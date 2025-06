Emprendedores: hay financiación de hasta US$ 100 mil a proyectos sobre migración

Foto: Paula Saavedra Morales

Hace unos días nos llegaron los siguientes datos: “Colombia alberga hoy a más de 2,8 millones de venezolanos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”; “de acuerdo con el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son los principales puntos de acogida de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia”.

Sobre ese escenario, entonces nos contaron una noticia: “marcado por urgencias locales dentro de una problemática nacional y con el objetivo de impulsar la integración social y económica de personas migrantes en América Latina y el Caribe, Radical Flexibility Fund (RFF), organización global que impulsa nuevas formas de financiamiento centradas en la autonomía local, en colaboración con Innpactia, plataforma que democratiza el acceso a financiamiento para proyectos de impacto social y ambiental, lanzan Alborada Ventures, nuevo fondo pionero en finanzas mixtas enfocados en migrantes en Latinoamérica”.

Así, para ir más allá, entrevistamos a Jorge Antonio de la Hoz, Fund Manager de Alborada Ventures al respecto, y esto fue lo que nos contó:

¿Qué es Alborada Ventures y desde cuándo entraron en operación?

Alborada Ventures es un fondo híbrido e innovador creado para potenciar la integración social y económica de personas migrantes en América Latina y el Caribe. Fue diseñado desde 2022 a partir de un proceso participativo con comunidades migrantes, y se constituyó formalmente en 2024 como una alianza entre Innpactia y Radical Flexibility Fund. En 2025 inicia operaciones con un piloto en Colombia, con el objetivo de transformar la movilidad humana en una oportunidad económica sostenible, financiando modelos liderados por o enfocados en población migrante.

¿De dónde salen los recursos con los que ustedes pretenden financiar a los y las migrantes de Latinoamérica?

El fondo inicia con un capital piloto de US$3 millones, comprometido por donantes y aliados estratégicos internacionales. Al estar estructurado como un fideicomiso compartimentado (Trust Fund Compartimentt), permite incorporar distintos tipos de capital (donación, deuda, capital catalítico) provenientes de cooperación internacional, filantropía institucional y donantes de impacto. La meta es escalar a US$ 10 millones a 2026 y US$ 50 millones a 2030, año en que se pretende llegar a toda la región y financiar etapas avanzadas (Seed a Serie B).

¿Qué requisitos deben cumplir esas empresas sociales, startups y demás negocios para acceder a los recursos que ustedes están ofreciendo?

Entre las consideraciones para los aplicantes a la primera convocatoria para participar en Alborada Ventures se encuentran: ONG que estén desarrollando o iniciando modelos de negocio sostenibles; empresas sociales y negocios liderados por o para migrantes venezolanos en etapas tempranas de desarrollo y que cuenten con modelos de ingresos validados o que integren tecnología. También startups que posean un Producto Mínimo Viable comprobado o al menos un año de ventas; empresas tradicionales con ventas mensuales desde US$ 2 mil, que requieran digitalización o busquen escalar; y emprendimientos socialmente responsables con modelos monetizados, con más de dos años de operación o cuenten con contratos en desarrollo que demuestren su potencial de crecimiento sostenible.

¿A qué costo (tasa) están colocando esta financiación y qué están pidiendo a cambio?

En la fase piloto, se estima una tasa de retorno entre 12 % y 14 % E/A en COP para instrumentos con componente de deuda. A cambio, se pide compromiso con la sostenibilidad, el impacto medible y la integración económica de comunidades migrantes. No se exigen historiales crediticios perfectos ni garantías inalcanzables.

Ustedes hablan de potenciar “la autonomía económica de estas poblaciones” y fortalecer “el tejido empresarial local”. Quiero que nos den un ejemplo de ello, en la práctica, desde el paso uno hasta la consecución de resultados.

