Él crea consciencia ambiental por medio del turismo en el Guaviare

Ricardo Niño, es un emprendedor que encontró en el turismo la oportunidad de conservar, crear conciencia ambiental y rescatar los saberes de su cultura. Foto: Cortes

“Estoy generando conservación de áreas silvestres y promoviendo conciencia ambiental por medio de ejercicios turísticos, basados en turismo científico, turismo consciente y turismo naturaleza, para que nuestros visitantes, más que una fotografía de los sitios turísticos se conecte mucho más con nuestra cultura y la pacha mama”, así lo va contando Ricardo Niño, un apasionado por el turismo y la naturaleza que le apostó a la conservación del ambiente con su idea de negocio. Lo entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

38 años, Técnico en mesa y bar.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nacemos en el 2017 por la necesidad de conservación de 50 hectáreas que se encuentran en el área de protección forestal serranía de la lindosa por medio de un capital semilla de fondo Emprender. Iniciando labores como operador turístico con servicios de: restaurante campestre hospedaje ecofriendly que funcionan con energía solar, pioneros en baños secos de la región y acueductos por gravedad, lo que nos permite ser negocios verdes amazónicos, catalogados por la Unión Europea y la corporación ambiental CDA.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Iniciamos gracias a un plan de negocios que pasamos al fondo Emprender del SENA donde accedimos a un capital semilla para construir infraestructura y empezar a prestar servicios.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fondo Emprender del SENA nos aporta un capital de $129 millones y con eso arranca la idea de negocio a ponerse en marcha. Gracias a este aporte económico el negocio ha logrado ser sostenible generando empleo y cumpliendo con el objetivo principal de este aporte para poder ser condonado y ejecutarlo en su totalidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy generando conservación de áreas silvestres y promoviendo conciencia ambiental por medio de ejercicios turísticos, basados en turismo científico, turismo consciente y turismo naturaleza, para que nuestros visitantes, más que una fotografía de los sitios turísticos se conecte mucho más con nuestra cultura y la pacha mama.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, amo lo que hago. Tengo la ventaja de disfrutar y meterle pasión a mi emprendimiento a diario, lo que me permite contribuir al crecimiento económico del departamento y mostrar la verdadera cara de nuestra región.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, jamás. Es una empresa familiar que me ha permitido crecer como persona, generándome satisfacciones profesionales al recibir reconocimiento por parte de Fontur y ProColombia, ya que tenemos una de las diez experiencias más innovadoras de Colombia con el producto turístico “Viaje Galáctico Ancestral, momentos que tocan el alma”.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro, ha sido un proceso largo y arduo, ya que generar empresa en nuestro país por tantos tributos, no es sencillo, sin embargo, ese ha sido el factor más motivante para sacar adelante mi idea de negocio. Me gustan los retos y este ha sido el más desafiante en mi vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en proceso de cumplirlo, me hace falta construir un poco más de infraestructura para la prestación integral de mis servicios turísticos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La idea es convertirnos en el operador turístico consciente y de bienestar número 1 de la amazoorinoquía colombiana, con productos innovadores que se quedarán por siempre en el alma de nuestros visitantes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, porque somos un destino turístico emergente, con todo lo necesario para convertirnos en el destino de naturaleza de Colombia. Tenemos el complejo de arte rupestre más grande del mundo, de ríos de colores, formaciones rocosas maravillosas, delfines de río y una cultura ancestral que espera ser descubierta y compartida con el mundo entero.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos abiertos a recibir capital de inversión para nuestra infraestructura de hospedaje, generando una sociedad con el mismo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo volvería a hacer igual. Todo el proceso que hemos recorrido nos ha permitido crecer, aprendiendo de los errores que se a lo largo de la ejecución de la idea de negocio, se han convertido en fortalezas y experiencias enriquecedoras para salir adelante con mi empresa y crecer como persona.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró la resiliencia de mis padres que siempre han sido independientes generando empleos con sus pequeños negocios, ellos desde pequeños nos enseñaron a trabajar y entender la importancia del servicio al cliente.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Pensé en tirar la toalla en época de pandemia al no tener ningún ingreso adicional que no fuera el turismo. Ahí entendí la importancia de no basar la economía en una sola idea de negocio. La clave está en diversificar y monetizar de forma diferente.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Pertenezco a varias corporaciones, por ejemplo: Corpresturg, Club de producto turístico MECA y al Red de Experiencias Gastronómicas del Guaviare.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, porque generamos como parte de nuestra responsabilidad empresarial: procesos de educación ambiental y realizamos donativos para siembras de árboles en el departamento del Guaviare. En el último año sembramos más de 3000 árboles, con la ayuda de voluntarios, niños, jóvenes y adultos que en estos procesos se empoderan del territorio y comprenden la importancia de conservar nuestros bosques. Asimismo, generamos espacios de investigación con la Corporación Biomimesis Guaviarí donde logramos germinar de forma in vitro una especie de bromelia (Achmea stenosepala) que está a punto de entrar en vía de extinción, y con estos estudios lograremos convertir el Guaviare en santuario de conservación de esta importante planta.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo generando capacitaciones a nivel nacional e internacional sobre la importancia del turismo sostenible, como herramienta de conservación efectiva de nuestros recursos naturales. También, espero generar muchos empleos directos y ayudar en la calidad de vida de muchas personas, para que puedan hacer realidad sus sueños, así como yo lo pude hacer.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel muy importante. Mi familia ha sido la motivación principal en los momentos en donde quise botar la toalla. En el caso de mis amigos, me han ayudado muchísimo en el crecimiento intelectual y personal para llevar la empresa a otro nivel, gracias a la diversificación de sus profesiones, aportando cada uno desde su saber.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

El conocimiento es del pueblo y para el pueblo, por eso lo más hermoso que puede existir en la vida es compartir tus experiencias para el crecimiento de los demás. De hecho, quisiera convertirme en un testimonio de vida para quienes no han encontrado algo que los apasione, convirtiendo en oportunidades los sueños, demostrando que nunca es tarde para cambiar. Lo mejor siempre estará por venir.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo un equipo compuesto por mi familia inicialmente y profesionales que se destacan en la biología, antropología, gastronomía, guías de turismo profesionales y baquianos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo que nos hace diferentes es la familiaridad y la pasión con la que llevamos a cabo nuestros servicios turísticos, enfocados en generar sostenibilidad ambiental, conectando a nuestros visitantes con la cultura y la comunidad en completa inmersión y armonización con nuestra madre tierra.

Nuestros tres productos insignia son:

Caminos del hombre jaguar, turismo arqueológico

Viaje Galáctico Ancestral, turismo consciente

Sabor a Selva y Río, turismo gastronómico

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que solo la perseverancia y la constancia nos lleva a lograr nuestros sueños y entender que siempre tenemos que hacer sacrificios para llegar a ser quienes queremos ser.

