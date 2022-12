La emprendedora que creó una compañía para desarrollar geoportales y geoapps

Catalina Blanco es la emprendedora detrás de Sistemas Sostenibles. Foto: Cortesía

En tiempos donde ya es frecuente ver imágenes aéreas, donde se capturan millones de fotos cada segundo, donde se comparte información cada instante y donde los datos se vienen convirtiendo en oro, emprendimientos como este vienen tomando fuerza. Se trata de Sistemas Sostenibles y su creadora, Catalina Blanco, pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos para contar su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

41 años. Ingeniería catastral y geodesta y luego una especialización en Sistemas de Información geográfica en la universidad Distrital de Bogotá, hice un diplomado de comunicación intercultural en Hamburgo, y una práctica laboral en la Universidad de Hamburgo, regresé a Colombia e hice la especialización en gerencia estratégica y luego unos años después hice la maestría en Executive MBA del INALDE Business School.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Ofrecer servicios de georrefenciación y de sistemas de información geográfica y soluciones tecnológicas basadas en localización inteligente al servicio de las mipymes quienes, en esa época del estudio de mercado, no podían acceder a este tipo de servicios por sus costos. La idea nació desde el deseo de ofrecer servicios de tecnología a pymes en temas con ingeniería catastral y geodesia. Temas que no eran muy conocidos en las pymes en el año de 2010, pero que tenía mucha aplicación en Colombia. Luego estuve fuera del país trabajando y me animé a volver a Colombia y a consolidar la idea, estudié la especialización en gerencia estratégica en la Universidad de la Sabana para reforzar conocimientos administrativos. Gracias al avance en tecnología de información geográfica fue posible hacer emprendimiento con poca inversión financiera como también fue posible el trabajo remoto y fabricar un producto mínimo viable, lo que nos ha permitido probar varias soluciones como producto y durante los proyectos innovar para dar la mejor solución requerida por los clientes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Como modalidad de grado, de la especialización en gerencia estratégica en la Universidad de la Sabana, hice un modelo de negocio y participé en el premio de innovación de emprendimiento de Universia y el Banco Santander. Resulté ganadora del primer puesto con “El Premio Santander de Emprendimiento, Ciencia e Innovación, Colombia 2009″ y así creé mi empresa Sistemas Sostenibles.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con este premio me dieron un dinero para iniciar y apoyo durante los primeros 6 meses, luego la empresa continúo realizando diferentes proyectos y se iban reinvirtiendo las utilidades para poco a poco ir creciendo, los clientes siempre han quedado satisfechos y nos han referenciando, tanto es así, que ha sido el principal motor de mercadeo que se usó.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Durante 12 años los clientes llegaron por referencia y ahora decidimos comenzar a licitar en Secop para hacer directamente proyectos más grandes para el Estado, no solo subcontratados, y hemos comenzado a ganar proyectos por ese medio. Estamos realizando proyectos más efectivos, eficientes y transcendentes, con calidad, demostrando que se puede hacer las cosas muy bien, con ética. Uno de los logros es haber proporcionado este servicio especializado e innovador a muy buen costo para las Mipymes de Colombia. Desde el inicio de la empresa, siempre asumir los cambios tecnológicos e implementarlos con una cultura de flexibilidad por proyectos, donde los profesionales de la empresa trabajan híbridamente desde donde se encuentren, esta cultura nos ayudó a mantenernos en la etapa de la pandemia y fortalecernos para continuar creciendo.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy muy feliz, esta experiencia de empresaria tiene muchos retos y responsabilidades, pero soy muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, durante estos 12 años hemos logrado buenos resultados en experiencia, financieros y reconocimiento de los clientes, lo que podría venderse.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Antes de emprender, siempre trabajé independiente como ingeniera dentro de proyectos de sistemas de información geográfica, así, emprender fue sencillo, pues fue pasar de tener solo mi responsabilidad a responder por proyectos más grandes y la estructura de la empresa fue creciendo a la medida que fueron creciendo la cantidad de proyectos y productos. Sin embargo, lo difícil de este modelo fue pasarla a otro nivel.