelante sus ideas y emprendimientos, así parezca algo loco como el nuestro. Si una colilla puede tener otro uso, cualquier otro residuo puede lograrlo.

Somos referentes a nivel internacional ya que no solo estamos cerrando el ciclo de contaminación de las colillas, sino que los protagonistas son ciudadanos y sus aliados son la academia y el sector público.

6. ¿Soy feliz?

Me levanto cada día con la satisfacción de haber logrado un cambio en mi país, así que sí, soy muy feliz sabiendo que mi vida tiene un propósito tan grande.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Me encantaría que otras organizaciones pudieran aportar a esta causa y claramente si hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, le cedería el liderazgo, siempre esperando poder aportar desde la orilla donde me encuentre.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Los retos del emprendimiento se deben principalmente a la falta de unión con otros emprendedores. Realmente este camino es una escuela de liderazgo, que nos permite salir fortalecidos y ojalá ayudar a otros que apenas están empezando para que no se rindan.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño es muy grande y se llama “No más colillas en Colombia”. Cuando eso pase mi sueño se habrá cumplido. De todas formas, las victorias tempranas y los frutos de nuestros esfuerzos no se hacen esperar y las satisfacciones que este proyecto me ha dejado son inmensas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos probando nuestro producto en el mercado. Esperamos poder crecer como emprendimiento y como causa, para seguir impactando a millones de colombianos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, actualmente el modelo de educación lo estamos replicando en varias ciudades en Colombia con proyección a replicarlo en ciudades de Panamá y Ecuador, ya que contamos con voluntarios en estos lugares. Una vez fortalecido el modelo de educación y de recolección de colillas, el siguiente paso es la transformación de las colillas en el lugar donde se recolectan.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claramente, estamos en búsqueda de inversionistas y mentores que nos permitan proyectarnos a nivel nacional e internacional. Cederíamos lo necesario para poder crecer e impactar a más personas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Desde el inicio No Más Colillas ha sido todo un camino de aprendizajes para la vida, así que todo el proceso, los triunfos y las derrotas han sido necesarios para llegar a donde estamos ahora.

Algo que sí recomiendo es pensar en la sostenibilidad económica desde el principio, es muy importante no desligar los recursos económicos de estas causas porque es uno de los aliados para impactar a más personas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró inicialmente Miquel Garau, fundador de No Más Colillas en el Suelo Global. Luego cada uno de los voluntarios, sus historias de vida y sus grandes ideas me han dado la fuerza y la inspiración para seguir soñando en una Colombia sin colillas. Las personas que más admiro son aquellas que han dejado una huella de humanidad como Barack Obama y su familia, el Dalai Lama, Nelson Mandela, entre otros.

15. ¿Fracasé en algún momento?

De las 1′235.646 ideas que se han dado en No Más Colillas, el 99% no han funcionado. Pero el 1% sí, y eso es lo que somos hoy, ese 1% que funcionó.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Soy parte de la Comunidad Origen, una red que me inspira a seguir adelante con mis proyectos a través del ejemplo y la inspiración de otros líderes del país que lo están logrando.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí, más que solo recoger colillas le estamos diciendo a los jóvenes en Colombia que la solución a los problemas del país está en nuestras manos y que debemos dejar de esperar que venga alguien y nos resuelva. Espero que muchos jóvenes, niñas y niños nos tomen como ejemplo para sacar adelante sus emprendimientos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me gustaría tener un mayor impacto en temas públicos, representar esta causa en otros países y llevar en alto en nombre de Colombia. No Más Colillas en 10 años será el referente mundial y será un mentor para emprendimientos de otros países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Como siempre trabajé y estudié al tiempo, mi familia no tenía mucho poder de decisión sobre mí, pero sí manifestaban su incomodidad: “¿Una ingeniera recogiendo basura?”, me decían. Emocionalmente fue difícil no contar con ese apoyo. Tiempo después y al ver los logros alcanzados, ya se fueron sumando a la causa desde su orilla. Gracias a Dios siempre he tenido la gracia de rodearme de seres mejores que yo en muchos sentidos, así que fueron un factor crucial para este proceso: guías espirituales, mentores, amigos y cómplices han acompañado a forjar la Cindy que soy hoy.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Esa es la misión: acompañar a otros y mostrarles que con confianza y constancia se puede lograr lo que sea.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

No Más Colillas son más de 400 manos y corazones que han apoyado esta causa de forma directa. Actualmente mi principal aliada es la ingeniera Luisa Castiblanco, Directora de Operaciones del proyecto, quien se encarga de la investigación y el desarrollo de productos.

También contamos con el apoyo de Diana Gómez, quien es directora Financiera, Johan Aranda, la coordinadora de diseño, y otros 4 coordinadores en áreas de educación, voluntariado, marketing y redes. Gracias al apoyo de Origen contamos con el apoyo de mentores empresariales como Ian David Hurtado y Andrés Santamaría.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La felicidad y amor con el cual hago todo. Estoy tranquila de haber sembrado en el corazón de los que me rodean esperanza en nuestro país. No Más Colillas es referente internacional ya que sus protagonistas son jóvenes ciudadanos de a pie.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay que soñar en grande, tener aliados y creer que sí es posible.

