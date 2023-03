Ellos lograron que las entidades financieras le aprueben más rápido su préstamo

Mariano Sokal y Santiago Etchegoyen crearon uFlow. Foto: Cortesía

Esta es una de esas historias que van llegando por cuenta de las startups que van creciendo por todos los países de Latinoamérica. Y son, también, de aquellas que cuentan grandes historias de innovación. ¿Qué hace uFlow? Es “un servicio de tecnología aplicado al mercado financiero, 100% web, cloud y NoCode que automatiza procesos de evaluación crediticia conectándose con múltiples fuentes de datos: internas (sistemas de administración de préstamos) y externas (proveedores de datos, plataformas web y aplicaciones móviles), mejorando la tasa de conversión al momento de otorgar créditos (24x7 todos los días del año) sin depender del área de IT, con una baja inversión y la más flexible del mercado”, nos contestaron vía correo electrónico.

¿Y con qué cifras cuentan? “La operación de uFlow ha crecido un 100% en cantidad de transacciones procesadas desde el 2021 al 2022, además, hemos logrado importantes acciones como reducir el tiempo de respuesta del motor de decisiones a 0,1 segundos, llegando a países como Colombia, Argentina, Perú, Chile, Panamá y México con más de 60 clientes corporativos a nivel regional. Estamos felices de poder compartir casos de éxito en Colombia tales como los de RappiPay y Juancho te presta”. Así que entrevistamos a Santiago Etchegoyen, cofundador y Chief Technology Officer de uFlow, para que contara su historia en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años, estudié Ciencias de la Computación en la Universidad Buenos Aires.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Junto a Mariano Sokal, socio fundador y Managing Director de uFlow, creamos un motor de decisiones porque conocíamos el sector financiero y las necesidades de automatización en todo lo que respecta a evaluación crediticia. Sabíamos cuáles eran los problemas que tenían y aún tienen muchas empresas financieras para integrar proveedores de datos internos y externos, o implementar reglas de evaluación crediticia en sus sistemas de gestión de préstamos, demorándose meses o a veces años. Además también sabíamos cuánto se demoraban las áreas de sistemas en implementar cambios en las políticas existentes, y lo tedioso que es para las áreas de Créditos o Riesgos hacer cambios rápidos, implementar nuevas reglas, etc. Fue así como en 2014 nos propusimos desarrollar un motor de decisiones que permita hacer integraciones de todo tipo de forma sencilla, que sea ‘worldclass’ pero accesible para cualquier nivel de compañía financiera y, bueno, de esta forma fue creciendo poco a poco la idea y finalmente terminó siendo el producto que es hoy, con más de 60 motores activos en la región y clientes reconocidos de distintos segmentos: banca, tetail, fintech, etc.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un proceso paulatino, primero comenzamos supliendo la necesidad de integración de proveedores de datos, y en la medida que fuimos recibiendo más clientes se fueron necesitando más funcionalidades, así que fuimos robusteciendo la idea y llegando a tener tal nivel de desarrollo que nos propusimos hacer todo un proyecto pensando en las necesidades que puede haber en toda Latinoamérica.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

Nuestro crecimiento fue muy de la mano de nuestros clientes, ayudándolos con los problemas que se presentaban tales como: no poder integrar fácilmente fuentes de datos o que el motor pueda ser gestionado por personas del área de riesgos/crédito y no un programador. Además, mirando siempre el mercado y sus tendencias, apostamos a poder ocupar un espacio vacío en la industria, de poder proveer un motor de decisiones de clase mundial pero que sea flexible, 100% cloud, NoCode, y con soporte de calidad en español. Básicamente así se fue materializando el servicio, entre conversaciones con clientes y sus diversos dolores o necesidades, y un análisis regional del mercado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente fue un proyecto casi unipersonal, todo el desarrollo se hacía con horas de trabajo de los fundadores de este proyecto. Ya luego empezó a tomar forma con la reinversión de los ingresos de los primeros clientes. Podemos decir que fue un crecimiento tradicional que nos permitió pasar mejor estos últimos años en los que el capital y las inversiones, con las alzas de las tasas y demás problemas que se presentaron por las crisis económicas de coyuntura, hacían que muchas compañías empezaran a sufrir por falta de fondos, al ser muy complicado encontrar inversionistas. uFlow, al no depender de inversores, pudo ir creciendo de forma lenta pero más segura.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que entidades financieras que tenían las mismas necesidades que grandes bancos pudieran contar con una solución de clase mundial, aplicando al mismo tiempo nuevas tecnologías o conceptos que ya existían en algo completamente escalable.

Después de integrar todas las demandas que tiene el sector Fintech y además al ser un servicio en la nube, podemos interactuar muy bien con los neobancos, con todas las financieras que quizás son grandes pero que prefieren tener otro tipo de sistemas que no son los tradicionales de la banca, porque no quieren tener grandes centros de cómputo sino que lo quieren tener en la nube, eso fue lo que lo que fuimos logrando para diferenciarnos. Esperamos que los bancos tradicionales puedan ver también la oportunidad de mejora en la velocidad y eficiencia que un servicio como el de uFlow puede brindarle, ahorrándoles instalación de sistemas, horas de implementación y capacitación, tiempo, y especialmente dinero.

