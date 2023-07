Él es Diego Ramírez, el emprendedor detrás de Materia Gris. Foto: Cortesía Materia Gris

“Materia Gris es la tienda en línea perfecta para aquellos que buscan accesorios de decoración únicos y modernos. Con una amplia variedad de productos, nuestra plataforma ofrece dos líneas especializadas: una dirigida a un público “Geek” joven y alternativo, y otra pensada para los amantes del minimalismo.

El objetivo es que cada cliente pueda expresar su estilo y personalidad a través de ambientes especiales en sus espacios, convirtiéndolos en lugares acogedores y llenos de encanto. Nuestra empresa ha experimentado un impresionante crecimiento en las ventas. Hoy en día contamos con un equipo de tres personas, en el 2022 logramos una facturación cercana a los 200 millones de pesos, y nuestras expectativas para el cierre del 2023 son ventas de 500 millones de pesos. Hasta ahora, hemos llegado a más de 3000 clientes a nivel nacional y nos planteamos la meta de alcanzar los 8.000 este año.

Con nuestro plan de expansión, estamos buscando nuevas oportunidades de negocio para llegar a mercados más amplios, así como desarrollar una línea personalizada de productos para clientes corporativos”, así comienza a narrar su idea de negocio Diego Ramírez en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hablamos con él para que nos contara un poco más de su historia, y aquí está:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Ingeniería Mecánica

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El proyecto nació en medio de la pandemia. La idea siempre fue darle un uso doméstico al concreto, cambiar la percepción de que el cemento es para las ciudades y se puede usar en el hogar, con eso en mente decidí crear un e-commerce que vende piezas decorativas hechas en cemento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé a hacer pruebas en el tiempo que tuve libre en la pandemia, empecé a investigar acerca de todo y a hacer varios cursos, algunos pagos y otros gratuitos de cómo vender por redes sociales, cómo crear un sitio web optimizado para e-commerce y cómo se hace una adecuada mezcla de concreto para el uso doméstico y hasta de fotografía.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para comenzar, no fue necesario contar con una gran cantidad de capital. Inicié mi negocio con un millón de pesos, utilizando mis ahorros para la compra de materias primas y los primeros pagos en publicidad. Con una visión de crecimiento, reinvertí las ganancias obtenidas para expandir y establecer mi propio taller de producción.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy en día ya somos tres personas en el equipo, me alegra saber que puedo ayudar a otras personas brindando un empleo para ellos y que mis clientes sean felices con los productos que compran, bien sea para ellos o para regalarlos. hemos recibido muy buenos comentarios.

6. ¿Soy feliz?

Si, tomar el camino de emprender es algo retador, se sufren muchas emociones durante el proceso, pero todo radica en cómo se tomen los retos diarios. Al final del día es gratificante ver que se pueden lograr los objetivos y metas, es allí cuando se siente la felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, como empresario estratégico, siempre estoy abierto a evaluar oportunidades y tomar decisiones que beneficien a la empresa y su éxito a largo plazo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que no conozco al primer emprendedor que diga que emprender es un camino fácil, sin embargo, en mi caso personal, considero que no fue ha sido tan difícil porque desde el principio supe que emprender requiere de mucho trabajo, dedicación y sacrificio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siempre soñé con tener una empresa y ahora la tengo, y aunque aún quedan muchas metas por cumplir, siento que cada vez el sueño se vuelve más real. Considero que lo importante es disfrutar el proceso, los grandes logros y tomar aprendizajes de las cosas que no salen como uno espera.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Aún queda mucho camino por andar. Queremos seguir creciendo, creando nuevos productos y llegándole cada vez a más personas y empresas. Estamos desarrollando una línea de productos de regalos corporativos, y tenemos planeado abrir nuestro segundo canal de ventas con “Ventas B2B”. Para más adelante soñamos con ayudar a reformar las ciudades mediante piezas decorativas para exteriores.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto, a todas las personas les encanta tener piezas decorativas en sus hogares con las que se sientan identificadas. Este mercado es muy grande y la cantidad de modelos que se pueden crear es infinita, el negocio puede escalar y perdurar durante mucho tiempo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, las grandes empresas están conformados por varios socios, se debe ser consiente de que uno no se las sabe todas y si un socio llega aportando no solamente capital sino conocimiento, nuevas ideas y estrategias vale la pena que haga parte del equipo

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Querer hacerlo todo uno mismo y no confiar en un equipo de trabajo, estos factores son obstáculos para el crecimiento empresarial. Las grandes empresas exitosas se caracterizan por contar con equipos sólidamente conformados, así que reconocer la importancia de rodearse de personas talentosas y comprometidas es fundamental para alcanzar el éxito a largo plazo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi primera inspiración fueron mis padres, ellos tienen varias empresas y siempre me inculcaron el emprendimiento. Me encantaría conocer a Mauricio Hoyos, siento que es un emprendedor con un propósito muy loable.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta el día de hoy no hemos tenido quiebras, y creo que dudar es algo que nos pasa a todos por la cabeza en algún momento, pero ahí es hay cuando recuerdo que uno debe dudar de las acciones y no de las decisiones.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por ahora no, aunque considero que participar en este tipo de comunidades es muy importante ya que te permite ampliar tu red de contactos y tu conocimiento. Allá afuera hay muchas personas que saben mucho más que uno y están dispuestas a compartir su conocimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, todos los negocios pueden trascender, quizá el modelo de negocio llegue a cambiar debido a los cambios generacionales pero la esencia debe mantenerse siempre.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Cuando visualizo mi futuro a 10 años, me veo como un empresario exitoso y comprometido, desempeñando un papel fundamental en la generación de fuentes de empleo y contribuyendo a la sociedad. En ese momento, mi empresa habrá logrado alcanzar sus metas y cumplir los objetivos establecidos. Nos distinguiremos por nuestra constante innovación y un crecimiento sostenible, consolidándonos como referentes en nuestro sector.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo de mi familia y amigos ha jugado un papel muy importante, el apoyo emocional es crucial para los momentos difíciles que hay que enfrentar.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, ayudar a otros es una parte muy importante para el desarrollo empresarial y personal, siempre estaré dispuesto a ayudar con experiencia y conocimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es una parte crucial en las empresas, en mi caso mi quipo me ayudó a crecer mi emprendimiento, en este momento somos tres personas, una en producción, una en atención al cliente y logística y un más, en todo lo demás.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal radica en mi dedicación, amor por enseñar y pasión para realizar las cosas. Me diferencia de las demás personas mi enfoque innovador para superar las expectativas y dejar una marca única en todo lo que emprendo mi compromiso con la innovación, la creatividad y el pensamiento fuera de lo común.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Mi mayor aprendizaje es que los sueños y las metas no deben quedarse en palabras. Para lograr cualquier cosa, deben tomarse acciones y si esa acción es masiva, mucho mejor. La vida siempre brinda oportunidades, y está en cada persona decidir si se aprovechan o no. Estar en constante aprendizaje es fundamental para que un negocio no se estanque y siga creciendo.

