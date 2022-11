Desarrollaron una tienda digital para ayudar a los emprendedores a vender

Santiago Sosa, Co-fundador y Chief Executive Officer (CEO) en Tiendanube. Foto: Edwin Panneflek

Este fue el chat inicial con el que nos contactaron: “Edwin, te escribo porque estoy trabajando con Tiendanube, que es una plataforma de ecommerce líder en Latinoamérica y es considerada uno de los cinco unicornios más importantes de la región. Quisiera preguntarte si crees que es posible que apliquemos para trabajar contigo en el espacio de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador”. Entonces les pedimos un poco más de información: Tiendanube fue fundada en 2011 y desde entonces ha crecido significativamente. “Cuenta con más de 1000 colaboradores, más de 100.000 tiendas activas vinculadas a la plataforma y en 2021 llegó a lograr US$ 1 mil millones de ventas en toda América Latina. Tiendanube es una de las plataformas de comercio electrónico más valiosas de América Latina, con una reciente valoración de US$ 3,1 mil millones. Esto luego de recibir una ronda de inversión de US$ 500 millones, clasificada como Serie E, que fue codirigida por Insight Partners, grupo inversor de compañías como Twitter y Alibaba Group, junto a Tiger Global Management, que ya ha invertido en Spotify y Uber, y la participación de Alkeon y Owl Rock. Esta Serie E también contó con el aporte de nuevos fondos de alto prestigio internacional como Sunley House Capital, VMG Partners, y acompañaron nuevamente los inversores actuales Accel, Kaszek, Kevin Efrusy, Qualcomm Ventures LLC y ThornTree Capital”.

Así que, después de conocer en detalle el empredimiento y todas sus cifras, esta es la historia de Tiendanube contada por sus creadores, Santiago Sosa, cofundador y Chief Executive Officer (CEO), Alejandro Vázquez, cofundador y Chief Commercial Officer (CCO) y Martín Palombo, cofundador y Chief Product Officer (CPO) de la compañía, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tenemos 34 años y estudiamos Ingeniería en Informática en el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Tiendanube nació en un grupo de amigos de la facultad, estudiábamos en el ITBA, cuando teníamos aproximadamente 20 años surgió la mejor idea que hemos tenido hasta el momento. Hace un par de años, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) -al menos en aquel entonces- se le exigía a los alumnos una “práctica laboral obligatoria”, que se consideraba como una materia obligatoria para obtener el título. A nosotros nos divertía y entusiasmaba la idea de iniciar algo propio para las prácticas. En aquel entonces, un grupo de alumnos ya graduados estaban iniciando un marketplace llamado Linked Store. Al verlos, fuimos con la directora de la carrera a comentarle que queríamos cofundar ese marketplace con este grupo de alumnos y que cumpliese el rol de “práctica laboral obligatoria”. Nos aceptó la idea y fue una oportunidad única, ya que posibilitó la compatibilidad de poder seguir con la carrera, comenzando con los primeros pasos de nuestra vida emprendedora. Linkedstore en sí nunca fue una salida laboral, fueron casi 4 años de trabajo, en el cual no obtuvimos ninguna retribución económica, pero fue ese paso previo necesario para que después naciera Tiendanube.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