No pierda de vista: Madre e hija crean y diseñan platos hechos y pintados a mano

Con nuestra idea estamos logrando que las empresas pequeñas comprendan la necesidad y las bondades de contar con un motor de decisiones. Muchas veces cuando una Fintech nace, se cree que todo tiene que ser desarrollado in-house y que todo tiene que quedar a cargo del equipo de desarrollo. Esto les trae un sinfin de desventajas porque terminan escribiendo las políticas de riesgo personas que quizás no tienen conocimientos de riesgo crediticio, cuando deberían focalizar sus recursos de desarrollo para una mejor experiencia de usuario, no para desarrollar algo que ya existe.

También creo que estamos haciendo mucho foco en todo lo que tiene que ver con poder usar datos alternativos de forma sencilla, conectarse a múltiples APIs sin tener que hacer grandes desarrollos en la compañía, el uso de Inteligencia Artificial sencillo dentro de sus políticas, es decir, que esos modelos que ellos desarrollan se puedan empezar a utilizar de forma sencilla.

6. ¿Soy feliz?

Si, creo que estamos muy felices con cómo se vienen dando las cosas para uFlow. Estamos muy contentos de nuestro presente en Colombia con clientes muy interesantes con los que estamos creciendo a la par, también en Argentina, Perú y Panamá, y ahora mismo desembarcando además en otros países de la región para seguir creciendo y colaborando con facilitar la automatización de procesos de evaluación crediticia y por ende el acceso al crédito en Latam.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No en este momento al menos, porque creemos que tiene un gran potencial para crecer todavía mucho más.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como Mariano y yo ya contábamos con experiencia y conocimiento sobre el mercado financiero, y además el servicio nació como respuesta a necesidades tangibles de la industria, nuestros inicios emprendiendo no fueron tan complejos. Por supuesto siempre como emprendedores es una montaña rusa, pero una vez que se entra en el ritmo y se van sumando personas al equipo, las puertas se van abriendo y los resultados se empiezan a ver y a sentir.

Lo que sí fue desafiante una vez que ya teníamos un grupo de clientes grandes en Argentina, fue empezar a expandirnos en el resto de las regiones. Cada país implica darse a conocer y posicionar a la empresa, entonces esa transición fue más lenta, pero una vez que se empieza a desarrollar comercialmente un país y se logran los primeros casos de éxito, todo cambia y de a poco vemos cómo cada vez estamos creciendo en cantidad de clientes y sobre todo en cantidad de transacciones analizadas por el motor: en 2022 tuvimos un 100% de crecimiento en transacciones procesadas.

Lea esta historia: Ellos hicieron una app para que cualquier persona invierta en la bolsa de valores

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siempre uno cree que siente que tiene algo más, es como algo que nunca se termina, sobre todo en tecnología donde siempre hay que estar actualizando todo, agregar nuevas funcionalidades, etc. Pero creo que en parte sí, porque aquí estamos, con este producto brillando y siendo cada vez más conocidos, pero la idea es no conformarse con eso, si no cada día mejorar más y más.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Esperamos seguir desarrollando el mercado colombiano y lograr trabajar cada vez con más clientes. Estamos con muchos proyectos abiertos, con lo cual creemos que vamos a seguir creciendo en transacciones, en fuentes de datos y, por supuesto, en clientes. Además queremos desarrollar mercados nuevos, como es el caso de México donde estamos desembarcando ahora con un gran desafío, al tratarse de un mercado mucho más masivo.

También tenemos la mira puesta en nuevas tecnologías que están surgiendo en la región tales como el ‘openbanking’, además de una cantidad de novedades que nos parecen muy interesantes para el sector, y en particular por la interacción que tendrían estas tecnologías con nuestro servicio y cómo podríamos facilitar su implementación siempre de la mano del motor de decisiones.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable, casi que fue una premisa con la que nació. Trabajamos con AWS (Amazon Web Services), que nos permite una escalabilidad inmediata y afrontar, como venimos haciendo, crecimientos exponenciales en muy poco tiempo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Creo que depende no solamente de una cuestión de capital sino también de una idea de plan de negocio y de crecimiento. Si bien no estamos cerrados a la idea, hoy en día no lo hemos hecho porque simplemente nos parece que no es el mejor momento, pero siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas y, obviamente, depende no solo de de un ingreso de dinero, sino también de las ideas y el capital humano que también pueda traer a la compañía.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cuando hicimos este proceso de expandir a uFlow en varios países nos enfrentamos a varios desafíos tal vez por tratar de hacer exactamente lo mismo que en un país fue exitoso, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada uno de los mercados. Con la experiencia pudimos adaptarnos a las diversas realidades operativas e idiosincrasias de cada plaza, lo que nos llevó a comprender mejor cada uno de los mercados y las necesidades de los clientes, y a hacerlo cada vez mucho mejor.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Estamos muy inspirados en todo lo que son las grandes empresas de tecnología serverless, es decir todo el boom de la nube. Por ejemplo, este motor nació en gran parte viendo lo que hacían gigantes como AWS, Google Cloud, entre otras, y nos fascinaba esa escalabilidad con la que sitios enormes pudieran lograr que las soluciones fueran escalables.

