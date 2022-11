Crearon un ‘marketplace’ especializado en la compra y venta de fincas y animales

Juan Pablo Bedoya, CEO y cofundador de Agro Go. Foto: Cortesía

¿Qué es lo que hacen? “Agro Go es una plataforma digital agropecuaria especializada en fincas de trabajo y animales con presencia en todo el territorio colombiano. Se trata de una empresa con base tecnológica que busca potenciar el sector agropecuario en Colombia y Latinoamérica, permitiendo hacer negocios de forma fácil, rápida y segura 24 horas al día, los 7 días de la semana”.

Entonces indagamos un poco más: “La compañía quedó en el top 30 del concurso anual de 500 Startups en Latinoamérica en 2021, dentro del top 10 Colombia en el Concurso KPMG Global Tech Innovator 2022 y obtuvo la aprobación de Proyecto Nuevas APPs con Co Crea por $2.926 millones de pesos en 2022”.

Con esa información de base, entrevistamos a Juan Pablo Bedoya, CEO y cofundador de Agro Go, en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta es su historia, no sin antes dejar otros números que han alcanzado: “Agro Go cerró 2021 con negocios por US$$3.3 millones, espera cerrar 2022 con negocios por más de US$$12 millones (crecimiento de un 300%) y alcanzar la cifra de US$$173 millones dentro de 5 años con la expansión en Latinoamérica”.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 36 años, estudié Ingeniería de Producción en EAFIT y un MBA en España.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en 2018, cuando pensamos que los negocios agro debían ser más fáciles y digitales, ya que por lo general había que invertir mucho tiempo en desplazamientos para poder ir a ver una finca o un animal y así corroborar la poca información que enviaban. Decidimos crear un marketplace apoyado fuertemente en redes sociales que permitiera generar negocios de una manera rápida, fácil y segura, con la misión de poner el agro al alcance de la mano y potencializar el sector en Colombia y Latinoamérica. Creamos un marketplace especializado en la compra y venta de fincas y animales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

El 27 de diciembre de 2017 me desperté en mi finca pensando en cómo comercializar unas mulas de silla de un amigo. Llamé a uno de mis actuales socios, le conté la idea y en enero de 2018 nos sentamos a planear. Él, con su gran experiencia en temas agropecuarios y yo con mi experiencia en implementación de proyectos Tech, definimos soñar con llegar a ser en una primera instancia el OLX del agro, un negocio C2C (Customer to Customer). Contratamos una empresa de mercadeo que nos ayudó con un análisis de mercadeo agro en Latinoamérica y de ahí se concluyó que había muchas oportunidades en el sector AgTech. De aquí para adelante todo fue implementación de plan estratégico, luego en 2020 Agro Go decidió concentrar sus mayores esfuerzos en las dos categorías líderes de la compañía: fincas y animales, y es allí donde hoy estamos enfocados.

Un buen texto para leer: La historia de la pareja emprendedora que está detrás de “Botellas de amor”

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata inicial la pedimos prestada y aportamos un capital propio pequeño. Luego el mismo negocio ha sido el que nos ha dado ingresos que han permitido seguir creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando cambiar la forma de hacer negocios agropecuarios, generando facilidad, rapidez y seguridad en ellos a través de nuestro marketplace. Hoy en día lo más importante para las personas es el tiempo y por eso poder brindar servicios 100% digitales y 100% seguros permite dinamizar negocios agro desde la comodidad de la casa o la finca de las personas.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz: tengo vida, salud, ganas de vivir y adicionalmente tengo una empresa que me genera pasión. Soy un amante del agro.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendo. Estamos buscando inversionistas que nos ayuden a potencializar y acelerar nuestra expansión y estrategia, pero quiero siempre tener acciones y estar ligado a esto que es mi pasión.

Otra historia para leer: Él emprendió con una ‘trattoria’ y la temática de la película “El Padrino”

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más duro es el tema de levantamiento de capital, tenía que ser con recursos propios y en un principio la empresa no generaba dineros para sostenerse así misma.

