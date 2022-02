Una mujer que creó su emprendimiento de ‘lettering’ y lo está democratizando

Alexandra Flórez Martínez creó Tienda Trazo. Foto: Cortesía

Hay varias razones para emprender, pero se podrían resumir en dos: por oportunidad o por necesidad. Cada una tiene su propia historia y esta de Alexandra Flórez Martínez tiene que ver más con la segunda en medio de una pandemia. Ella aprendió el arte de dibujar letras con diseño y ahora lo enseña desde su emprendimiento conocido como Tienda Trazo. La invitamos a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos respondió.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años y estudié comunicación social y periodismo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Tienda Trazo nace de la idea de democratizar durante la pandemia el gusto de muchas mujeres y hombres por dibujar letras con diseño y que sin importar dónde se encuentren puedan encontrar herramientas para realizar este arte. Un gusto aplicado a muchos emprendimientos durante esta época.

Nace en el 2020 mientras estaba en embarazo, esperando a Carlos Andrés, mi primer y único hijo. Necesitaba un dinero que me permitiera sobrevivir desde mi casa, sola, con un bebé en camino y sin empleo o ayuda económica alguna. Era urgente obtener un ingreso que fuera estable, que no me implicara mucha movilidad o alto riesgo de contagio de Covid 19, ideal que fuera un trabajo digital y que no me implicara una inversión económica alta.

Así comenzó una marca con plataforma 100% virtual que hoy permite llevar a quienes les encantan los plumones, las clases virtuales, las letras con diseño muchos productos y clases online con calidad, de manera fácil y con precios asequibles.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Tuve que estudiar mucho con herramientas gratuitas. Vi muchos videos en Youtube, leí mucho en Google en diferentes temáticas, ninguna de mi carrera, como marketing digital, diseño y comencé a aprender con prueba y error. Aprendí de finanzas para que en realidad fuera rentable como negocio y me leía cuanto texto gratuito encontraba que hablara acerca de negocios digitales. Luego de 8 meses participé en la convocatoria de MinTic donde logré ganarme la Tienda Virtual, después de una convocatoria de más de 1.000 emprendimientos. Esto me ayudó a crecer en ventas, en confianza para los clientes y aprender mucho más de plataformas e-commerce.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tienda Trazo comenzó con una impresora que me regalaron y una caja de plumones que compré con mucho esfuerzo, aunque costaba $15.000, era un precio que en ese momento era imposible para mi bolsillo. Vendí unas joyitas que guardaba y con eso logré juntar la primera producción de kit´s de inicio para aprender lettering.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logro llegar a públicos donde aprender lettering se veía antes como algo costoso y de difícil logro. Hoy tengo estudiantes de los talleres que me dicen que jamás se habían animado aprender porque era costoso o porque creían que no lo lograrían. Con Tienda Trazo esos imaginarios han cambiado.

6. ¿Soy feliz?

¡Soy muy feliz!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Vendería una pequeña participación. Tienda Trazo quiere crecer y seguramente lo hará de la mano de aliados más grandes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy difícil. Era el peor momento para comenzar un negocio. Todo mantenía cerrado por el confinamiento, la pandemia no me permitía tener más ingresos para invertir, o ir hasta donde los proveedores y ver productos. No contar con más personas en la producción hacía que pasara horas con mi recién nacido en un brazo y en el otro imprimiendo y empacando… A veces tenía que ponerlo en un fular conmigo y dictar clase, como al segundo día de nacido. ¡Porque si quería que funcionara tenía que darlo todo!

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, estoy cumpliendo un sueño. ¡Aunque falta mucho! Quiero llegar a más zonas en Colombia, tener logística de entregas para el mismo día y con envíos gratis, entre otras cosas. Pero estoy convencida de que voy por el camino correcto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir estudiando mucho para conocer mucho más acerca de negocios digitales, aumentar la oferta de kit´s y aumentar las metas. Hay que soñar más grande.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Tienda Trazo es escalable y con muchas líneas de crecimiento como negocio que aún falta explorar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, claro. Me encantaría hacer parte de muchas iniciativas que ya existen donde externos pueden apoyar tu negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a eliminar un sistema que permita medir la satisfacción de los clientes. Eso es un pilar tan importante como la calidad de los productos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración ha sido mi hijo Carlos Andrés. Pensar en cómo enseñarle herramientas de aprendizaje para leer, escribir, para estudiar en el futuro cercano hoy hace que cada día quiera innovar en la forma en que enseño en Tienda Trazo. Y luego saber que le funcionan muchas cosas que implemento, a otras mamás, es la mayor inspiración.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No he fracasado, pero sí pensé que me sucedería. Antes de conocer más de finanzas y rentabilidad de negocios, sentí que no funcionaba más la marca y quise salir corriendo por no tener mucho conocimiento en diferentes áreas. Pero al final eso solo me hace conocer más el negocio.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte del grupo de emprendedores de Tiendaenlinea.com, una iniciativa de MInTic.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos afianzando escribir a mano algo que, pensábamos, perdería fuerza por todas las herramientas tecnológicas que tenemos, en especial en niños entre los 8 y 12 años o jóvenes entre los 16 y 22, pero el auge de querer aprender a hacer lettering demuestra que no solo mi generación tiene gusto por esto, al ser las clientas más frecuentes, sino también generaciones venideras.

Ahora bien, algo especial que ya sucede en las personas que dibujan sus títulos, sus apuntes con color cuando ejecutan la escritura a mano y aplican conceptos como neurolingüística, expresión de sentimientos y otras cosas que parecen mágicas en la mente y el sentir.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Liderando Tienda Trazo, una marca especializada en aprendizaje de lettering para Colombia y otros países, con ventas en Marketplace como Amazon.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis amigos han hecho posible Tienda Trazo, son el mejor voz a voz, la retroalimentación de los productos, son parte activa del negocio.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! Siempre podremos compartir conocimiento, experiencias, anécdotas que le ayudan a otros y enriquecen su proceso. Debemos ser muy empáticos con los demás.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es la columna vertebral. Que el producto sea de excelente calidad, que se empaque correctamente, que cumpla su promesa de valor, que llegue correctamente entre otros aspectos y esto se logra cuando tu equipo lo quiere como suyo también.

Parte de mi equipo es mi sobrina que a sus 10 años empaca kit´s, prueba plumones, prueba productos, me da ideas, incluso monitorea la competencia y me cuenta algunas tendencias, y mi hermana que se ha unido recientemente hace que seamos un gran equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tienda Trazo es para todos. No buscamos generar un momento de compra por la inmediatez de la venta sino que buscamos acompañar el proceso donde se consigue el verdadero objetivo de nuestros clientes y es el de aprender a hacer lettering. Les hemos demostrado que este arte se puede lograr con disciplina, tareas en comunidad como la que tenemos en WhatsApp y con materiales de todos los precios.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que el negocio que sueñas tiene que gustarte por completo porque el camino no es fácil y vas a requerir tener muy clara tu meta para que cuando llegue la desmotivación, te repongas pronto y no abandones.

Las herramientas ya están creadas, depende de ti que las tomes y las asumas como tuyas, pero no puedes crear un negocio solo para tu beneficio, siempre debes pensar en red, en comunidad, en el otro.

