Un centro de fisioterapia enfocado en la rehabilitación integral de sus pacientes

Ella es Vanny Pulgarín, la emprendedora detrás de Esencial Fisioterapia Integral. Foto: Cortesía Esencial Fisioterapia Integral

Queremos llevar la fisioterapia a otro nivel, evolucionando la asistencia grupal que se ofrece tradicionalmente, hasta llegar al modelo de fisioterapia personalizada que nosotros ofrecemos”, así llegó esta historia a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Valentina Falla Bermúdez, la emprendedora detrás de esta idea de negocio y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años, Me gradué hace 7 años de la Universidad María Cano en Medellín, he realizado además formaciones complementarias de Fisioterapia Osteomuscular como: diplomado en Terapia Manual Ortopédica, Ecografía Músculo Esquelética, Vendaje Neuromuscular, Entrenamiento Funcional de Lesiones Deportivas, Sistema de Entrenamiento para Atletas EXOS, Micro Electrólisis Percutánea, Inducción Miofascial y actualmente estoy terminando una maestría en Fisioterapia Traumatológica en la Universidad Pontificia de Salamanca.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea era revolucionar la fisioterapia, ofrecer algo diferente e impactar la vida de los pacientes. No quería enfocarme solo en su salud corporal, sino también en su equilibrio emocional, aportándoles una experiencia de bienestar sin dolor. Para esto creé Esencial Fisioterapia Integral, un lugar muy especial donde por medio de la adecuación correcta y confortable, atención personalizada y la ayuda de equipos de última tecnología para el tratamiento del dolor, se puede lograr una verdadera recuperación en las personas que me consultan.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucha disciplina, dedicación e investigación y jornadas extensas de trabajo de 12 horas al día, seis días por semana. También me ayudaron personas cercanas y calificadas para sacar adelante mi emprendimiento.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

No fue nada fácil por los altos costos financieros, sin embargo, el proyecto está basado en un modelo de empresa en donde gracias a la calidad del servicio y la innovación en la aplicación de tecnologías, se pudo generar el retorno de la inversión (créditos familiares y bancarios) y el sostenimiento del emprendimiento en el tiempo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos transformando vidas, no solo de los pacientes sino de su entorno familiar, devolviéndoles la felicidad a aquellas personas que habían perdido la esperanza de vivir sin dolor. Hay casos como el de una paciente de la tercera edad que volvió a caminar después de permanecer en silla de ruedas por mucho tiempo; otro de un niño de 6 años que se salvó de una cirugía de cadera, se suma el de un paciente de 95 años que recobró la fortaleza de sus piernas y sus caderas para volver a caminar y salir a la calle todas las mañanas, o el del ejecutivo que recuperó su vida normal después de mejorar su dolor y bajar 35 kilos de peso, entre otros. Queremos llevar la fisioterapia a otro nivel, evolucionando la asistencia grupal que se ofrece tradicionalmente, hasta llegar al modelo de fisioterapia personalizada que nosotros ofrecemos.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz porque hago mi trabajo con amor. Me llena de felicidad ver las sonrisas de los pacientes cuando se les quita el dolor y luego me agradecen por hacer lo que me apasiona. Soy feliz cuando el paciente se atreve a tomar la decisión de vivir sin dolor y cambiar su estilo de vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo había pensado, pero indudablemente no, porque este lugar es mi esencia, es una extensión de lo que yo soy, porque es el espacio que me representa desde el orden, los colores que me describen… todo es como si estuviera en la habitación preferida de mi casa. Cada rincón es mágico y se vuelve todavía más especial cuando es utilizado por esas personas maravillosas que lo visitan y dejan su huella después de haberse recuperado de sus dolencias o patologías.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy difícil, creo que ese es el desafío que debemos enfrentar todos los colombianos, en especial las mujeres, y eso que nosotras somos mejores pagadoras en los sistemas financieros; la verdad es complicado lidiar con la falta de apoyo directo y real a las mujeres y los tediosos trámites que hay que realizar, pero como dice el dicho “la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza” y exactamente eso fue lo que pasó en mi caso.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no he cumplido mi sueño, solo estoy dando los primeros pasos del camino que quiero recorrer, me falta mucho, pero seguiré avanzando con la convicción absoluta de que el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, el amor y la pasión por lo que hago, me ayudarán a alcanzar esos objetivos que tengo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando en busca de la mejora continua, actualizándome y formándome profesionalmente, aportando desde mi experiencia ese mensaje de cambio que necesita la fisioterapia en Colombia; seguimos con el compromiso permanente por la investigación y la innovación e indiscutiblemente necesito seguir rodeándome de colegas que me acompañen en este sueño para la conformación de mi equipo de trabajo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, considero que a medida que me conozcan más, que impacte la vida y contribuya al bienestar de más personas, esto puede llegar muy lejos y convertirse en un modelo a seguir en la fisioterapia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No recibiría la inversión de un desconocido, tampoco cedería ni un centímetro de mi empresa, lo que sí quisiera es poder hacer crecer mi equipo de trabajo con profesionales que compartan mi visión, que se apasionen por cada paciente, que vibren por la fisioterapia, la quieran llevar al límite e incluso revolucionarla para prestar un mejor servicio.

