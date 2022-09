Emprender con arte es posible y ellos lo lograron con una plataforma digital

César Suárez, creador de Svenir. Foto: Svenir

“Svenir es una comunidad de artistas, coleccionistas y negocios. Svenir cuenta con una plataforma que le permite a los creadores de arte digital lanzar colecciones de arte de los lugares donde viven o nacieron para mostrar la comida, la cultura, los animales, las plantas, la vida nocturna y todo lo que hace a los humanos y a la madre naturaleza increíbles en ese lugar. Svenir luego le permite a los coleccionistas de arte digital acceder a estas piezas cuando se encuentren visitando estos lugares. Una vez coleccionadas, se abren un sin número de posibilidades para experimentar en la vida real gracias a los partnerships que tenemos con restaurantes, café, eventos y demás actividades en esos lugares”.

La respuesta, vía correo electrónico tras una conversación por chat, contaba en detalle sobre esos emprendimientos que, de entrada, se sienten disruptivos. ¿Qué números tenían? “US$200.000 de inversión, equipo de 20 personas, lanzamos ya Nueva York, vamos a lanzar Bogotá y Medellín en octubre. Tenemos más de 270 piezas de arte creadas. Contamos con más de 17 artistas en la plataforma creando arte y tenemos más artistas y más ciudades ad portas de lanzamientos”, agregó, César Suárez, un colombiano que emprendió digitalmente en la industria del arte y cuenta su historia aquí en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy César Suárez. 28 años. Ingeniería Industrial con opción en Economía en Uniandes (Bogotá) y tengo una maestría en Innovation and global sustainable development del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Lund, en Suecia

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació en 2021. Servir al creciente volumen de artistas digitales, no dejar olvidar a nadie lo increíble que son los humanos y la madre naturaleza, y hacer más con menos: revolucionar el mercado de souvenirs. Svenir es una plataforma que permite a artistas digitales crear arte de los lugares donde viven o han estado para que los coleccionistas de arte puedan coleccionarlo cuando ellos visiten esos lugares.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Trabajando 24/7 en el concepto. Invirtiendo mi tiempo, viajando mucho para aumentar la creatividad. Se lleva a los hechos en el momento que uno ve que la idea es lo suficientemente buena y hace sentido.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fondos propios al comienzo, luego logré levantar una ronda por US$ 125.000 y otra por US$ 75.000.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Damos exposición a artistas digitales, permitimos a los coleccionistas y viajeros tener un NFT souvenir de arte digital, o sea, revolucionamos el mercado de souvenirs. Y tenemos más planes mucho más interesantes que aún no podemos contar.

6. ¿Soy feliz?

100%

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Absolutamente durísimo. Muy bestia. Es muy jodido. Hay que sufrir mucho. Demasiado. La incertidumbre, el cansancio, la convicción de que la idea sea buena, buscar equipo, la plata.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El primer objetivo se cumplió. Ahora hay más y más grandes. No me hace falta nada. Solo quiero ser más útil.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Más artistas, más ciudades, más coleccionistas, más arte creado, más experiencias para nuestros coleccionistas. Lanzamos la colección de Bogotá y Medellín en octubre. Los invitamos a todos a que se unan a nuestro discord: https://discord.gg/Zq2bUGsT y nos sigan en @svenir.io

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Cualquier artista puede vender su arte de manera geolocalizada con nosotros.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Ya lo hice y vamos por más. Siempre hay que ceder.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No vuelvo a embriagarme, consumir drogas, comer mal, tener malas relaciones personales, a no dormir bien, a ser envidioso y a ser amargado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Anthony Bourdain, Bob Dylan, Elon Musk, Osho, Tolstoy, Mike Tyson, David Foster Wallace, James Joyce, mi papá, mi mamá y mi hermano.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nunca. Jamás.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No formalmente. Ha sido un viaje solitario. Conozco varios emprendedores, pero siempre el viaje ha sido solitario. Más difícil así. Pero a la vez no ha sido solitario porque siempre, absolutamente siempre, las ideas y las mejoras vienen de las conversaciones con los demás. De eso sí que me sobra. Sobre todo con mis amistades en una sola dirección, como tantos buenos autores muertos ya y tantos emprendedores exitosos que me han mostrado el camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto. Adiós a los souvenires como los conocemos. Hola a los NFT souvenires. Hola al arte digital. Hola al metaverso. Hola a las comunidades en línea que se encuentran en la vida real.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En esa fecha ya tendremos un registro de millones de piezas de arte digital en la Blockchain que han sido creadas por millones de personas talentosas alrededor del mundo. Habremos impactado la vida de millones de personas, motivándolas a viajar y a divertirse y a darse cuenta de lo increíble que son los humanos y la madre naturaleza.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Hay amigos que se vuelven familia. Mis papás son motivación para lograr cosas grandes para que ellos también tengan la oportunidad de vivir más y más intensas experiencias en sus vidas. Solo mantengo relaciones con personas que me exijan a ser mejor y me den buena energía.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

100%.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Esta vez decidí emprender solo. Ahora tenemos un equipo de 20 personas. El papel del equipo es hacer que todo funcione y seamos felices de verlo funcionar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es Svenir, Xertify, Vamo ID y los libros que he escrito. Quiero servir a billones de personas de manera creativa y proactiva. En el quinto libro que saldrá en 2023 responderé esta pregunta más completamente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A enfrentar. A llorar. A no esperar. A atacar. A decidir. A disfrutar y a reír. A siempre seguir.

