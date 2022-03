Un artista colombiano que encontró en el color el mejor motivo para hacer arte

Este artista colombiano exalta el arte por medio del Arte Pop. Foto: Cortesía Bruno Angel

“Las redes sociales han sido una herramienta muy importante para dar a conocer mi trabajo como artista, y tener la visibilidad necesaria para ir posicionando mi nombre como pintor. Esto me ha permitido, además, participar en diferentes exposiciones, eventos artísticos y promocionar mi trabajo en diferentes lugares del país y el extranjero” así lo narra presenta Bruno Angel, el artista que encontró en el dibujo y la pintura su labor de vida. Lo invitamos a nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos para que nos contará de que se trata su emprendimiento y cómo ha logrado darle un puesto en el arte nacional.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

27 años, Estudié Arte en SCAD (Savannah College of Art and Design) en Los Estados Unidos y luego Ingeniería Industrial en la UAM (Universidad Autónoma de Manizales).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?¿Qué fue lo que creé?

Pintar siempre ha estado en mi ADN, pero fue a los 15 años cuando decidí dedicarme juiciosamente a explorar en el mundo del arte. Ahí descubrí que a la gente le gustaba lo que hacía y pagaban por mis obras.

Soy emprendedor del Arte. Creo obras originales en Acrílico sobre lienzo, en grandes formatos, estilo pop art y también pinto por comisión (encargo). Además, hace unos 5 años, lancé ediciones limitadas de diferentes productos, con mis obras, por ejemplo: sombrillas, individuales de mesa, cojines, pañoletas, etc.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Las redes sociales han sido una herramienta muy importante para dar a conocer mi trabajo como artista, y tener la visibilidad necesaria para ir posicionando mi nombre como pintor. Esto, me ha permitido, además, participar en diferentes exposiciones, eventos artísticos y promocionar mi trabajo en diferentes lugares del país y del extranjero.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, fueron mis padres los que pagaban mis lienzos y mis pinturas, pero a medida que fui vendiendo mis obras, empecé a invertir ese dinero en materiales y poco a poco fui creando un capital que me permite dedicarme de lleno a la pintura.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Llegar con mi arte a más y más personas, en diferentes lugares del mundo. Enviar obras a Australia, Chile, Francia o Estados Unidos, era algo impensable, cuando comencé, hoy es cada vez más frecuente. Creo que lo más importante es comprobar que el arte puede ser una opción de vida y que trabajar en lo que nos apasiona, hace que todo valga la pena.

6. ¿Soy feliz?

Pintar me hace feliz, me conecta con mi esencia y el ver hasta donde me ha llevado mi pintura, me llena de satisfacción.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Difícil, pues no tenía idea de cómo hacerlo y en mi casa, nadie sabía cómo era el negocio del arte, así que era un mundo completamente desconocido para mí. Comencé guiado más por el instinto, mirando como lo hacían otros pintores y poco a poco fui aprendiendo, aun lo sigo haciendo.

9. ¿Cumplí mi sueño?¿Qué me hace falta?

La verdad, jamás me planteé llegar tan lejos con mi arte, ahora sé que mi camino en este mundo, apenas comienza. Me hacen falta muchas cosas por vivir, quizá llevar mi obra a las más grandes galerías del mundo, ser un pintor reconocido nacional e internacionalmente…trabajo es lo que hay por delante.

También puede leer: Él creó una forma de transformar alimentos sostenibles que provienen de la selva

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir llenando mis lienzos de color, explorar nuevas alternativas en el arte, como el mundo de los NFT, por ejemplo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro, la opción de sacar diferentes productos con mis obras es inmenso. Porque es la manera de hacer que el Arte llegue a más personas y por supuesto se comercialice.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Tendría que pensarlo, pero creo que sería una opción.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Al comienzo, uno hace muchas “concesiones” como pintor y permite que la persona que encarga una pintura, te diga qué colores quiere o cómo la quiere… hoy, sé que lo que pinto sale de mí, de lo que soy, y eso no es negociable.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis principales referentes son dos grandes del Arte Pop: Roy Fox Lichtenstein y Andy Warhol. Hay artistas que he ido descubriendo y a quienes admiro profundamente, por ejemplo, el artista brasilero Eduardo Kobra.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No creo que fracasar sea la palabra. Tal vez no conseguí algo en el momento que quería, pero todo llega cuando se está preparado para recibirlo. Jamás pensé en tirar a toalla, pintar es parte de mí, no imagino a Br, sin pintar.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En la Universidad Autónoma de Manizales, el emprendimiento es parte fundamental en la formación de sus estudiantes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Total, la mayoría de mis seguidores, son jóvenes y niños y creo que puedo ser un referente para esos jóvenes que aman crear y sueñan con tener un camino en el arte.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo pintando, llenando galerías, y viajando por el mundo con mis obras. Además, con tiendas propias donde venda mis productos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

¡El papel protagónico! El apoyo de mi familia ha sido fundamental para transitar con más tranquilidad por este camino, que es a veces muy incierto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, siempre estoy dispuesto a contestar inquietudes y preguntas de jóvenes artistas que están incursionando en este camino.

Sígale el rastro a esta historia: Él crea consciencia ambiental por medio del turismo en el Guaviare

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de siempre han sido mis padres y mi hermana, esta última es Administradora de Empresas y ha sido de gran apoyo en todo este proceso. Y en los últimos años he contado con Art Dealers y dueños de galerías que me han guiado y me han brindado su apoyo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El color y la prolijidad de mis trazos son sin duda las características más llamativas de mi obra y es lo que las hace diferenciarse de otros artistas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la dedicación y la perseverancia son fundamentales a la hora de emprender. Tirar los miedos lejos y confiar en lo que hacemos. Creer en nosotros es la base para lograr lo que nos proponemos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).