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si he cumplido mi sueño de poder ofrecer servicios técnicos y profesionales en las siguientes áreas: localización inteligente, geomática, geomarketing, estudios prediales, creación de mapas base y temáticos, topografía, georreferenciación con drones fotogramétricos y captura de datos a partir de encuestas georreferenciadas. Sistemas Sostenibles cuenta con profesionales especializados quienes desarrollan geoportales, geoapps y herramientas web, de escritorio y dispositivos móviles para bases de datos geográficos a la medida del cliente, especialmente para proyectos de diferentes áreas de ingeniería. Es el aliado en los procesos de toma de decisiones para las directivas de las empresas colombianas y latinoamericanas, donde se requiere un gran volumen de datos georreferenciados con costo favorables, con las mejores prácticas, servicio y calidad. Hace falta crear más estructura para poder realizar varios proyectos paralelamente, y generar un producto que se venda por software como servicio y genere gran valor para todos los stakeholders.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo ordenadamente, realizar planeaciones estratégicas flexibles y cumplirlas. Que un producto mínimo viable de software como servicio sea exitoso y soporte la operación de proyectos en conjunto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, cómo es por proyectos, se escala en la medida que los proyectos son más grandes o se hacen más paralelamente. Además, si se crean productos de sistemas de información geográfica como servicio se va escalando en la medida de tener más clientes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Considero que si alguien está dispuesto a invertir en la empresa no sería desconocido, pronto nos volveríamos muy conocidos para poder realizar un negocio. Sí, cedería parte de la empresa. Los negocios son dinámicos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a hacer contratos con empleados y socios, donde no sean claras las cláusulas y definidas totalmente las expectativas, para que no me vuelva a pasar que un empleado o aliado se lleve los desarrollos de software y que se acabe una línea de negocio por ese motivo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La señora Helena Gutiérrez, creadora de Prosis y luego Esri Colombia, Panamá y Ecuador, con quién trabajé tan pronto salí de la universidad y quien ha liderado la compañía de mayor crecimiento e impacto en Sistemas de Información Geográfica. También me gustaría seguir a Mónica Patiño, gerente y Cofundadora de Servinformación, también empresa líder del sector.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, fracasé cuando una línea de negocio, con un producto que fue acabado por su líder, se fue de la empresa con el desarrollo y el avance que se había hecho a esa fecha (2016). Fue duro volver a confiar, aprender de lo sucedido, lo que me frenó en crear otros productos. Luego de la pandemia a mediados del 2022 los clientes no llegaban tan fácil como solían llegar, fue difícil, pero una oportunidad para vivir otras experiencias como buscar la representación de productos de compañías extranjeras y licitar directamente para el Estado. De una situación difícil, con entusiasmo, visión, liderazgo y resiliencia salen otros escenarios y mejores oportunidades para continuar con la empresa.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, Alumni Inalde, Alumni Sabana y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que sí, hace 12 años era más difícil que las empresas y clientes potenciales vieran y conocieran el valor de la información geográfica y soluciones tecnológicas basadas en localización inteligente, además era muy costoso. Lo que realizamos nosotros permitió acceder y dar a conocer los beneficios y valor a varias empresas pequeñas y crear un grupo de especialistas y profesionales quienes trabajan remotamente desde el inicio de la empresa y por proyectos cuando se den y estén disponibles. Lograr tener costos variables es lo que nos ha permitido tener esa flexibilidad y respuesta adecuada a los requerimientos de los clientes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como parte de la junta directiva de la empresa Sistemas Sostenibles que tiene su gerente, equipo directivo y de profesionales fijos y con varios proyectos paralelos y muy exitosos, con productos de soluciones tecnológicas basadas en localización inteligente reconocidos en Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos me ha apoyado todo el tiempo. La familia, especialmente, sabe que puedo manejar mi tiempo la mayoría de veces pero que en algunos momentos de los proyectos debo estar más pendiente y con más trabajo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, claro que sí, cada aprendizaje es un regalo para guiar a las personas que preguntan o piden consejo. En la universidad de la Sabana con el grupo de emprendedores y en los diferentes programas de emprendimiento he colaborado cuando me han invitado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Dar confianza, seguridad de su conocimiento, e integridad en los proyectos en los que participamos. También fundamental es el contador quien oportunamente presenta los impuestos a tiempo y lleva el manejo y control del dinero de los proyectos. Los profesionales y especialistas que trabajan en los proyectos, continuamente se van preparando y mejorando su perfil para cada día ser más innovadores y mejores.

