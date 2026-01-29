SoftBank, el fondo que invierte en startups, evalúa US$30.000 millones más en OpenAI

Masayoshi Son y Sam Altman en Tokio en 2025. Foto: Photographer: Kosuke Okahara/Blo - Kosuke Okahara

SoftBank Group Corp. está en conversaciones para invertir hasta US$30.000 millones adicionales en OpenAI, un reflejo de la ambición de su fundador, Masayoshi Son, de desempeñar un papel central en el desarrollo de la inteligencia artificial.

La empresa japonesa, un financista relevante en el creador de ChatGPT, estudia comprometer más capital en la startup, según personas familiarizadas con el asunto. SoftBank evalúa invertir hasta 30.000 millones de dólares, dijo una de las fuentes, que pidió no ser identificada por tratarse de conversaciones privadas. Advirtieron que las discusiones son dinámicas y que el nivel de financiamiento podría cambiar.

Las acciones de SoftBank subieron hasta 8,8% tras la noticia, antes de recortar las ganancias y cotizar alrededor de 3,7% al alza en Tokio el miércoles por la tarde.

Son ha estado desarmando posiciones para aumentar la participación de SoftBank en OpenAI e invertir más en inteligencia artificial. La empresa con sede en Tokio vendió su participación en Nvidia Corp. y suspendió conversaciones para comprar al operador estadounidense de centros de datos Switch Inc. SoftBank había acumulado una participación de 11% en OpenAI, tras inyectar 22.500 millones de dólares apenas el mes pasado.

Representantes de SoftBank declinaron hacer comentarios sobre la posible inversión, que fue reportada primero por el Wall Street Journal.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha estado reuniéndose con importantes inversores en Medio Oriente para asegurar financiamiento para una nueva ronda de inversión que podría totalizar al menos 50.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el tema. El creador de ChatGPT busca recaudar 50.000 millones de dólares o más en esta ronda, con una valuación de alrededor de 750.000 millones de dólares a 830.000 millones de dólares, dijeron las fuentes. Las conversaciones se encuentran en una etapa temprana y los montos podrían modificarse.

Los inversores minoristas japoneses ayudaron a impulsar las acciones de SoftBank a un máximo histórico el año pasado, al verlas como una vía indirecta para invertir en OpenAI. Sin embargo, el panorama de ChatGPT es ahora menos favorable ante la creciente competencia de alternativas como Gemini, de Google, dijo Amir Anvarzadeh, estratega de renta variable japonesa en Asymmetric Advisors. Aun así, “Son está jugándose todo, apostando la casa”, afirmó.

Las acciones de SoftBank han perdido impulso desde noviembre, mientras las preocupaciones sobre las apuestas del grupo en inteligencia artificial pesan sobre el precio del papel.

A pesar de haber sido un inversor temprano en tecnologías de inteligencia artificial, SoftBank en gran medida ha quedado al margen de la carrera global por construir semiconductores, racks de servidores y otro hardware necesario para el aprendizaje automático, con la mayor parte del dinero concentrándose en un pequeño grupo de fabricantes de chips, entre ellos Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

SoftBank ha incrementado de manera marcada sus apuestas en inteligencia artificial en los últimos meses. En el último año, la empresa con sede en Tokio compró al diseñador estadounidense de chips Ampere Computing LLC por 6.500 millones de dólares y anunció la adquisición por 5.400 millones de dólares de la unidad de robótica de ABB Ltd. Para financiar parte de esos costos, SoftBank redujo su participación en T-Mobile US Inc., vendió por completo su participación en Nvidia y amplió un préstamo con margen respaldado por sus acciones de Arm.