Básicamente nos inspiraron las grandes empresas cloud y lo quisimos aplicar al rubro que conocíamos: el mercado financiero.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No tanto como tirar la toalla, sí hay momentos que son frustantes porque muchas veces se está trabajando durante meses con potenciales clientes y finalmente puede pasar que algún proyecto no se cierre. Al tratarse de un servicio innovador que viene a revolucionar el mercado de evaluación crediticia, los procesos de venta tienen mucha consultóría y son largos, con lo cual por supuesto que hemos vivido momentos frustrantes donde creíamos que se estaba llegando a buen puerto y quizás no se logró, pero esto nos dio las fuerzas y la sabiduría para encarar nuevos proyectos con otra experiencia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Nosotros siempre en general hemos tratado de estar en las cámaras o asociaciones fintech de los distintos países donde operamos, porque se comparten experiencias de todo tipo. En particular en Colombia encontramos un muy buen ecosistema donde se habla con bastante honestidad de las problemáticas para crecer, y se trata de buscar soluciones en conjunto. Más allá de que a veces las empresas que conversan son competencia, me parece que han encontrado un espacio donde saben que es la única forma de conseguir quizás algún cambio de nivel local o incluso solo por el hecho de compartir. La colaboración entre compañías es una tendencia de la que se viene hablando hace tiempo, y hoy la estamos viviendo en primera persona.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos convencidos de que sí. Nos pasa que muchas veces somos los primeros en llevar este tipo y nivel de tecnología a algunos mercados, lo que habilita un desarrollo común y no solo para los grandes jugadores. Además nuestro servicio tiene un gran impacto en el crecimiento de la inclusión financiera, por hacer más ágil, simple y flexible los procesos de evaluación crediticia, permitiendo que más personas puedan acceder a créditos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Yo espero seguir con uFlow, haciendo cosas nuevas y tratando de integrar más accesorios, obviamente con un abanico de clientes mayor al que tenemos. Esperamos de aquí a diez años ser el motor más implementado en cada uno de los países como originalmente lo hicimos en Argentina.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Creo que evidentemente algo siempre tienen que ver con este logro. La personalidad que se va gestando a lo largo de la vida, la gente que nos rodea y sus influencias. En nuestro caso coincidimos en que nos han enseñado a ser inquietos y curiosos, o mejor dicho no nos han bloqueado esas habilidades que obviamente son más asociadas con los niños pero que suelen apagarse en la adultez, dependiendo de la crianza y las elecciones propias en la vida por supuesto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, totalmente. Si hay algo que nos gusta es ir a los encuentros en persona, pues ese intercambio que se da: poder hablar con otros y compartir experiencias, nos ayuda o ayuda a otras personas a ir creciendo como emprendedores. También nos ha pasado que ponemos en contacto a personas y nosotros no tenemos nada que ver pero unimos partes. Eso me parece que a la larga siempre cosecha frutos. Quizás el día de mañana esa persona tenga algo que hacer con uno, entonces esa interacción siempre va a ser fructífera. Básicamente siempre que podemos ayudar en algo, lo hacemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo el equipo a tenido un rol fundamental en el desarrollo de esta empresa. Tenemos por un lado la parte técnica que hace al desarrollo del producto en sí; luego el área comercial que hace el acercamiento y proceso de venta, que como apuntaba es muy largo, no es un proceso de venta sencillo, sino que se necesita también tener toda una cantidad de conocimientos sobre ciertas necesidades del sector financiero. Está también el equipo de marketing y comunicaciones que nos ha ayudado a mostrarnos y a dar a conocer nuestra nuestra propuesta, que por más buena que sea, si no la comunicamos de una manera asertiva es muy difícil que llegue a buen puerto; y mi socio Mariano Sokal, con él nos complementamos en los roles: yo soy un poco más técnico mientras que Mariano es un poco más operativo y comercial en el día a día, lo que nos permite repartir ciertas tareas y complementarnos bien.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Básicamente nuestra diferencia es que nacimos con un enfoque claro y es que la solución más cara muchas veces no es la mejor, pero que la mejor existe y es más aplicable y accesible, incluso con un mejor servicio, logrando un compromiso entre las expectativas, lo factible y lo que necesita el cliente. uFlow contempla esas aristas al brindar un servicio de clase mundial, flexible, accesible, 100% could, NoCode y con soporte en español. Esto acompañado de los años de experiencia en este rubro y conocer cuáles son los problemas y las soluciones razonables dentro de mercados que tienen quizás muchos problemas propios de la región, nos ubican en un espacio distinguido frente a otros servicios del mercado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Creo que a ser paciente, al principio uno cree que todo va a ser igual de rápido que como había sido el crecimiento original con los primeros clientes, pero como decía antes, ha sido un proceso largo, es importante ser persistente en ese sentido y tarde o temprano el resultado va a llegar si se hacen las cosas bien y se arman equipos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