Jenifer Copas lidera un equipo con el que logra soluciones efectivas en temas de servicios públicos para los colombianos que viven en el campo. Su trabajo ha sido tan reconocido que ya hacen parte de Global Shapers, de One Young World y Global Competitive Leadership Alumni.

Con lo que les dejó el dinero de una rifa, con eso comenzó Jenifer Colpas y un grupo de amigos la empresa llamada Tierra Grata. Como cofundadora y directora, habla de cómo están cambiando la vida de muchas personas en la ruralidad de Colombia gracias a que les llevan energía eléctrica a través de energía solar, consiguen dotarlos de un baño cómodo, limpio y seguro, y también les llevan acceso a agua a través de filtros. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos relata cómo nació todo, qué sueña conseguir y por qué la región pacífica está entre las tareas urgentes por cumplir.

Si está buscando más historias de emprendimientos y sus creadores y creadoras, están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 30 años, estudié negocios internacionales en la Universidad del Magdalena como pregrado y luego responsabilidad social como posgrado en la Universidad de Río de Janeiro en Brasil.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació un 15 de septiembre de 2015 cuando nos encontramos con los que luego serían cofundadores de Tierra Grata, veíamos que había algo que se repetia mucho: no había baños, no había electricidad o era de muy mala calidad y no había agua potable y esta situación era mucho peor en las zonas rurales, así decimos comenzar a conectar soluciones innovadoras con las familias rurales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Dimos el primer paso sin tener muchos conocimientos técnicos, estamos decimos a tener un impacto real, a llevar soluciones que realmente transformaran, nos sobraba determinación y pasión. En 2016 decimos organizar la casa, formalizar Tierra Grata y estructurar cómo íbamos a funcionar, comenzamos a visitar comunidades rurales, a redescubrir nuestro propio país, a conectar con sus potencialidades y a entender mejor sus problemas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pague?

El primer recurso lo obtuvimos de una rifa que hicimos. ¡Si, una rifa! Realmente no teníamos muy claro cómo hacer para conseguir recursos. Luego de cinco años puedo decir que estamos generando 6 empleos directos y trabajamos con organizaciones privadas internacionales que confían en nosotros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando transformaciones reales en la Colombia rural, las familias con las que trabajamos se encuentran en la ruralidad dispersa, ¿esto qué significa? Recorrer varios kilómetros por carretera, luego caminar por trochas o subirnos burros o caballos para encontrarnos con familias que llevan toda su vida iluminando sus noches con velas o lámparas de acpm y haciendo sus necesidades básicas en el monte, sí, en el monte y además consumen agua no apta para el consumo humano.

Luego del trabajo que hacemos con Tierra Grata, las familias acceden a energía eléctrica a través de energía solar, cuentan con un baño cómodo limpio y seguro que además cuida del medio ambiente y tienen acceso a agua segura a través de nuestros filtros de agua. Generamos oportunidades y bienestar en territorios donde nadie llega.

6. ¿Soy feliz?

¡Definitivamente, si!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo creo, Tierra Grata no nace para lucrarnos, nace para generar oportunidades.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido más un viaje con momentos duros, pero que he disfrutado mucho. Hemos contado siempre con el apoyo de nuestros círculos más cercanos quienes fueron nuestros primeros donantes, nuestros primeros aliados, quienes confiaron en nosotros. Sin ellos seguramente no estaríamos aquí.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no. El sueño se cumple cuando ninguna persona de la Colombia rural tenga una vida llena de incomodidades, sin luz, sin agua y sin baños que no le permiten ser productivos ni cumplir sus propios sueños. Cuando toda Colombia sea una Tierra Grata, ahí se cumplirá el sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Tenemos grandes apuestas para este año. Una de ellas es expandirnos hacia la región pacífica, la región con los índices de pobreza más altos del país. Sabemos que podemos aportar mucho para su crecimiento. También queremos aportar a la creación de políticas públicas encaminadas a poder cerrar la brecha del acceso a los servicios básicos en la ruralidad de Colombia, poner la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido en estos años al servicio del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Contamos con muchas características que nos hacen potencialmente escalables y estamos trabajando en otras para finalmente dar ese salto de forma segura y estratégica.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Tierra Grata siempre busca compartir valor con quienes trabaja, por lo tanto es importante conocer de quien viene esa inversión. Teniendo en cuenta además el contexto de nuestro país, debemos estar muy seguros de la procedencia de los recursos y más aún para tomar la decisión de ceder o no parte de nuestro emprendimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a trabajar con aliados con los que no compartimos nuestro propósito.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron las historias de las mujeres rurales, me inspiró su fuerza y su creatividad para salir adelante. Me gustaría seguir a Muhamed Yunus, ya que logró revolucionar el capitalismo tradicional y trajo consigo una nueva forma de abordar los problemas sociales.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, pensé en tirar la toalla cuando pasaron muchos meses sin ver resultados. Fue en 2018, me dediqué solo a Tierra Grata, sin salario y después de haber renunciado a un empleo estable.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, claro, soy parte de Global Shapers, de One Young World y de Global Competitive Leadership Alumni.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí, que los hijos de las familias rurales que hoy tienen acceso a energía solar puedan estudiar por las noches e ir a la universidad, que las mujeres y niñas que hoy cuentan con nuestros baños no tengan más miedo de ir a hacer sus necesidades y no crezcan con miedo de ser vistas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años esperamos alcanzar gran parte de la población con nuestras soluciones y nuestro modelo de intervención, logrando escalar a través de alianzas con organismos multilaterales y el sector privado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido el soporte, la voz de ánimo y felicitaciones en todo momento, son nuestros fans número 1.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Siempre nos gusta compartir nuestras experiencias con otros emprendedores, es una forma de hacer catarsis también, de equivocarnos juntos, o de hacer que el otro no cometa nuestro mismo error.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Somos un equipo joven y muy apasionado con diferentes formaciones académicas desde comunicadores, politólogos, diseñadores, ingenieros, un equipo todo terreno, con gran sensibilidad social integrado por 3 hombres y 3 mujeres.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona muy alegre y apasionada, eso lo imprimo en cada acción que realizo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchos aprendizajes, es invaluable trabajar y ver transformaciones reales en la vida de las personas, emprender te lleva a explorar nuevas habilidades así que el aprendizaje es diario desde el punto de vista personal y profesional.

Si conoces historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbenos al correo ebohorquez@elespectador.com o tgomez@elespectador.com