El proceso es:

Conocer a empresas u ONGs por medio de nuestra convocatoria. Se inicia proceso de preselección de las organizaciones con la finalidad de entender mejor sus necesidades y qué tipo de financiamiento y asistencia se necesita. Se selecciona a la organización, por ejemplo se selecciona a una ONG que da apoyo con programas de capacitación de cómo hacer crecer su empresa, se les ofrece mentores y apoyo técnico a migrantes venezolanos. Es aquí en donde Alborada Ventures tomamos relevancia, ya que vamos a apoyar económicamente a esta ONG y adicional con nuestra asistencia técnica con el objetivo de que ellos puedan ayudar a más migrantes a generar empresa, lo que se transmite a generación de empleos, lo que da como resultado un aumento a la economía, no solo por la venta de productos o servicios si no a la integración a la formalidad. Cerrando así un círculo virtuoso.

¿Qué metas tiene este piloto? Cuéntenos cuál será el paso a seguir en los dos escenarios: 1. Se cumple con la expectativa incluso superando. 2. No se llega a la meta propuesta.

El primer objetivo es recaudar los US$ 3 millones para poder financiar a las organizaciones. Esto con el apoyo de donantes, filantropía o fundaciones

Poder ayudar tanto en lo económico como en lo técnico hasta 20 organizaciones (40 % ONGs y 60 % empresas en etapa temprana o en crecimiento)

Que dichas organizaciones lleguen generar un modelo de negocios sostenibles y tener métricas de impacto, es decir, cuántas personas se están viendo beneficiadas

En caso de no llegar a la meta de los US$ 3 millones, se tiene pensado poder arrancar con US1 millón para poder hacer que la asistencia técnica sea posible.

Hacen una lectura, en cifras, del impacto migratorio que ha tenido la población venezolana en Bogotá y Soacha, Cúcuta y Norte de Santander, Barranquilla y Atlántico, Medellín y el Valle de Aburrá, Cali y Valle del Cauca. Con Alborada, ¿a cuántos de esos migrantes esperan impactar y, sobre todo, descubrir ese “liderazgo migrante (que) genera soluciones innovadoras, resilientes y con capacidad de adaptación a mercados en constante cambio” del que hablan?

Nuestra meta de impacto en la fase piloto es buscar impactar a 20 ONGs y empresas las cuales por medio de ellas se pueda impactar directamente en miles de personas migrantes. Más allá de la cifra, Alborada busca identificar y potenciar liderazgos migrantes que ya están generando soluciones desde lo local, con capacidad de resiliencia, innovación y adaptación a economías en transformación.

Si un migrante está leyendo esta entrevista, ¿a dónde debería tocar la puerta para tratar de ser incluido en toda esta propuesta que, claramente, busca encontrar oportunidades en medio de la necesidad?

Puede postularse directamente a través del formulario de aplicación disponible en las redes sociales y plataformas de Alborada Ventures e Innpactia, enlace aquí. La convocatoria es pública y estará acompañada de canales de atención para resolver dudas. También puede escribir vía correo electrónico a jorge@radicalflexibility.org

Hablan de tickets según el tipo de financiamiento: Catalítico: US$ 5000 a $15000, Revolvente: US$ 15,000 a $ 30,000 y Crédito: US$ 50000 a $100000. ¿Puede una misma empresa postularse a varios de estos financiamientos? ¿O se permite un trabajo compartido entre varios negocios?

Una misma empresa puede postularse a un solo tipo de financiamiento, de acuerdo con su nivel de madurez, necesidades y potencial de escalamiento. Durante el proceso de evaluación, el equipo de Alborada analizará si la propuesta encaja mejor con un instrumento catalítico, revolvente o de crédito, e incluso podría proponerse una combinación adaptada, siempre que tenga sentido técnico y financiero.

En esta fase piloto, el fondo tiene como objetivo financiar hasta 20 organizaciones, por lo que la asignación será estratégica y priorizará la diversidad de modelos y niveles de desarrollo. También se valorarán alianzas entre organizaciones, siempre que exista un proyecto común sólido, con objetivos compartidos y una estructura clara de ejecución.

¿Empresas de todos los tamaños entrarán a competir por el mismo recurso? ¿O se hará una segmentación para que todos los interesados estén en igualdad de condiciones?

Se hará una segmentación y entendimiento para cada organización, por tamaño, necesidad de capital, tipo de recursos y la estadía en la que se encuentre la organización. Es decir, si una organización en idea quiere aplicar al préstamo de US$ 100,000 no aplica, ya que no cubre con el perfil, pero podría aplicar para las subvenciones o subvenciones reembolsables.