Mi hermana, Ángela Blanco, quien también es Ingeniera Catastral y Geodesta, especialista en SIG, Master en Gestión de Recursos Hídricos en regiones tropicales y subtropicales, y doctora en Tecnología del Agua en la Universidad Técnica de Dresde. Es docente para el programa de maestría Smart City Solutions, de la Universidad de Aplicadas Ciencias HFT-Stuttgart, coordinadora de Sistemas de Información Geográfica para el municipio Leinfelden-Echterdingen en Alemania, investigadora en tecnología geoespaciales y asesora y coordinadora de proyectos de Sistemas de Información Geográfica para la empresa Sistemas Sostenibles SAS, Colombia.

Johoner Correa, quien es asesor y director de proyectos de Sistemas Sostenibles, es Ingeniero Catastral y Geodesta, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magíster en Ordenamiento Urbano Regional, Especialista en Instrumentos de Ordenamiento Urbano-Regional y Especialista en Sistemas de Información Geográfica, docente de la Universidad de los Andes con más de 22 años de experiencia desarrollando proyectos en geomática y sistemas de información.

Neira Figueroa, directora administrativa de Sistemas Sostenibles, es Administradora Industrial, especialista en gestión del talento humano por competencias, Magíster en Administración con énfasis en gestión de innovación. Con experiencia principalmente en control interno, gestión de calidad, ventas, investigación y consultoría en gestión empresarial y de proyectos para el sector industrial y de servicios.

También contamos con un grupo de ingenieros y profesionales especializados que participan en los proyectos que realizamos, se destaca el director financiero y contador que nos han apoyado para seguir creciendo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tener pasión y constancia para crear soluciones, equipos de trabajo y establecer alianzas para ofrecer productos y servicios a la medida del cliente. Lograr con empuje un equilibrio entre hacer que pasen las cosas y dejar que el tiempo madure los procesos afrontando la realidad con firmeza y aceptación y así consolidar las ideas con optimismo, experiencia, improvisación y acciones encaminadas para lograr los sueños. Cuento con habilidades de liderazgo, planificación, comunicación, gestión de riesgos, trabajo en equipo, conocimientos en dirección de proyectos, negociación, presupuestos. Además se me facilitan las relaciones interpersonales con empatía, lo que me ha permitido las asociaciones, el delegar y confiar al equipo de trabajo y proyectos, logrando armonía con monitoreo y control, en función de la empresa y los stakeholders.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a entender el negocio de forma sistémica, como seres humanos integrales, la empresa es igual, debe ser holística, lo que implica diferentes áreas que deben mantenerse articuladas. De igual manera, el hacer que pase, antes era hacer y hacer con esfuerzo, pero ahora el hacer que pase incluye confianza, seguridad, un soltar, un rendirse y confiar. Es importante pensar en el negocio con trascendencia, amor, servicio y evolución para buscar enriquecer la vida en todos los sentidos, con una intención que impulse la realidad personal y el potencial ilimitado no solo mío, sino la de todos los implicados al interior y exterior de la organización.

Contar con un equipo de confianza, que siempre quiera dar más y rodearse de personas mejores que nosotros, de igual forma, trabajar, esforzarse y luchar hasta conseguirlo. No temerle al fracaso o a fallar, pues de todo podemos aprender grandes lecciones. Habrá momentos o situaciones que no resulten como nosotros lo deseemos, pero eso también es un regalo. A veces las mejores cosas vienen disfrazadas o después de una gran decepción y no nos damos cuenta a primera vista. No desesperarse y desanimarse. Cómo me lo dijo un doctor: “oramos el padre nuestro y ahí dice líbranos de todo mal”, a veces no entendemos ni cómo se dan las cosas, pero luego todo comienza a fluir y confiamos en Dios y en nosotros, y se dan mejores situaciones.

A saber que, si se puede, desarrollar la resiliencia sabiendo que, en caso de fracaso, esto es una parte natural del emprendedor. También a tener un apoyo, tener un apoyo puede hacer la diferencia entre continuar en el camino o dejarte vencer por las circunstancias. Este apoyo puede traducirse en muchas formas, por ejemplo, tu pareja o tu familia pueden ser un gran apoyo. Aprender a interpretar los hechos, y la forma en que reaccionamos a ellos. Entender que no se puede controlar todo, que como emprendedores es normal querer controlarlo todo, sin embargo, hay crisis que no están bajo nuestro control y no son nuestra responsabilidad, por esta razón, es importante aprender a identificar qué está bajo nuestro control y qué no, para actuar sobre lo que podemos controlar, y de esta manera reducir nuestra incertidumbre. Finalmente, a afrontar la realidad con firmeza, aceptarla, mirar con optimismo y con sentido de valores lo que se presenta e improvisar soluciones para el bien de todos los involucrados.

