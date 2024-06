Un hotel de agroturismo que destaca el trabajo de las campesinas en Colombia

Ella es Yilema Rulyt Muñoz, la emprendedora detrás de TierrActiva. Foto: TierrActiva

“Somos mujeres campesinas de San Agustín, Huila, compartiendo con el mundo nuestro proyecto de vida y turismo rural: TierrActiva Turismo Consciente. Madre e hija decidimos crecer juntas y nos dedicamos a honrar a nuestros ancestros desde nuestra finca, cultivando un estilo de vida consciente, en armonía con la vida y la tierra. TierrActiva ofrece servicio de alojamiento, tours de agroturismo, y experiencias gastronómicas que rescatan y resaltan el trabajo de las mujeres campesinas de San Agustín, Huila”, de esta manera va contando cómo nació su idea de negocio Yilema Rulyt Muñoz, la ingeniera agrícola que le dio vida a este eco hotel en Colombia.

Ella contó su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va está para ustedes.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Yilema Rulyt Muñoz, tengo 44 años, me considero una campesina instruida, ya que estudié Ingeniería Agrícola y habitualmente realizo mínimo tres cursos con temas priorizados para mi empresa.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea inicial era tener una finca orgánica y solo café. Pero hace cuatro años tomé una de mis mejores decisiones de vida, disfrutar y compartir mi espacio, diversificando los cultivos, ofreciendo una mejor alimentación y compartiendo la cotidianidad de ser campesina.

Es así, como hace nueve años permití la visita de clientes de agencias que querían tener experiencias campesinas con mujeres, luego poco a poco he ido organizando y mejorando la infraestructura. En el 2019 recibí el apoyo de Fondo Emprender para mejorar mi casa y convertirla en un alojamiento rural, de ahí en adelante he ido diseñando diferentes tours.

Además, he estado muy activa elaborando productos transformados con el SENA y ahora desarrollo talleres o clases de gastronomía, optimización y establecimiento de huertas orgánicas, biofertilizantes, agroindustria y asesoría a emprendedores locales. Mi emprendimiento se llama TierrActivay es uno de los tres proyectos más grandes de San Agustín como productores de alimentos orgánicos, destacando también mi huerta agrodiversa.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con buenos hábitos de gestión, inversión y de capacitación continua. Mantengo mi alianza con el SENA y sus programas, accediendo a pasantes de la misma institución como apoyo en recurso humano. También me sostengo en el tema de agroturismo porque voy innovando en las experiencias para mantener la autenticidad de mi proyecto.

Actualmente, en TierrActiva contamos con la ayuda de dos chicos de campo, una chica que apoya temas de aseo y cocina, y un pasante del SENA. En ventas, manejamos un promedio de $6.000.000 mensuales y tenemos visitas mensuales de aproximadamente 60 personas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero invertido ha sido propio, salvo los 90 millones de pesos a los que accedí con el Fondo Emprender para la adecuación de mi idea de negocio, en donde el componente innovador es un alojamiento ecológico con sistema solar, captura de aguas lluvias y toda la producción de forma orgánica.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando dejar en evidencia que una finca pequeña, orgánica y administrada por mujeres sí es sostenible y que a través del agroturismo puede ser una muy buena alternativa para muchos campesinos que queremos compartir nuestra historia de vida. Por esta razón estoy dando a conocer todo el trabajo bonito y silencioso que hacemos muchas mujeres campesinas sabias y trabajadoras para sostener nuestras familias y por mantener una de las mejores profesiones de la que me siento orgullosa: ser campesina.

6. ¿Soy feliz?

Definitivamente, sí, hago lo que me apasiona y estoy logrando que mi activad sea económica, social y ambientalmente sustentable.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No está en venta ni tampoco lo he pensado, porque mi hija está siendo guiada para heredar esta bonita actividad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio sentí miedo, porque era una empleada que recibía un ingreso estable, pero, me atreví a salir del esquema cultural de muchas personas de mi pueblo en donde si las mujeres decidimos tener una profesión es para siempre ser empleadas; puse muchos límites a personas que también estaban dudosas de emprender en nuestro país. Es así, que después de cumplir 40 años decidí consolidar mi propósito de vida, ser maestra en mi profesión y vivir con mejores condiciones y con alimentos de forma vegetariana.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Los sueños van cambiando, he hecho la planeación de TierrActivaa cinco años, pero siento que me hace falta todavía. Quiero mejorar un poco la infraestructura e incrementar 3 servicios más, pero todo con tiempo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En este año quiero que TierrActiva continúe siendo sostenible, y ojalá tener un apoyo de empleados de forma fija, he comenzado a mejorar mi inglés, a hacerle mejoras de infraestructura y tal vez seguirá la construcción de al menos dos nuevas habitaciones y unos pequeños saunas con el uso de plantas medicinales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable, porque por su modelo de negocio se ha proyectado a crecer con una capacidad en un 50 % para garantizar una atención personalizada.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer he considerado presentarme a diferentes convocatorias y apoyarme con recursos propios, no obstante, no he contemplado la opción de hacer una sociedad o ceder parte de la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Si vuelvo a participar en una convocatoria haría uso de la totalidad o el monto máximo porque cuando recibí la ayuda del Fondo Emprender no hice esto y tuve que financiar con recursos propios el resto de los gastos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró la voz silenciosa de muchas mujeres que me anteceden por su esfuerzo para conservar tradiciones del campo. También me impactó el trabajo de la granja “Mamá Lulú” que es considerada la primera finca de agroturismo de Colombia en el eje cafetero.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No considero como fracasos los errores, todos han sido aprendizajes. En temas orgánicos no hay una verdad absoluta, es por esa razón que manifiesto a mis visitantes que no cobro un valor por el solo ingreso, cobro por mis aciertos y errores como mujer emprendedora, todo hasta hoy ha sido un aprendizaje.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de ACOTUR que es la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, donde con más de 200 compañeros compartimos experiencias y aportes para mantener nuestros proyectos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, definitivamente un proyecto como TierrActiva está transcendiendo, ya es un modelo local y somos un referente regional de turismo regenerativo, por esa razón me han invitado a foros y conferencias para compartir mi experiencia.

Lo mejor de todo esto es que estoy teniendo vínculos con estudiantes de universidades de la región y del SENA en donde a lo largo del año seleccionan uno de los tours para darles a conocer mi modelo de emprendimiento agroecológico.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años ya debemos tener una sede en el pueblo de TierrActiva con apartaestudios y con una planta procesadora para los productos que se están diseñando. Mi emprendimiento será coadministrado por mi hija y tal vez tendrá la participación de algún familiar que también le apueste a este sueño.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

De apoyo, respeto y admiración, lo siento cuando recibo sus visitas y sus despedidas con sonrisas y con un abrazo activo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encanta compartir mi experiencia, es mi propósito. Siempre les comparto la mayor información posible, contactos y asesorías. Soy de las pocas empresarias que confían desde el principio en emprendedores a través de las pasantías del SENA.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos diez personas que aportamos nuestras habilidades para sostener y avanzar con TierrActiva.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La diversidad en los cultivos y la disciplina en las actividades. También, que me apersono de los tours, que tengo variedad de productos en agroturismo y turismo de bienestar, donde el contexto es promover nuestra cultura campesina desde una finca pequeña. Además, contribuyo a que haya equidad de género apoyando a otras mujeres que también van en su camino de emprender.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La autenticidad, perseverancia y la honorabilidad en todos los servicios para que vayan en paralelo con mi crecimiento personal.

