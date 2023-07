En Medellín está el coworking para la industria creativa y artística de Colombia

Amalia Osorio estudió Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia. Foto: Amalia Osorio

Como en otros contactos con emprendedores, este llegó por medio de un chat: “Se trata de un emprendimiento de una ‘paisa’, dueña de una academia de arte. Ella decidió complementar la academia con un coworking destinado únicamente para artistas. Es un ‘Wework’ donde hay caballetes, espacios tipo estudio, pintura, luces, etc.”. Indagamos, por supuesto, un poco más: Su nombre es CoArting y la emprendedora es Amalia Osorio, ya ha contratado a 9 personas y por el espacio que creó ya pasaron más de 280 artistas profesionales. ¿Cómo funciona? “La hora tiene un valor de 20.000 pesos, la semana ilimitada 250.000 pesos y el mes ilimitado 840.000 pesos. Tienes derecho a café, agua y aromática ilimitada. Conexión a wifi, uso de caballetes, mesas, sillas y demás mobiliario necesario para la creación artística; pocetas para lavar pinceles, baño y almacenamiento de materiales y obra. Adicionalmente, tenemos venta de productos artísticos en la sede”, dice. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años y estudié Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Creé el primer y único espacio colaborativo y flexible (CoArting) exclusivo para artistas o amantes de arte. Un espacio creativo en el que amantes y aficionados del arte y el diseño pueden encontrar un ambiente inspirador, recursos y herramientas para construir sus obras artísticas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Sentí que es una necesidad actual, pues no hay coworking dedicados y enfocados a la rama creativa y artística en Colombia, entonces busqué el local indicado para llevarlo a cabo y empezó el proceso de diseño. Cada espacio, cada luz y cada mobiliario fue pensado y diseñado para este objetivo creativo. Como artista, siento que es un lugar ideal para la inspiración y la creación. Es el primer espacio de su tipo en el país y responde a la necesidad de ofrecer a los artistas y ‘gomosos’ de la cultura un lugar asequible para trabajar en un espacio que motive el relacionamiento estratégico -networking- con otros profesionales del arte, de diferentes disciplinas y estilos. CoArting está destinado para artistas profesionales y aficionados que quieran crear a su propio ritmo y con sus propias reglas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

A través de un préstamo bancario de 350 millones de pesos logré adecuar el lugar tal cual lo imaginé. Hoy el CoArting cuenta con 190 metros cuadrados distribuidos de tal manera que los artistas puedan acceder a mesas, caballetes, pinturas, arcilla, acuarelas y numerosas herramientas para concretar sus trabajos artísticos, combinados con música y buena inspiración.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Dar un impulso al arte en Medellín y en el país, apoyando especialmente al talento artístico joven, a los aficionados y a su bienestar. Con el CoArting estoy solucionándole a muchas personas un problema muy común y es contar con su espacio de creación o taller para que puedan trabajar sin la necesidad de que tengan que pagar locales por medio de arriendos costosos o invadiendo su propio espacio personal.

6. ¿Soy feliz?

Soy infinitamente feliz y este siempre ha sido mi sueño. Luego de vivir 6 años en Italia, mi objetivo siempre fue regresar a Colombia y crear un espacio así para apoyar el arte en Colombia y crear comunidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. En este momento ni por toda la plata de mundo vendería mi CoArting. En mi idea de emprendimiento, más allá que suplir un interés económico particular, lo que deseo es impactar a miles de artistas que al no contar con las herramientas o recursos no pueden expresar su arte, ni realizar sus obras.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Yo creo que ningún emprendedor va a decir que el camino es fácil, esto es una montaña rusa de emociones y el sentimiento cambia día a día. Pero la satisfacción y la emoción de ver cómo una idea va tomando forma supera cualquier dificultad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo voy cumpliendo día a día, nunca del todo, pues, de lo contrario este tema de emprender sería aburrido. El sueño evoluciona todos los días y siento que la ambición siempre va de la mano y cada día quieres hacer más y más. Entonces, si me preguntan ¿Qué me hace falta? No sabría responder con exactitud, pero sí tengo la convicción de que aún puedo hacer mucho más por apoyar el arte en este país.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Este proyecto es muy reciente, todavía hay cosas por mejorar y por hacer; entonces por ahora sigue trabajar mucho más por este sueño. En el inmediato plazo el foco está en fortalecer y seguir posicionando el CoArting en Medellín. En el mediano plazo es expandir esta idea a otras ciudades.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, hay muchos retos en el mundo artístico y digital. Mi sueño es poder llegar con el arte a otras ciudades, otros países y la virtualidad es clave para esto.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lo he pensado y lo podría considerar. Por ahora estoy estabilizando este sueño que he creado y los resultados me mostrarán esos nuevos caminos que sin duda serán retadores.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hacer clases de arte a domicilio. Fue una etapa de este proceso y en su momento lo disfruté, pero es algo que no retomaría.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Patrizio Travagli, mi mentor, director de la Accademia d’arte AD’A en Florencia (Italia). Lo conocí en 2010 y gracias a él me enfrenté a retos muy importantes y desde ese entonces ha sido parte fundamental de este proceso de emprendimiento.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, claro, pero de los errores siempre se aprende y salen cosas buenas. Tirar la toalla es un sentimiento normal en la vida, pero en esos momentos debes pensar en el sentimiento que sientes cada vez que llegas a la parte alta de la montaña rusa y entender que hay días buenos y días no tan buenos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Comunidad no, pero estoy rodeada de personas que están pasando por el mismo proceso de emprender y es importante sentir el apoyo y la asesoría en conjunto. Mi esposo, por ejemplo, también es emprendedor, entonces juntos hemos aprendido a construir empresa desde diferentes orillas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, sobre todo a las generaciones futuras y amantes del arte que, además, son cada vez más independientes y más curiosas. La necesidad de espacios de trabajo “diferentes” como lo es el CoArting son cada vez más necesarios, además, porque la cultura y el arte en Colombia están en constante crecimiento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Mi enfoque está principalmente en lograr posicionar el CoArting como un espacio referente cultural y artístico en el país. Llegar a más ciudades de Colombia y posicionarlo como un espacio de encuentro de nuevos talentos y promesas del arte internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un rol fundamental. Desde el momento en que decidí ser artista y emprendedora siempre he recibido el apoyo y el impulso de mis papás para lograr lo que me propongo. Mi abuelo paterno, sobre todo, ha sido mi mayor inspiración y mi fan número 1. Por otro lado, mi esposo, quien también tiene su propia empresa, ha sido un apoyo y una guía muy importante en este proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, entre todos debemos apoyarnos, yo también he recibido mucha ayuda y creo que de eso se trata, de transmitir los conocimientos y las herramientas para que otros puedan lograr sus sueños en este camino difícil, pero inspirador como es el del emprendimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Soy fiel creyente de que un buen equipo es la clave del éxito. Actualmente, tengo un equipo de 9 personas que aportan todo lo necesario para que este proyecto sea exitoso. Cada uno juega un papel muy importante en su labor, sea de servicio al cliente, contabilidad, académica, orden y limpieza, administración del lugar o mercadeo, todos con un sentido de pertenencia impecable. Siento que hoy puedo decir que tengo al mejor equipo de trabajo y gracias a ellos este emprendimiento sigue creciendo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El amor hacia el arte y hacia el bienestar de las personas. Para mí esa es la combinación perfecta y es el objetivo principal de este sueño.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que se puede emprender desde cualquier área del conocimiento, siempre y cuando se tenga una pasión por lo que se hace y que ese sueño sea tan grande que me permita trabajar día a día, y despertarme con la alegría y la satisfacción de poder lograrlo.

