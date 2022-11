Un parche lleno de innovación, inclusión y sabor

Una idea de negocio gastronómica que hace realidad la inclusión. Foto: Cortesía

“Hola, soy Illich Mohamed Gil Velásquez, tengo 27 años y estoy trabajando, como Anita, Franchesca, Pipe, Nicolás y 26 jóvenes más, ”lo normal” pensaríamos, pero tener un parche en el cual nos sentimos útiles y valorados a través de nuestros emprendimientos, no es algo que nos pase habitualmente.

Somos jóvenes con discapacidad intelectual y hoy hablo no solo por mis compañeros sino por millones de jóvenes que no tienen la oportunidad de trabajar. ¿Sabían ustedes que según cifras de la Andi para el 2019 en Colombia menos del 0.5% de las personas con empleo tienen alguna discapacidad y que 7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen ningún tipo de ingreso?

Si tuviera que definir este emprendimiento con una palabra pienso en “esperanza “, porque creemos que la diversidad y la diferencia es nuestra mayor riqueza y sabemos que trabajando unidos por un bien común y apoyándonos desde nuestras fortalezas, podemos llegar más lejos. Por eso nació Coopmente, nuestra cooperativa. Un pequeño proyecto, que con lentos pasos de gigante ha logrado desarrollar varios emprendimientos.

En 8 años hemos reunido100 asociados y hace 4 venimos desarrollando y fortaleciendo “Frutos del Parche”, nuestro snack saludable de fruta deshidratada. ¿Fruta deshidrata? eso no suena nada innovador ¿pero qué es entonces lo que hace que nuestra fruta se diferencie de las demás? no es la piña, no es el mango, es el hecho de que cada uno de nuestros consumidores contribuyen a cambiar una vida: porque nos está dando la oportunidad a muchos jóvenes de levantarnos por la mañana, mirarnos en el espejo y ver que somos capaces, que somos el orgullo de nuestras familias y que ponemos en cada trozo de piña nuestros sueños. Sabemos qué es lo que nos diferencia y nos engrandece donde todos somos necesarios.

Hemos logrado tener ganancias desde hace 3 años a pesar de la pandemia, y de reinvertir en nuestra planta de producción, en nuestros empaques y durante los años de pandemia aprendimos a vender en el mercado digital. Nos hemos convertido en influenciadores porque tenemos muchas cosas que decir: estamos haciendo una diferencia para “que nadie se quede atrás”… como dicen los objetivos de desarrollo sostenible 2030.

Por eso nuestro sueño es que con nuestros emprendimientos, no solo mis compañeros sino muchos más jóvenes como nosotros no nos quedemos atrás y en alianzas solidarias podamos llegar más lejos. Este año hemos alcanzado excedentes entre 6 y 8 millones de pesos y queremos entrar a vender en grandes superficies. Tenemos nuestra marca registrada y una planta de producción con notificación Invima”. La historia, tan solo con este recorrido, abrió las puertas de nuestra sección Emprendimiento y Liderazgo, y por eso en voz de una de las integrantes de Frutos del Parche, hicimos un recorrido de aprendizaje a través de la gastronomía en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos un grupo de 26 jóvenes con discapacidad discapacidad intelectual entre los 18 y los 25 años de edad y hacemos parte de la Cooperativa Coopmente. Estamos en el Programa Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta ( OAT), un Programa de Inclusión en la Universidad del Rosario.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea de emprendimiento nació hace 4 años, buscando poner en práctica lo que aprendemos en la universidad, a la vez que fuera sencillo para nosotros y que cada uno pudiera desarrollar sus fortalezas desde nuestras diferencias. Pensamos en fruta deshidratada porque es un snack saludable y fácil de hacer.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Por un lado, estar asociados a la cooperativa nos ha facilitado el camino para desarrollar nuestras ideas, porque nuestro lema es que “cuando remamos juntos llegamos más lejos”. Y por otro lado, porque como todos, nosotros necesitamos apoyos para poder desarrollar nuestros sueños y por eso somos un emprendimiento social y solidario.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestras familias cooperadas hacen un aporte al Fondo de Emprendimiento de la Cooperativa y eso nos ha servido como capital semilla. Pero también nos han brindado apoyos al ganar reconocimientos como el Premio social Skin en el 2021, Premio de X Posible Colsubsidio y Colibrí Esmeralda de la Universidad del Rosario. Ahora que hemos vendido más, hemos logrado mejorar la planta, los productos y crecer en el modelo de negocio. Las alianzas han sido muy importantes.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado tener un proyecto con calidad de vida, productivo, donde cada uno es valorado por sus fortalezas, demostrando que los limites y las barreras no son nuestros sino muchas veces los que nos impone la sociedad cuando somo jóvenes s con discapacidad

