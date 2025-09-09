Una empresa de cerveza artesanal que impulsa el desarrollo regional en el Huila

Jairo Rafael Oñate, el emprendedor detrás de Cervecería Artesanal Laboyana. Foto: Cervecería Artesanal Laboyana

“Nuestra empresa se llama Cervecería Artesanal Laboyana. Hoy en día produce aproximadamente 70.00 litros de cerveza al año, que equivalen a 7.000 cajas de cerveza por 30 unidades de 330 mililitros, crecemos al 12 % anual y generamos 5 empleos directos y mas de 100 empleos indirectos por medio de nuestra amplia red de colaboradores, aliados y distribuidores que tenemos en toda Colombia.

Nuestro portafolio cervecero se caracteriza por ofrecer cervezas 100 % frutales de maracuyá, cholupa, guanábana, lulo, café especial, panela, uva, flor de Jamaica, Bambú, mango y mora”.

Jairo Rafael Oñate es el colombiano que está detrás de esta idea de negocio con foco en el emprendimiento gastronómico. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí les contamos su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

47 años, Ingeniería Química, Administración de Empresas y especialista en Cerveza Artesanal por la Universidad de Alicante, España. Desde la universidad, nuestro mayor sueño siempre fue tener nuestra propia microempresa, para así generar dinámicas empresariales y comerciales en la región.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde sus inicios en el emprendimiento, busqué crear un modelo de empresa innovador, que ofreciera al mercado local y regional productos que en ese momento no existían. Después de realizar un estudio de mercado, decidimos desarrollar, producir y comercializar cervezas artesanales con sabores únicos, elaboradas con materias primas y frutas propias de la región.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Desde los inicios de la cervecería artesanal Laboyana, nos propusimos crear una planta de producción que cumpliera con los requisitos técnicos y legales establecidos en el Decreto 1686 de 2012, la normatividad del INVIMA, y el pago del Impuesto al Consumo al Departamento del Huila.

Cumplir con la normatividad ha sido clave para comercializar legalmente nuestras cervezas y poder crecer y llegar a nuevos mercados a nivel nacional.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital inicial provino de recursos propios y ahorros acumulados desde el año 2002, gracias a nuestro trabajo en diferentes actividades económicas.

Inicialmente, montamos una planta muy pequeña. Tres años después, hicimos una ampliación para incluir nuevas áreas de bodega, procesamiento y un bar temático dentro de la planta, alcanzando los 480 m² actuales. Hoy en día, reinvertimos las utilidades de la empresa en nuevos equipos y mejoras en nuestros procesos productivos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando?

Estamos consolidando a Cervecería Artesanal Laboyana como una empresa sólida, en crecimiento, que ofrece experiencias sensoriales positivas a través de cada una de nuestras cervezas frutales.

Además, estamos creando una nueva cultura cervecera responsable, promoviendo el consumo moderado de cerveza en espacios sociales como sitios turísticos, tiendas de café, eventos y restaurantes.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz. Dios me guía y me bendice cada día. Trabajo en mi propia empresa, ejerzo mi profesión, y ahora mis hijos se están vinculando a este proyecto. Todo esto me motiva a seguir trabajando con más amor y compromiso.

7. ¿Vendería mi emprendimiento?

No. Mi objetivo es que la empresa siga creciendo, llegue a nuevos mercados y se convierta en una empresa generacional, reconocida por su evolución y aporte al desarrollo empresarial del sur del Huila.

8. ¿Qué tan duro fue emprender?

Fue muy difícil, ya que fuimos la primera cervecería artesanal en el departamento del Huila, y no existía una cultura sobre el consumo ni las características de este tipo de cerveza.

Tuvimos retrasos en la obtención del registro INVIMA y los trámites ante la Secretaría de Rentas Departamentales para poder pagar los impuestos al consumo. Tardamos cinco años en alcanzar el punto de equilibrio, pero sabíamos que construir una marca y fidelizar clientes requiere tiempo y esfuerzo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, cumplí mi sueño, pero aún nos falta escalar el modelo de negocio. Aunque no es fácil, seguimos avanzando paso a paso.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora continúa el proceso de consolidación empresarial. Queremos fortalecer nuestro modelo de comercialización y llegar a nuevos mercados nacionales e internacionales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Nuestro objetivo es escalar el modelo de bar temático cervecero y punto de venta directo llamado Laboyana Beer a otras ciudades de Colombia.

12. ¿Recibiría inversión de un desconocido?

No. Hoy en día seguimos creciendo gracias a la reinversión de nuestras utilidades. Recibir inversión externa implica riesgos administrativos y pérdida de control sobre la empresa, algo que no estamos dispuestos a asumir.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a hacer sociedades con personas desconocidas. Una vez lo hice para abrir un gastrobar y terminó mal en términos legales. Hay que aprender de los errores.

14. ¿Quién me inspira? ¿A quién me gustaría seguir?

Dios es nuestra fuente de inspiración. Admiro a los emprendedores que, a pesar de las dificultades, han logrado escalar y consolidar sus empresas como proyectos generacionales.

15. ¿Fracasé? ¿Pensé en rendirme?

Sí, claro. Hubo momentos muy difíciles, especialmente al comienzo, cuando por no cumplir los requisitos del impoconsumo nos decomisaron mercancía. Me sentí solo y sin acompañamiento institucional. Pero cerrar nunca fue una opción. Hoy somos una empresa legal y un ejemplo de que sí se puede hacer empresa correctamente.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No pertenecemos a una comunidad formal, pero sí hemos articulado con productores locales de frutas para transformar sus materias primas en cervezas frutales, promoviendo así la economía circular en la región.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Hoy somos referentes empresariales en la región. Somos un ejemplo de que se puede crear industria desde la provincia y generar impacto económico real.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una empresa en crecimiento, con bares propios, un amplio portafolio de cervezas frutales y mis tres hijos formando parte del relevo generacional, llevando nuestros productos a mercados nacionales e internacionales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y Dios han sido mi mayor apoyo. Han estado conmigo en los momentos más difíciles y siempre me han motivado a seguir adelante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí. Siempre estamos dispuestos a orientar a nuevos emprendedores, para que inicien con un buen modelo de negocio y eviten errores. Con mi empresa he hecho un verdadero doctorado en emprendimiento, aprendiendo sobre aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo está conformado por Dios y mi familia: mi esposa, mis hijos y mis padres. Ellos me han orientado y apoyado durante estos años de trabajo en el mercado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es el amor y la disciplina con los que hacemos todo. Siempre buscamos innovar, diferenciarnos y hacer las cosas bien. Nuestro lema es: “No vendemos productos; vendemos experiencias sensoriales positivas a nuestros clientes.”

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que hay que trabajar con amor, estar guiado por Dios, ser visionario, constante y perseverante.Si haces las cosas con amor y dedicación, las bendiciones llegan. El éxito es la recompensa al esfuerzo honesto.

