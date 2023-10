La empresa dedicada al acompañamiento motorizado para deportistas en el Huila

Ella es Eimy Paola Díaz Cuéllar, la emprendedora detrás el emprendimiento deportivo "Tu Gregario". Foto: Cortesía Tu Gregario

“Con mi idea de negocio estoy cambiando la posibilidad de adquirir el primer empleo para estudiantes universitarios, capacitándolos y formándolos para su vida profesional; además, estoy impactando a personas que quieren mejorar su estilo de vida optando por iniciar etapas de entrenamiento, acompañándolos en el proceso, motivándolos a tener constancia con nuestro acompañamiento. Un gregario no solo soluciona una pinchada, también está pendiente de la hidratación, custodia los objetos personales y genera motivación a la hora de cumplir retos deportivos. Nuestro objetivo principal es llevar la pasión deportiva a otro nivel”. La historia completa de este emprendimiento aparece aquí contada por Eimy Paola Díaz Cuéllar, en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Ingeniería Ambiental

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?

La idea de negocio surgió en pandemia, para nadie es un secreto que enfrentarnos a cambiar nuestro estilo de vida, protegiéndonos del coronavirus generó problemas de salud mental a nivel nacional. Los espacios de esparcimiento permitidos en la ciudad para hacer deporte al aire libre eran aprovechados por los ciudadanos para despejar sus mentes y liberar estrés.

Deportes como el ciclismo y el running se volvieron tendencia incrementando un el 40 % de ventas de bicicletas en la ciudad de Neiva, lo que permitió identificar una oportunidad de negocio.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Yo era una de las ciudadanas que no desaprovechaba los horarios establecidos para salir a hacer deporte, siempre madrugaba para hacer mi rutina de entrenamiento de ciclismo y en cada salida identificaba las mismas necesidades propias en otros usuarios, siempre era incierto quién me iba a despinchar, o quién me auxiliaría si llegara a caerme, me daba pereza salir sola.

Esos son los desafíos diarios para los deportistas, además de asumir la inseguridad que se presentaba a diario en la ciudad por el hurto en las rutas establecidas para practicar ciclismo y running. De ahí surgió la idea de Tu Gregario, representar un servicio donde fuéramos especialistas en atención en primeros auxilios, atención en mecánica básica y seguridad vial.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital con el que inicié fue del salario que tenía en ese momento, trabajaba como docente auxiliar en la UNAD. Inicié mi primera inversión con herramientas para dos operarios y dotación para la presentación personal del equipo de trabajo. Di a conocer el servicio obsequiando una hora de acompañamiento motorizado a deportistas amateurs de la ciudad y con la práctica diaria, y la experiencia que nos permitían obtener los mismos clientes, empezamos a desarrollar más habilidades con nuestros gregarios. Del mismo servicio empecé a evolucionar con mi capital semilla.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando impactar las vidas de los deportistas que practican al aire libre su pasión deportiva, permitiéndoles ser más visibles en la vía, disminuyendo así el riesgo de accidentes viales y el hurto en las rutas. También buscamos que nuestros clientes se sientan felices y seguros a la hora de exponerse en la vía haciendo su entrenamiento.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz, con mi marca hemos podido impactar seis familias con la generación de empleo y sustento diario. He podido impactar vidas indirectamente con la puesta en marcha del emprendimiento, demostrando que no podemos desistir a pesar de las circunstancias y que el éxito se consigue con la perseverancia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No vendería la marca como tal, pero sí podría distribuir franquicias con la experiencia de la puesta a desarrollar en otros departamentos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender no es fácil, pero tampoco imposible. Es cuestión de fortaleza, de resistir, insistir y nunca desistir. Crear una idea de negocio es como tener un bebé, debemos estar con los ojos encima sin desampararlo, fortaleciendo a diario los aprendizajes del proceso. Siempre hay que dar lo mejor para superar esas metas, el voz a voz se convertirá en la mejor publicidad para posicionar nuestra marca.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos en el proceso, a diario fortalecemos más la idea de negocio e implementamos nuevas líneas de productividad. Ahora no solo prestamos un servicio de acompañamiento en moto, sino también de conductor elegido. Estamos trabajando en el desarrollo de prendas y accesorios deportivos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quiero ver una tienda física de Tu Gregario donde podamos suministrar servicios de recuperación muscular después de entrenar, ayudar en el desarrollo de planes de entrenamientos y también tener un centro de apoyo deportivo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que sí, en la trayectoria de estos tres años me he presentado con mi propuesta de emprendimiento a diferentes fondos de inversión, siempre escucho cometarios muy positivos y factibles para escalar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estoy en busca de capital para desarrollar el avance del proyecto en trayectoria mega, así que bienvenidos los inversionistas que le apuestan al crecimiento de proyectos innovadores.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hasta ahora no veo de qué arrepentirme en este proceso como emprendedora, solo pienso en fortalecer las debilidades que surgen del aprendizaje diario.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Soy hija de empresarios de la región, mis padres Aureliano Díaz y Patricia Cuéllar son mi motivación diaria, los admiro profundamente por lo que han logrado, por el capital humano que han formado y por el desarrollo que han generado en la ciudad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, vuelvo y repito emprender no es fácil, manejar personal sí que menos, pero hay que seguir en el aprendizaje, hay que saber pensar con la mente tranquila y hacer un balance de las metas y prioridades. En cualquier espacio que tengo y donde vea la oportunidad hablo de mi marca. El posicionamiento que he logrado es lo que me permite seguir frente al cañón.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Trato de estar presente en los diferentes espacios que brindan las entidades públicas y privadas. Con la cámara de comercio del Huila, he pasado por diferentes programas, como “Mujer Opita Emprende”, “Acelera” y “Trayectoria Mega”.

Me presente en el Fondo emprender y fui calificada como un proyecto viable, desafortunadamente en el momento no logré recursos pero si renombre de marca. Sigo estando presente en ferias grandes organizadas por la gobernación del Huila.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende?¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El deporte es la mejor medicina para la vida, promover un estilo de vida saludable siempre será ganador y claro que impacta a nuevas generaciones, por supuesto que sí, hay que seguir promoviendo hábitos amigables con el ambiente y calidad de vida con la salud.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo en trayectoria macro, teniendo mi marca en diferentes departamentos, haciendo presencia en la recuperación de la seguridad a la hora de hacer deporte, generando confianza y tranquilidad a nuestros clientes y garantizando que el retorno a sus hogares sea feliz.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo de mi familia es fundamental. La motivación y el respaldo de familia y amigos ha sido valioso para seguir en la lucha de generar oportunidades de empleo y la transformación del desarrollo de la ciudad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, soy una mujer que no se queda con nada, comparto mi aprendizaje a diario y me gusta contribuir al crecimiento de otras personas, en este mundo hay posibilidades para todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es la cara principal de mi marca, los chicos que me acompañan en mi empresa son jóvenes universitarios que tienen toda la energía y ganas de salir adelante, para mí es importante la presentación personal, la amabilidad a la hora de atender un cliente, la disposición y el sentido de pertenencia con la marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La responsabilidad y el cumplimiento a la hora de prestar nuestros servicios, promovemos la atención personalizada a cada uno de nuestros usuarios y somos líderes en el departamento del Huila con acompañamiento motorizado para deportistas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Entre más competencia tengas en tu camino, más herramientas tendrás para hacer las cosas bien. Siempre habrá clientes para todo, si hay demanda de producto o servicio es porque está teniendo éxito tu marca y estás logrando el crecimiento del mercado.