6. ¿Soy feliz?

Somos felices en nuestro parche, los invitamos a conocerlo y a hacer parte de el.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No nos interesa vender nuestro emprendimiento sino al contrario crecer y avanzar para que muchos otros jóvenes encuentren en nosotros un ejemplo a seguir. Sentimos que estamos inventando caminos nuevos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es difícil, pero es más fácil si lo logramos hacer en equipo, unidos, pensando en intereses comunes como jóvenes. Hay que creer en lo que hacemos, y tener claro hacia donde queremos llegar. Perseverar y aprender en cada paso.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun nos falta mucho, pero vamos por un buen camino. Nos hace falta crecer como cooperativa para que seamos más remando juntos.

Le puede interesar: Aumentan las capacidades digitales de las empresas para ofrecer mejores servicios

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos planeando entrar a grandes superficies, hacer productos nuevos, utilizar frutas nuestras que poco se conocen y son muy nutritivas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

La comida saludable es muy importante y a través de Frutos del Parche queremos enseñar a los niños a comer mejor y mas saludable y a que nos conozcan y comprendan que la sociedad es como un rico salpicón de personas diversas diferentes y divertidas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es mejor saber siempre de donde vienen los recursos y las ayudas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pensar en que las cosas y los sueños se cumplen sin esfuerzo. Siempre hay que trabajar para lograr lo que queremos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiran las personas que creen en nosotros y en nuestras fortalezas y creen en un mundo donde todos somos valorados y reconocidos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siempre encontramos dificultades, pero las entendemos no como fracasos sino como oportunidades para crecer y seguir aprendiendo. Algunas veces nos dan ganas de tirar la toalla, pero hay que seguir adelante y volverse a parar con más fuerza.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La Cooperativa es muy importante, la universidad y todos los que nos han ayudado en el camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si. Somos un modelo de emprendimiento muy innovador, para buscar salidas productivas para jóvenes que como nosotros no siempre tenemos oportunidades de empleo. Además, queremos ser ejemplo para que las nuevas generaciones de jóvenes piensen que desde la solidaridad es más fácil salir adelante y resolver problemas de exclusión y de pobreza.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos agrupando muchos más jóvenes y haciendo productos innovadores. Enviando además un mensaje a la sociedad de que la riqueza de la sociedad está en nuestras diferencias y en nuestra diversidad, como un delicioso salpicón.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son nuestros principales apoyos porque creen en nosotros.

Le puede interesar: Crearon un ‘marketplace’ especializado en la compra y venta de fincas y animales

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

A veces es mejor hacer que hablar… ya somos un ejemplo de que si se pueden lograr las cosas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos 50 familias asociadas, con un grupo de profesionales que nos apoyan en nuestras actividades, y somos 26 jóvenes desarrollando este y otros emprendimientos desde la Cooperativa Coopmente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos un parche único que y creativo que nos gusta “salirnos de la línea”, e invitarlos a todos a encontrarnos en nuestras diferencias. Hacemos fruta deshidratada saludable para cuidar la salud de todos y para encontrar una salida productiva y digna para nosotros.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los limites y las barreras están afuera… y que en parche llegamos más lejos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