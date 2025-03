Se abre una línea de crédito por $185.000 millones para la economía popular

Instalaciones y locales de esta plaza de mercado. Venta de carne, hortalizas, legumbres, frutas entre otros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esta nueva opción crediticia, está dirigida a los micronegocios populares que podrán recibir hasta dos créditos de máximo $2 millones, cada uno, para cubrir sus gastos de funcionamiento e invertir en sus negocios. El objetivo de esta línea de crédito es seguir avanzando en la inclusión crediticia de los micronegocios de la economía popular, y que sea un apoyo para la reactivación económica del país.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara dijo que, en total, esta línea de crédito de Bancóldex cuenta con $185.000 millones, recursos a los cuales podrán acceder empresarios populares, sin importar si son personas naturales o jurídicas, formales o informales, o si se acercan de manera individual o asociativa. Las personas de los micronegocios deben cumplir ciertas condiciones para acceder a los recursos como, por ejemplo: no haber recibido crédito o no tener operaciones vigentes en los últimos dos años, estar clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV, o presentar ingresos anuales inferiores a 50 SMMLV.

Por su parte Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo, explicó que los empresarios populares que accedan a este beneficio podrán recibir dos créditos de hasta $2 millones, cada uno, con plazos que van desde los 6 hasta los 12 meses. Así, contarán con recursos para invertir en compra de materias primas, insumos, nómina, servicios públicos, arriendos, costos de transporte y demás gastos operativos de funcionamiento, incluyendo la sustitución de pasivos.

Con los recursos también, podrán hacer inversiones en modernización como compra o arrendamiento (leasing) de bienes inmuebles, maquinaria y equipo, adecuaciones o mejoras de instalaciones y locales comerciales, y demás activos fijos vinculados directamente a la actividad productiva. Entre los beneficios especiales de esta línea, se incluye una reducción mínima en la tasa de interés final al beneficiario de al menos 5% (500pb), frente a la tasa plena que el intermediario defina en sus condiciones estándar de crédito para esta población.

Además, Bancóldex incluye por primera vez, un alivio de capital equivalente al 5 %, como reconocimiento al buen comportamiento de pago. Este beneficio se dará solo después del 70 % de la amortización. “Esta iniciativa marca un hito para Bancóldex y para el Grupo Bicentenario, pues contempla un alivio a capital para los empresarios que tengan un buen comportamiento de pago. Además, reafirmamos nuestro apoyo deliberado a las mujeres de la Economía Popular, contribuyendo así al cierre de brechas que existen en cuanto a acceso a créditos, teniendo en cuenta que, si bien las mujeres demuestran mejores hábitos de pago, tienen un menor acceso al sistema financiero”, destacó José Alberto Garzón, presidente (e) de Bancóldex.

Por su parte María Fernanda Reyes Roa, directora ejecutiva del Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia señala: “seguimos impulsando la autonomía económica de las mujeres en toda su diversidad, a través de acciones y programas que contribuyen a cerrar las brechas de inclusión financiera. Gracias al programa CREO, el Fondo Mujer de la Vicepresidencia, en alianza con Bancóldex y el Grupo Bicentenario, brinda crédito a mujeres de la economía popular sin acceso a financiamiento formal. Esta iniciativa busca construir comunidades más justas y equitativas, donde la mujer desempeña un rol clave en la transformación económica y social del país”.

Cabe destacar que cerca de la mitad de los recursos disponibles serán destinados exclusivamente para mujeres microempresarias las cuales, contarán con condiciones preferenciales de tasas y un porcentaje mayor de alivio a capital, para un total del 10 %, si presentan un buen comportamiento de pago. Para activar este alivio adicional, las empresarias de la economía popular recibirán un curso de formación para fortalecer sus habilidades financieras.

Finalmente, con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos ofrecidos en este cupo de crédito, las empresas beneficiarias podrán hacer uso de las garantías emitidas por el Fondo Nacional de Garantías (FNG) incluyendo las garantías especiales en apoyo a la economía popular.