Una alternativa saludable para mascotas basada en comida deshidratada

Ellos son Edison David Páez y Diana Paola Osorio, los emprendedores detrás de Golden Pets Food. Foto: Cortesía Golden Pets Food

“La idea de Golden Pets Food nació de una necesidad de mi hermana Erika Viviana Duarte. Ella tiene un criadero (Star Poms Colombia) de perros Pomerania, esta es una raza que sufre mucho del estómago, son muy delicados, así que tratamos de inventar un producto que fuera un snack natural amable con su sistema digestivo, por eso creamos una alternativa de comida deshidratada para mascotas.

Las mascotas y sus dueños pueden encontrar en nuestros productos sabores a pechuga de pollo, carne de res, lomo de res, patas de gallina, salmón, mollejas y corazones, tráqueas de res, orejas de res y palitos de pechuga de pavo, entre otros.”, así lo va narrando Diana Osorio, una emprendedora colombiana que encontró una alternativa saludable para ofrecerle a las mascotas bienestar. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Diana Paola Osorio González, 28 años, Administración de Empresas y un Técnico en Manipulación de Alimentos.

Edison David Páez, 28 años, psicología

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con el apoyo de mi familia y de mi pareja logramos concretar el sueño obteniendo los conocimientos necesarios para desarrollar los snacks. Duramos un tiempo estudiando el mercado de alimentos para mascotas, analizando qué tan efectivo sería lanzar este nuevo producto y nos llevamos una gran sorpresa porque hay muy pocas personas realizan este tipos de alimentos, así que nos entusiasmamos a realizar el producto lo antes posible.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Sacamos un préstamo con unos familiares que confiaron en nosotros para realizar este emprendimiento y gracias a esto logramos cumplir este sueño.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logramos cambiar la perspectiva de la alimentación para nuestras mascotas. Hemos evidenciado que con nuestro productos se puede mejorar la calidad de vida de los animales, así que queremos cambiar el “chip” que tienen muchas personas de que la comida es solo concentrado y que por el contrario nuestras mascotas se pueden alimentar con productos 100% naturales.

6. ¿Soy feliz?

Realmente estamos muy contentos con nuestro producto porque aunque todavía nos falta mucho, hemos ido evidenciando un crecimiento exponencial con él, logrando llevarlo a muchas personas alrededor de Colombia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no vendería mi emprendimiento porque es algo que nos ha costado mucho sacrificio y que está en proceso constante de evolución para llevarlo a otros niveles.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre nos consideramos personas con coraje para realizar proyectos y siempre tuvimos en mente que esta idea nunca nos quedaría grande, al contrario siempre hemos pensamos que esta es una oportunidad para surgir como familia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que nuestro sueño está en una etapa inicial y que si Dios nos lo permite seguiremos luchando para llevarlo a un nivel mucho más alto como ponderar nuestra marcar a otros países.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo que se viene en un futuro siempre es incierto, creo que lo primordial es agrandar nuestro negocio llevándolo a más personas para que se acerquen a nosotros y poderles explicar cuáles son las ventajas de estas alternativas en la alimentación de las mascotas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Creo que todos los emprendimientos tienes niveles que hay que superar y que para lograr escalarlos hay que innovar constantemente. Esto lo planeamos cada vez que logramos sacar productos nuevos que atraen nuevos y potenciales clientes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No creo que recibiría ni vendería algo del emprendimiento por el momento. Nuestra producto sigue en desarrollo y no sé cómo lo tomarían las personas inversionistas al notar que no es un producto que se venda al por mayor. Esta es una alternativa artesanal y natural que hacemos con cariño para mejor la vida de nuestras mascotas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pues no tomo las cosas como que no las volvería a hacer sino como algo que tal vez deberíamos aprender para mejorar, aunque en este camino no nos hemos tropezado con muchos obstáculos, pero si nos pasa d sería una lección de vida para ser mejores.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre he tenido a mi hermana Érika como una gran referencia de vida, ella me inspiró con el tema de sus mascotas. Con su negocio he evidenciado el crecimiento que ha tenido profesionalmente y como persona realizando la crianza de las mascotas con empeño y amor, dándonos la oportunidad de crear este producto y convirtiéndonos en marcas hermanas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Se han presentado algunas dificultades en el camino como no encontrar clientes, pero nunca he pensado en tirar la toalla, por el contrario siempre he tratado de encontrar nuevas formas, ya sea por redes sociales o por el voz a voz para dar a conocer nuestro producto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, tenemos un convenio con mi hermana y con su emprendimiento. Ella me ha permitido tomar fotos de sus mascotas con mis productos para así lograr apoyarnos e impulsar nuestras marcas en paralelo y tener un nivel alto de reconocimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sé que este producto trascenderá. Estamos viviendo momentos donde es muy común tener una mascota y querer el bienestar de nuestros animales, es por esto que sé que nuestro producto tendrá un gran efecto a corto, mediano y largo plazo en esta y las siguientes generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como una emprendedora renombrada y si Dios quiere con una empresa mucho más grande, logrando alcanzar no solo el reconocimiento nacional sino también internacional llevando estos snacks al mundo entero.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

He tenido un gran apoyo de mi red familiar y de mis amistades, muchos de ellos nos daban sus puntos de vista de algunos productos hasta encontrar una forma de reducir nuestros tiempos de deshidratación. Este es un trabajo que requiere de tiempo y al ser elaborado con ingredientes naturales debe que ser muy fresco. Doy gracias a todos ellos porque por sus ideas y su apoyo estamos donde estamos hoy en día.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Creo que eso hace falta en Colombia, poder apoyarnos unos a otros en los emprendimientos y así lograr escalar a un nivel más alto como país, generando más empleos y dando una mayor apertura económica.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos 3 personas que estamos en este equipo de trabajo: mi esposo y yo somos los encargados de la producción y distribución del producto y mi hermana nos provee contactos y hace el reconocimiento de la marca y lo más importante, nos presta sus mascotas para lograr difundir nuestro producto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es la variedad de productos deshidratados que ofrecemos. Dentro de nuestra oferta tenemos: pollo, carne, orejas, tráqueas, colágeno, salmón, bálsamos hidratantes, entre otros.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aprendimos que sin importar que problema o inconveniente se presente siempre con cariño y con fe se puede lograr avanzar y que lo más importante es tener una unidad familiar y contar con personas que sumen a tu existencia para seguir avanzando en cualquier objetivo de vida que se tenga.