No podríamos decir que fue un camino fácil y corto. Luego de casi cinco años de dedicación, esfuerzo, observación, análisis y planeación, logramos sacar este sueño adelante. Los primeros tres años funcionamos como un ‘marketplace’, pero teníamos un problema: no lográbamos hacerlo rentable. Pensando en esto, decidimos parar para pensar en la continuidad de este proyecto. Nos fuimos a India a realizar unas pasantías con Martín Palombo -hoy CPO de Tiendanube- y en medio de una conversación en un tren, de repente el panorama fue mucho más claro. Ahí decidimos volver a juntarnos todos y arrancar de nuevo. Así comenzó el arduo camino de Tiendanube, con pocas cosas claras, salvo una: la motivación de reducir las barreras a la hora de emprender a través de una plataforma integral que abriera las puertas del mundo online a PyMEs, emprendimientos y grandes marcas; el sueño de crear un gran ecosistema de comercio electrónico que propiciara su acceso a la economía digital, un concepto que en ese entonces no resonaba con tanta fuerza.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Recibimos un primer aporte de inversores ángeles en 2011, todos del ecosistema emprendedor y la mayoría argentinos. En 2013 tuvimos una primera inversión de un fondo brasilero, que nos ayudó con la expansión en Brasil, que habíamos iniciado en marzo de 2012. Cuando hablamos de inversores ángeles, nos referimos a todos de la industria de tecnología, es decir, personas que conocían del ecosistema y apostaban al equipo y lo que queríamos construir en el largo plazo. Entre ellos, Alec Oxenford, cofundador de OLX, NXTP Ventures y FJ Labs.

Además, todos nuestros padres nos apoyaron, aún sin entender a la perfección lo que estábamos haciendo. Ahí tuvimos suerte. En mi caso, fue dejar un trabajo -cuando estaba terminando la universidad, estuve un tiempo en Dell- para poder enfocarme 100% a Tiendanube, tiempo antes de cerrar nuestra primera ronda de inversión.

Definitivamente, detenernos y buscar claridad fue clave para llegar a donde estamos hoy. Tener un objetivo en la mira nos permitió salir a buscar la inversión que necesitábamos para seguir avanzando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Tiendanube estamos disponibilizando tecnología de punta al servicio de las marcas con el objetivo que puedan vender online de manera simple, segura y accesible, bajando así las barreras para emprender en Latinoamérica. Un claro ejemplo de esto fue en el 2020, cuando surgió la pandemia del COVID-19, muchas empresas de Latinoamérica se vieron imposibilitadas de vender en sus tiendas físicas. Así fue como muchas se volcaron al mercado online como único canal de venta y con Tiendanube, cualquier emprendedor, PyME o gran marca pudo encontrar una solución tecnológica que les servía y resolvía todo el proceso sin necesidad de tener conocimientos técnicos, convirtiéndose en todo lo que necesitaban para digitalizar sus negocios. Nuestra idea nos ha permitido impactar a más de 100.000 empresarios en Latinoamérica, bajo la misión de potenciarlos y motivarlos no solo a dar el salto, sino también a continuar avanzando y creciendo para transformar sus sueños en historias que trasciendan.

6. ¿Soy feliz?

Cada vez que ayudamos a un emprendimiento a que materialice sus sueños, lo somos. Nos sentimos plenamente agradecidos por ser parte de este proyecto, pero sobre todo de ver concretarse y crecer cada vez más historias de éxitos de los miles de emprendedores que hacen parte de Tiendanube.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, aportamos a cada país y al equipo de trabajo que tenemos con la fuerte convicción de lo que sentimos por nuestro propósito y disfrutamos nuestro trabajo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender no es una misión fácil de alcanzar y eso no es un secreto. A menudo se presentaban situaciones que nos hacían reflexionar. Parte del equipo decidió abandonar la idea y enfocarse en el desarrollo de sus carreras profesionales en grandes empresas tecnológicas, algunos teniendo ya responsabilidades familiares que atender. Pero nosotros, a pesar de lo difícil que podía verse el camino, teníamos la convicción de que queríamos crear nuestro propio proyecto. Nos pusimos la meta de conectar a usuarios reales con otros para que pudieran vender sus productos, y luego de mucha dedicación y compromiso, finalmente lo estamos logrando.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño de quienes fundamos Tiendanube fue desde un primer momento construir un gran ecosistema, que sea funcional a cientos de miles de marcas, para potenciarlas a ver crecer sus negocios. Leímos una vez una frase de Henri Bergson, filósofo y Premio Nóbel de Literatura francés, que dice: “El presente solo se forma del pasado y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa”. En este momento, poniendo en práctica el hábito de volver sobre los pasos emprendidos, podemos decir sin dudar que la esencia y el propósito de esa empresa que veía la luz en el año 2010 es el motor de esta compañía, que año a año sigue demostrando que vale la pena apostar por un sueño cuando el objetivo es claro y que pone en evidencia que el ecosistema emprendedor conoce de barreras y desafíos, pero que la resiliencia y el poder de adaptación a lo incierto también tiene premio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Todavía queda mucho por crecer y allá vamos. Queremos ampliar los países en los que operamos, seguir haciendo crecer el equipo, atrayendo a los mejores talentos, creando mejores opciones de pagos y envíos para nuestros clientes, entregando tecnología del más alto nivel disponible para emprendedores, PyMES y grandes marcas.

