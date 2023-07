“Sí se puede hacer empresa en nuestras fincas, por pequeñas que sean”

Luis Bayron Arcila, emprendedor de Sonsón, Antioquia, logró vender su café especial, a US$10,50 libra, a la empresa china Zhuanxian Trading. / Cortesía

“Thanks you to everyone who took part. Congratulations to all the winners and congratulations to all the farmers who produced such excellent coffee”, se lee en el cabezote de la página web de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en donde los mejores productos fueron sometidos a una subasta con compradores internacionales. Lo mejor de lo mejor. Y allí estaban los granos de café que produce Luis Bayron Arcila, un emprendedor de Sonsón, Antioquia, que reunió a otros 15 talentosos jóvenes como él y crearon dos marcas de cafés especiales. Su producto ya está en varios países.

“Luis Bayron ha salido adelante a través del trabajo esmerado en su finca, ha logrado participar en varias ediciones del concurso nacional de calidad de café Colombia, Tierra de Diversidad, de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en donde este año se subastó su café en US$10,50 la libra a la empresa china Zhuanxian Trading (Zhuji City) Co., Ltd”, cuenta el Equipo Craft Coffees de la FNC.

“Soy un enamorado de los nuevos procesos de fermentación e implementamos variedades y densidades acordes a la zona. Me veo comercializando café de mejor especialidad con precios que ayuden a la economía familiar y para mejor infraestructura acorde a estos cafés de alto valor”. Aquí está su historia, contada en nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos de El Espectador:

1. ¿Cuántos años tengo?

Soy Luis Bayron Arcila López, de Sonsón, Antioquia, tengo 29 años y soy orgullosamente productor de café. Estudié el bachillerato académico.

2. ¿Cuál fue mi idea? ¿Qué creé?

Tengo una gran herencia cafetera, por lo cual decidí convertirme en productor como mi padre. Desde hace siete años empecé a trabajar en cultivar un café de especialidad y de alta calidad para así lograr mejores ingresos por mi producto. A esta idea se sumaron varios jóvenes de la región que trabajaban con el cultivo del café y decidimos unirnos para elaborar un café de especialidad, calidad y cultivado por un grupo de jóvenes apasionados por el café y así surgió Tazson Café Joven, nuestra marca. Adicionalmente, hace un año decidimos trabajar el café artesanalmente y así surgió Baluar Café Artesanal.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad?

Saliendo de mi finca, empecé a aprender y conocer sobre cafés de calidad y replicarlos en la finca, llevándola hasta la transformación final en nuestras marcas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empezamos en familia tostando pequeños baches y financiándome propiamente con las salidas a cursos sobre especialidad de café. De la propia finca sacaba los recursos para aprender.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?

Con mi emprendimiento, estoy logrando rentabilidad para la familia y ejemplo para la comunidad cafetera joven de mi región.

6. ¿Soy feliz?

Estoy haciendo lo que soñé desde joven: darle valor agregado a lo que tenemos y haciendo empresa en la finca.

7. ¿Vendería mi emprendimiento?

No vendería mi empresa, ya que en ella quiero seguir en el tiempo, me genera rentabilidad y es de lo que vivimos en familia.

8. ¿Qué tan duro fue emprender?

Fue difícil emprender, por los pocos recursos económicos de que disponemos en la finca, ya que somos pequeños caficultores; pero gracias al trabajo en equipo, al apoyo de la Federación con el acompañamiento del servicio de extensión y el equipo comercial, pudimos sacar adelante el emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué falta?

Poco a poco estoy cumpliendo el objetivo de darle rentabilidad a mi familia. Espero crecer mucho más como empresa.

10. ¿Y ahora qué sigue?

Seguiremos produciendo cafés de calidad y les haremos más marketing para darlos a conocer en la región y fuera del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Tenemos todo el potencial de seguir avanzando, dados los resultados hasta ahora vistos.

12. ¿Recibiría inversión de un desconocido para crecer? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos dispuestos a recibir asesorías e invertir en este emprendimiento y así seguir creciendo a gran escala.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dejarme desanimar por los comentarios del entorno, donde te dicen que no vas para ningún lado; así que haré caso omiso de ello y seguiré siempre hacia adelante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira Juan Valdez y su protagonismo mundial, resaltando el café de los caficultores del país. Quisiera que los jóvenes también mostráramos esa otra cara de los caficultores de especialidad.

15. ¿Fracasé algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En muchos momentos, por falta de recursos, pensamos en dejar atrás la idea, pero retomamos siempre con la pasión que llevamos dentro con la ilusión de salir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Estamos trabajando junto con la institucionalidad cafetera de la Federación Nacional de Cafeteros. También con el clúster Café de Antioquia y su joven Programa para la Especialidad del Café (PEC). También junto al gobierno municipal y departamental en ferias de emprendimiento regional.

17. ¿Lo que hago trasciende?

Estamos dando un ejemplo de logro a los jóvenes caficultores del país, mirar que sí se puede hacer empresa en nuestras fincas, por pequeñas que sean. Haciendo grande empresa desde la región, mostrando con lo que hacemos que sí es posible.

18. ¿Cómo me veo en 10 años?

Posicionando estas marcas de jóvenes cafeteros en el mundo, exportando a varios países y que podamos gracias a ello progresar y sacar adelante a nuestras familias. También me veo trabajando con muchos más jóvenes enamorándolos día a día por cultivar un café de calidad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos en mi proyecto?

Mi familia ha estado siempre apoyándome como un gran equipo, día a día, y junto a 15 jóvenes de mi municipio, Sonsón. Aprendiendo juntos y generando valor con la transformación de nuestros cafés.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Estamos siempre en constante trabajo junto a muchos jóvenes y sus familias enseñando sobre procesamiento y dándoles ánimos de darles valor a sus productos. Somos un ejemplo de perseverancia y lucha en nuestros emprendimientos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Ellos son el motor para seguir escalando nuestro emprendimiento a una gran empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me considero un apasionado de tiempo completo al café en todas sus etapas, desde la semilla hasta la taza final, dando a conocer historias jóvenes que trasciendan a todo el mundo y en una taza de café conozcan lo mejor de nosotros.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a ser un buen líder, dejar la timidez, enamorar desde el ejemplo y servir a la sociedad dejando un legado a las nuevas generaciones.