13 ¿Qué no volvería a hacer?

Volvería a hacer todo, porque es lo que me ha permitido estar aquí y ahora. Lo que no me ha salido bien, también ha sido parte del proceso y me ha dejado aprendizajes claves para corregir y ser mejor.

14 ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró el deseo de servirles a los demás, de llevar mi quehacer profesional al máximo y la necesidad de brindarles bienestar a mis pacientes. Me gustaría seguir la estructura de una gran empresa que crezca con sus empleados, que le aporta bienestar a la sociedad y que transforme la vida y la salud de muchas personas.

15 ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Es muy difícil no pensar en rendirse cuando se presentan adversidades y como en todos los emprendimientos, uno pasa por momentos en donde no se sabe cómo sacar una nómina, cómo cumplir las obligaciones económicas o cómo cubrir gastos mínimos, sin embargo, cuando alguien depende de ti y de lo que haces, sabes que tienes que seguir firme y recordar cuáles son tus sueños y objetivos. Además, debes reflejar siempre serenidad y fortaleza para no generar preocupaciones y poder tener todo bajo control.

16 ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17 ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que puede impactar y trascender generaciones, porque por ejemplo, pacientes jóvenes de intervención preventiva serán los que en su adultez saludable, darán testimonio de lo que hacemos y nos recomendarán a personas que no le dieron importancia a la fisioterapia preventiva. Aquellos a los que les transformamos la vida hablarán de nosotros, con sus familias y los que trabajan conmigo, podrán decir cosas maravillosas de esos pacientes que algún día los ayudaron a crecer profesionalmente y los llevaron por el camino de la actualización y formación constante para beneficio propio y de su entorno. Cuando te educas, cambias la vida de tu familia y tu empresa.

18 ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo haciendo las cosas con la misma pasión y seguramente con más amor. Estoy segura de que serán muchos los testimonios de vida que tendré para ese entonces. También creo que estaremos innovando, investigando y aportando para que la fisioterapia sea cada vez más efectiva, personalizada y esencial.

19 ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Soy una persona de pocos amigos, podría decir que tengo tres amigas, nada más. Me la he pasado estudiado y trabajando para ser mejor persona y buena profesional. Realmente no tengo mucho tiempo para socializar, porque los momentos que me quedan libres prefiero disfrutarlos con mi familia y mi pareja, ellos sin duda han sido mi mejor apoyo y motivación porque han creído en mí, y me han dicho que puedo lograr todo lo que sueñe, siempre y cuando haga las cosas bien, con honradez y dedicación.

20 Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encantaría contribuir al crecimiento y la formación profesional y personal de mi equipo de trabajo; siempre trato de que ellos se sientan en familia en un lugar acogedor donde puedan crecer, capacitarse y prepararse para cumplir sus sueños y objetivos.

21 ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es la parte esencial y definitiva en este camino de emprendimiento, son mujeres incondicionales, dedicadas, disciplinadas, responsables y apasionadas por su trabajo. Sin duda, yo haría todo lo que esté a mi alcance para ayudarlas a cumplir sus sueños y a que ellas puedan crecer de mis manos y yo de las suyas.

22 . ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La pasión, la alegría, la efusividad del quehacer y la serenidad para escuchar, transmitir e interactuar con mis pacientes.

23 ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la vida te premia cuando te esfuerzas, que los sueños se cumplen, que hay gente muy buena en tu camino y que siempre debes hacer las cosas con pasión y mucho amor.