Para 2024, esperamos que en Colombia podamos llegar a tener 10.000 clientes, además de triplicar nuestros partners tecnológicos en los próximos tres años y desarrollar alianzas estratégicas con entidades de comercio electrónico y la industria, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es impulsar el crecimiento del ecosistema e-commerce brindando soluciones más robustas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda, lo es. Desde su fundación hasta hoy, los resultados demuestran el potencial de crecimiento que tiene Tiendanube. A esto se suma el plan de expansión que estamos desarrollando actualmente y con el que estamos llegando a Colombia a iniciar operaciones.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lo haríamos, siempre y cuando la inversión venga acompañada de aprendizajes valiosos, conocimientos del ecosistema y la posibilidad de seguir construyendo a futuro. A lo largo de nuestra historia, hemos recibido inversiones que nos han ayudado a crecer y llegar a donde estamos, algunas de ellas lideradas por fondos de altísimo prestigio internacional. Por ejemplo, a inicios de 2021 recibimos una inversión de U$S 89 millones liderada por Accel Partners, inversor internacional de empresas como Facebook, Spotify, Dropbox y Slack y otros gigantes a nivel global como Thorntree Capital, Qualcomm Ventures, Kaszek Ventures y Kevin Efrusy.

Luego en agosto, Tiendanube se convierte en el nuevo unicornio de Latinoamérica, tras recibir una nueva ronda de inversión, Serie E, de USD 500 millones, liderada por Insight Partners y Tiger Global, también con la participación importante de Alkeon y Owl Rock. Esta ronda contó también con el aporte de Sunley House Capital y VMG Partners, y los actuales inversores de la compañía, Accel, Kaszek, Kevin Efrusy, Qualcomm Ventures LLC y ThornTree Capital. De esta manera Tiendanube se convierte en la 6ta startup más valiosa de la región con una valoración de USD 3,1 mil millones.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tenemos la firme convicción de la importancia de aprender sobre los errores que hemos cometido y encontrar en ellos oportunidades que nos permitan mejorar para evolucionar. Esta filosofía es parte de lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, sumando los aprendizajes que hemos recogido en el camino y que son invaluables al momento de enfrentar nuevos desafíos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Podría sonar cliché, pero desde muy jóvenes nos veíamos inspirados por el intento y error que muchas veces vivieron grandes emprendedores del mundo tecnológico como Bill Gates o Steve Jobs. Los múltiples intentos los llevaron a conseguir sueños impensables y esa es nuestra historia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Más allá del sentimiento de fracaso, hubo momentos de frustración casi que a diario, como usualmente ocurre cuando se está emprendiendo. Por eso nos sentimos tan cercanos a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas a las que servimos y para las que trabajamos cada día. Los entendemos mejor que nadie.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