Aún sigue siendo muy duro emprender, hay desafíos día a día, pero desde que uno tenga claros sus objetivos a mediano y largo plazo y se disfrute del proceso haciéndolo con pasión, todo se puede sobrellevar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estamos cumpliendo. El sueño es ver la marca Agro Go en diferentes países de Latinoamérica, facilitando y transformando la forma de hacer negocios agro en la región.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En 2023 el enfoque será 100% en el lanzamiento de nuestras dos nuevas apps especializadas: Fincas y Subastas de Animales, y luego estar pensando 2024 como el año de la expansión internacional.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es 100% escalable: a nivel tecnológico se ha diseñado para que soporte la escalabilidad y, a nivel de mercado, es una solución aplicable a todos los mercados agropecuarios, entendiendo que la demanda de alimentos a nivel mundial seguirá creciendo a ritmos muy acelerados y la oferta de esto no crece al mismo ritmo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, claro, para nosotros, más que desconocidos, el enfoque está en gestionar capital inteligente, inversionistas que vengan a aportar algo que vaya más allá del dinero.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En emprendimiento se cometen muchos errores, es parte esencial de tener un producto exitoso. Los líderes de los emprendimientos muchas veces queremos tener control de todo (una startup es como un hijo) y nos llenamos de un sin número de responsabilidades que luego juegan en contra. Delegaría más si volviera a empezar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron mis fracasos en la vida y el querer siempre anteponerme a ellos. Sigo diferentes tipos de inspiraciones, principalmente me inspira el campo, los animales y la pasión que se vive en ello. Me inspiran miles de campesinos, administradores, vaqueros, agroempresarios que luchan día a día por brindar seguridad alimentaria. Casi todos los personajes que sigo son guías espirituales. Sadhguru es el que más me gusta.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Obviamente, he fracaso muchas veces en mi vida, pero esa es la clave para el éxito. Soy un fiel creyente en que el éxito se consigue sumando fracasos. Sí, tengo días en que pienso en tirar la toalla, pero cuando analizo con cabeza fría reconfirmo que este es el camino de vida que quiero seguir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No realmente de una comunidad, pero tenemos muchos asesores que han vivido el proceso con nosotros, empezando por uno de nuestros socios, que es nuestro Entrepreneur Senior Advisor. Pero hemos tenido asesores y amigos de diferentes sectores: Tech, Mercadeo, Agro, Emprendimiento, que nos han permitido tomar decisiones más acertadas en nuestra startup.

Esta historia le puede interesar: Dos ingenieros que con software colombiano ya venden en México, Chile y EEUU.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende de una manera increíble, es la transformación de un proceso de compra y venta de inmuebles rurales y de animales, facilitando el proceso y haciéndolo más seguro.

Claro que sí, al ser una empresa 100% digital y de base tecnológica, permitirá a futuras generaciones realizar negocios Agro mucho más fácilmente y de forma segura. Garantizamos presente, asegurando futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Yo personalmente me veo trabajando por este lindo sector en este hermoso país Colombia, con mi finca, mis animales y mi campo. Nuestro emprendimiento lo vemos con presencia en Latinoamérica, ayudando a generar negocios que dinamicen mucho más el sector, asegurando inversión en trabajar por la seguridad alimentaria de la población.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han jugado un papel vital. La familia y los amigos de sangre han sido el apoyo, el motor, uno de los motivos para luchar por la empresa. Siempre han estado en todo momento, para celebrar los buenos momentos y para acompañar y alentar en los momentos no tan buenos. Sin ese apoyo seguramente Agro Go hoy no existiría.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo estamos logrando. Claro que ayudaría a otros. Hoy lo hacemos, pues con nuestro emprendimiento nacen otros emprendimientos, inspiramos, apoyamos el talento local, hacemos que crezcan proveedores, empresas, clientes.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo siempre juega un papel muy importante, ya que representa un rol vital para el crecimiento de una startup, escoger y retener recursos de alto impacto es lo que realmente hace avanzar a buen ritmo la empresa. Tenemos equipo de tecnología, operaciones, mercadeo, legal y finanzas que suman 18 personas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La pasión en lo que hago. Soy un gran soñador. Mucha dedicación y siempre dar algo más que el 100%.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Qué cuándo tu pasión hace clic con tu generación de ingresos, eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