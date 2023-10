Un emprendimiento de propuestas gastronómicas creativas alrededor del plátano

Ella es Lina Ortiz, la emprendedora detrás de Chifles y Tostones. Foto: Cortesía Chifles y Tostones

“Con mi emprendimiento estoy logrando posicionar el sabor del plátano verde en supermercados, convirtiendo estos en una vitrina importante para dar a conocer mi marca. A nivel personal, he mejorado mi economía familiar y, sobre todo, ha sido una gran satisfacción porque ya estamos empezando a generar empleo. Esta idea de negocio me ha cambiado la manera de ver la economía, definitivamente emprender es lo mejor, es un esfuerzo constante, pero siempre se logra mantener la disciplina para llegar a la meta“. La historia completa de este emprendimiento aparece aquí contada por Lina Ortiz, en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años, técnica en Seguridad Industrial

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea de negocio nació en junio del año 2019 en un viaje familiar que hice a Perú. Allí conocí uno de los platos principales de este país, los platanitos llamados “chifles”. Gracias a este sabor encontré la oportunidad de hacer realidad mi emprendimiento con este producto.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mi pareja de ese momento, decidimos arriesgarnos y montar la producción de los chifles, él adquirió las máquinas. Al principio no sabíamos cómo hacer los platanitos, fue un ejercicio constante de prueba y error hasta que por fin logramos sacar el producto. A pesar de los fracasos, seguíamos con nuestro sueño de hacer realidad el emprendimiento, hasta que por fin se dio, nos llevó más o menos un año hasta lograr el punto de equilibrio.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero invertido para este emprendimiento fue solo de los ahorros por parte de mi pareja, a medida que se vendía el producto, se invertía. Las ganancias iniciales eran la inyección financiera para seguir avanzando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy logrando posicionar el producto en supermercados, convirtiéndose en una vitrina importante para dar a conocer mi marca. A nivel personal, he mejorado mi economía familiar y, sobre todo, ha sido una gran satisfacción porque ya estamos empezando a generar empleo. Esta idea de negocio me ha cambiado la manera de ver la economía, definitivamente emprender es lo mejor, es un esfuerzo constante, pero siempre se logra mantener la disciplina para llegar a la meta.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy realmente muy feliz. Chifles y Tostones ha sido un sueño para mí trabajar en este hermoso proyecto porque me ha permitido compartir tiempo de calidad con mis hijas y adquirir nuevos conocimientos. Me llena de satisfacción decir que he participado en importantes ferias dirigidas al sector alimenticio donde he representado mi marca con mucho orgullo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Definitivamente no pondría en venta el más grande logro que he obtenido como profesional. Es un proyecto por el cual he trabajado bastante y por el cual seguiré luchando el tiempo que Dios me lo permita.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio fue bastante duro, tenía muchos miedos, no sabía cómo lo iba a lograr, me preguntaba de dónde íbamos a sacar el dinero para comprar los insumos, las máquinas, etc., pero todo se fue dando con tiempo y dedicación. Fueron días agotadores, de muchas trasnochadas, muchas veces de frustración, pero jamás perdí la esperanza de poder consolidar mi negocio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño está cumplido, mi marca se está dando a conocer de manera positiva, dejando excelentes referencias, pues tenernos un producto de calidad y sobre todo de servicio al consumidor final. Está por definir la codificación de nuevos clientes de consumo masivo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Por ahora seguiré impulsando mi emprendimiento como lo he venido haciendo hasta ahora, la idea es viajar a otras ciudades y expandir la marca.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por ahora mi emprendimiento depende de tiempo y recursos, el objetivo es lograr en un tiempo (2 o 3 años) un escalamiento a nivel nacional donde podamos atender a un número de clientes a través de redes sociales, ventas directas y logística propia, entre otras, sin comprometer la calidad del producto y el servicio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer mi negocio financieramente, preferiría solicitar un préstamo a una entidad bancaria, a un desconocido no le recibiría dinero, si no sé realmente quién es. Tampoco cedería mi empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dudar de las capacidades que tengo como emprendedora y trabajar a media marcha cuando empecé con el emprendimiento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Definitivamente, me inspiró la cultura gastronómica de Perú, ver la acogida que tiene el producto en ese país me hizo pensar que es una excelente oportunidad de negocio acá en mi departamento. Vivo inspirada también en mis hijas, ellas son mi motor siempre.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso nunca ha estado dentro de mis pensamientos, pues intento ser positiva siempre y mantenerme firme. Tirar la toalla nunca ha sido una posibilidad.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Recibo capacitaciones por parte del SENA a través de un programa llamado TecnoParque donde recibo información de cómo mantener la estandarización del empaque para garantizar la vida útil del producto. También me ayudan con el sostenimiento de redes sociales por medio del marketing digital. Otro factor importante en el fortalecimiento de mi emprendimiento ha sido la cámara de comercio del Huila, hice parte del programa Mujer Opita Emprende, el cual me dio unas bases fundamentales para crecer a nivel empresarial.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que soy un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, mi emprendimiento es un punto de referencia o un modelo a seguir donde se puede ver claramente la constancia que debemos tener cuando nos proponemos algo y lo logramos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como una gran empresaria, con una nómina sólida, con clientes potenciales en el sector Food Service, con una marca posicionada en el mercado nacional y sobre todo muy feliz con mis hijas y mi familia por haberme arriesgado a construir este lindo proyecto.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo económico y moral de mi familia ha sido fundamental, siempre han estado muy presentes, me han ayudado en momentos difíciles, al igual que mis amigos. Siempre he sido muy unida con la familia y eso ha facilitado el desempeño en mi labor como empresaria.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! Si yo pude, todos pueden, es cuestión de creer en nuestros sueños y tener un objetivo claro para llevarlo a cabo. Definitivamente, ayudaría a otros emprendedores para que saquen adelante sus proyectos, compartiría mis conocimientos y les daría consejos prácticos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi familia, está conformado por mi mamá, mi hermana y mis hijas, a ellas les debo todo. Inicialmente, mi pareja en ese momento me motivó a emprender, me apoyó económicamente y pudimos avanzar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Chifles y Tostones es un producto con valor agregado, su consumo es versátil, se puede usar en varias preparaciones. Mi sello personal es siempre la energía positiva con la que interactúo a diario con todos los que me rodean, el tiempo que le inyecto a este emprendimiento, tengo un compromiso día a día con el cliente, tengo mucho sentido de pertenencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que sí se puede lograr todo lo que nos proponemos. Desde hace 4 años conocí este maravilloso mundo del emprendimiento. He aprendido a ser un poco más paciente, a interactuar con clientes importantes, a participar en ferias relacionadas con el sector HORECA, a reaccionar cuando tengo pedidos urgentes solucionando una entrega, pero sobre todo, he aprendido que si vale la pena soñar, crear y ser feliz.