El mundo de emprendedores tecnológicos es pequeño y siempre estamos en contacto con este entorno para retroalimentarnos, pero sin duda nuestra mayor comunidad es el ecosistema de partners de Latinoamérica que estamos construyendo y que poco a poco se ha ido consolidando cada vez con más fuerza. Por ejemplo, en Colombia contamos con una red de más de 45 startups/empresas tech que sin duda nos han ayudado a dar el soporte necesario que requieren nuestros emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda, tenemos la plena certeza que esta historia va a trascender, más allá de lo que es Tiendanube, creemos que cada vez que los emprendedores e incluso los jóvenes soñadores, que al igual que nosotros están pensando qué hacer o cómo encaminar sus prácticas, cuando conocen nuestra historia, se identifican con nosotros y de una u otra manera ven que hay un camino grande que te permite cumplir tus tus sueños y que aunque es difícil no es imposible de lograr.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Estamos creciendo y le apuntamos a seguir en este proceso de expansión. Las proyecciones en materia de e-commerce son muy favorables, cada vez son más los empresarios que deciden llevar sus negocios al mundo digital y hay un enorme potencial en hacer crecer la penetración en Latinoamérica. En el caso puntual de Colombia, por ejemplo para el 2025 se espera que haya 27.8 millones de usuarios de comercio electrónico en Colombia. Con esto en mente, el sueño de ayudar a las marcas colombianas en su digitalización se hace más grande. Trabajamos arduamente en el presente, para que en el mañana podamos contar con más clientes y con un equipo de talentos más grande y más robusto que le apueste a Tiendanube.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todos nuestros padres nos apoyaron, aún sin entender a la perfección lo que estábamos haciendo. Ahí tuvimos suerte. Para algunos de nosotros Tiendanube fue y es nuestro primer y único trabajo y otros cuando estaban terminando la Universidad, tuvieron que dejar sus trabajos para enfocarse 100% a Tiendanube, tiempo antes de cerrar nuestra primera ronda de inversión.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

La razón de ser de Tiendanube es esta precisamente. Creemos en el potencial que tienen los emprendedores actualmente y por eso buscamos la manera de impulsarlos en el proceso de digitalización de sus negocios. Creemos en el talento y en la pasión de ellos, y lo que buscamos es hacer que este camino de emprender sea mucho más sencillo para ellos, contando con las bases y las herramientas adecuadas para dar el salto o mantener sus negocios a la vanguardia, transformando sus sueños en historias que trascienden. Tal como lo logramos con el nuestro.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El corazón de toda startup es su equipo de trabajo, ese grupo de personas que se unen en pos de cumplir el sueño, que aportan valor desde su experiencia y trabajo diario, que empujan al frente y levantan la vara, porque saben que siempre es posible ir por un poquito más. Hoy somos más de 1000 colaboradores que creen en este sueño con un propósito y con todas las ganas de trabajar en equipo para crecer. El equipo sin duda es el gran motor de todo lo conseguido en este tiempo y de todo lo que aún queda por venir.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro trabajo refleja dos factores fundamentales que nos han permitido avanzar: la pasión y las ganas de generar un impacto positivo en el mundo. Esto ha hecho que cada día trabajemos en conjunto, dejando todo nuestro esfuerzo y dedicación para que nuestros diferenciales siempre destaquen: la simpleza para que todos los emprendedores y empresarios puedan acceder a las mismas soluciones digitales de alto nivel, facilidad a la hora de digitalizar sus negocios y sin el pago de comisiones que puedan afectar sus cifras.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Han sido muchas las lecciones aprendidas, sin embargo, al día de hoy diríamos que la lección más valiosa ha sido el aprendizaje y la importancia de frenar para contemplar el momento actual y mirar hacia atrás, y así continuar construyendo y dar valor al camino recorrido. Somos de los que creemos que esto es necesario para darle un espacio a reconocer lo aprendido, lo que nos ha llenado de orgullo, pero también abriendo espacio a ver aquellas cosas que se pueden mejorar para ubicarnos de cara al presente y preparándonos para el futuro.

Emprender para ser unicornio es el puntapié equivocado. En cambio, emprender para hacer realidad una idea que apasiona es el sostén clave, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles.

