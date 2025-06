Un emprendimiento que transforma hábitos conectando a través del ejercicio

José Alejandro Gómez Ramírez, el emprendedor detrás de Focus. Foto: Focus

“Con mi emprendimiento estoy logrando un impacto positivo en las personas, ayudándolas a que le cojan amor al entrenamiento, a la salud mental y física. ¿Imagínate que no te guste entrenar, seas una persona sedentaria, conozcas FOCUS, te enamores de la metodología, del lugar, de las personas y de los profesores? Eso es lo que logra mi idea de negocio, empiezas a entrenar todos los días, logrando resultados y mejorando tu salud mental y física".

Así empieza a contar cómo nació su idea de negocio, José Alejandro Gómez, fundador de FOCUS. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí esta su historia contada para ustedes.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

35 años, Administración de Empresas.Tengo un MBA en EUDE business school de España y una maestría en Recursos Humanos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

FOCUS nació en agosto de 2023 en Girardot, con la idea de crear un espacio donde mente y cuerpo se conecten, sin malas vibras ni competencia negativa. Empezamos con 15 personas y hoy somos más de 100, creciendo y generando empleo. FOCUS es una comunidad que busca transformar hábitos y promover el compañerismo y el respeto, todo en un ambiente seguro y acogedor.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre he sido un hombre arriesgado. El lugar donde entrenaba antes no era del todo adecuado para mí. Tenía la intención de incursionar en el mundo deportivo y, más importante aún, de generar un impacto positivo en las personas. Por eso, puse las cosas en marcha: hablé con varias personas, analicé la competencia y comencé a estructurar el plan de negocios, buscar proveedores para los implementos deportivos y encontrar el local ideal para montar el proyecto.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Siempre he tenido negocios adicionales: finca raíz, venta de servicios, compra y venta de productos tecnológicos. Nunca me ha gustado quedarme quieto en el tema de los negocios, y mi pasión es comprar y vender. Empecé a financiar el proyecto con dinero de mis otros negocios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando un impacto positivo en las personas, ayudándolas a que le cojan amor al entrenamiento, a la salud mental y física. Imagínate que no te guste entrenar, seas una persona sedentaria, conozcas FOCUS, te enamores de la metodología, del lugar, de las personas y de los profesores. Empiezas a entrenar todos los días, logrando resultados y mejorando tu salud mental y física. Que las personas me digan: “¡Alejo, gracias, tenías razón!” es mi mayor logro.

Estoy cambiando la forma de entrenar, generando conciencia sobre la importancia de tener un cuerpo en movimiento para rendir eficientemente en cualquier área de la vida: profesional, personal, espiritual, etc.

Ofrezco servicios de entrenamiento grupal y personalizado (boxeo, funcional, calistenia, musculación y running), natación, planes nutricionales y servicios de fisioterapia (tercerizados). Además, surgió otra unidad de negocio enfocada en la alimentación responsable y consciente, vendiendo productos saludables que se ajustan a los objetivos de las personas, como batidos, avenas trasnochadas, comida saludable en general y suplementación deportiva.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz. Ha sido un camino difícil, con muchos altibajos; sin embargo, mi mayor recompensa es ver a las personas felices, logrando resultados y haciendo cosas que nunca imaginaron. Estoy muy orgulloso porque, gracias a mi iniciativa, casi todo el mundo en Girardot ahora está corriendo. Eso me pone muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, he pensado en hacerlo. Últimamente, con tantas zancadillas que FOCUS ha tenido, sin embargo, miro todo el proceso que he vivido y sigo creyendo fielmente en mi idea, y sé que será muchísimo más grande, con presencia en otras ciudades y países.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Nunca ha sido difícil para mí, gracias a Dios y a mis padres, quienes me enseñaron a ser responsable desde muy pequeño. Emprendería mil veces más si fuera necesario, porque cada proyecto que he iniciado ha tenido un buen impacto y resultados positivos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en ello. Me falta continuar materializando el proyecto y trabajar con fuerza para fortalecer la idea y alcanzar un mayor impacto, tanto a nivel nacional como internacional.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Mi próximo paso es expandirme. Ahora tengo puesta la mirada en Bogotá para hacer crecer mi proyecto FOCUS. Soy bogotano, pasé casi cuatro años viviendo en Girardot, y llegó el momento de regresar a mi ciudad para seguir triunfando con mi proyecto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable. Todas las unidades de negocio están interconectadas y alineadas con las tendencias y necesidades de las personas. Considero que es un proyecto “diferente” que crecerá de manera exponencial.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, lo haría, pero con mayor cautela y un estudio más profundo. Asociarse es un tema complejo; sin embargo, es necesario para lograr el crecimiento que proyecto para FOCUS.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Ser 100 % emocional con mis proyectos y mi trabajo. Seré más inteligente en el manejo de mi emprendimiento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay un proyecto similar que empezó en Medellín también hace dos años. Justo cuando yo estaba creando FOCUS, ellos se lanzaron con todo, Tenían excelentes inversores y el dinero disponible para expandirse rápidamente. Manejan las redes sociales como a mí me gusta y tienen unos planes de entrenamiento muy buenos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hubo un momento en que permití que mis emociones fueran más grandes que mi visión, y eso nubló un poco mi objetivo. Sin embargo, al tomar conciencia de todo lo que he construido y de lo que aún puedo lograr, tengo claro que no quiero detenerme ni rendirme. Soy un luchador, y rendirse no está en mis planes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, lo he hecho solo. Inicié con una sociedad, pero no funcionó.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí. El tema de la salud física, mental, la nutrición consciente y el enfoque hacia el rendimiento deportivo cada vez toma mayor relevancia. Las personas son cada vez más conscientes; lo único que necesitan es una excelente guía, acompañamiento y un lugar donde se sientan felices y seguros.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con presencia en varias ciudades de Colombia, y con franquicias vendidas en Estados Unidos y Europa. Eso es lo que quiero lograr.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia me ha ayudado desde el inicio. Son los únicos que apoyan mis locuras y mis ataques de emprender. A ellos les debo todo; han sido mi tierra, tanto cuando me va bien como cuando no tan bien.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Soy partidario de que el conocimiento y la experiencia deben compartirse con todo el mundo, especialmente con quienes quieren salir de lo cotidiano, luchar por sus ideales y emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo en FOCUS. Contamos con profesores altamente capacitados, responsables y con un gran don de gente, valores que hoy son difíciles de encontrar. Daniel Salcedo, boxeador y experto en entrenamiento funcional, ha sido un amigo y aliado clave desde el inicio.Juan Camilo Betancourt, especialista en calistenia, musculación y entrenamiento funcional, es nuestra nueva incorporación y ha sido muy bien recibido por todos. Y doña Maritza, más que una colaboradora, ha sido un apoyo fundamental. Se encarga de múltiples tareas y ha sido clave para mantener el orden, la motivación y la estabilidad del proyecto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es pensar y hacer las cosas diferente. Es lograr lo que nos proponemos haciendo las cosas bien, sin dañar a nadie, sin hablar mal de nadie. Soy un hombre de bien, con amor por las personas, y que todavía cree que en el mundo se puede actuar bien.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que emprender es lo más bonito del mundo. Que el dinero no es el motor principal de mi proyecto: son las personas. Agradezco a todas las personas que creen en mí y en mi proyecto. Seguiré trabajando muy fuerte para crearles el mejor espacio que puedan tener. Y que la vida fluye como nosotros mismos decidimos que fluya; elegimos cómo recibir las cosas, convertirlas en gasolina para poder seguir realizando las cosas con amor.

