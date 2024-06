Una marca de accesorios inspirada en la naturaleza como forma de expresión

Ella es Silvia Sarmiento, la emprendedora detras de tuá e muá. Foto: tuá e muá

“Emprender para mí ha sido un desafío considerable. Es un camino largo y lleno de aprendizajes, donde te enfrentas constantemente a lo desconocido. A pesar de mis bases en diseño, la carrera no me preparó para todos los aspectos del emprendimiento. Abrirse camino en un mercado que no te conoce requiere paciencia y perseverancia. Además, enfrentar desafíos económicos y la dificultad para obtener apoyo financiero han sido limitantes significativas. Sin embargo, cada obstáculo superado ha sido una oportunidad para crecer y fortalecer mi negocio”. Estas son las palabras de Silvia Sarmiento, la emprendedora detrás de la marca colombiana tuá e muá, una tienda virtual y física de morrales y accesorios como cartucheras, loncheras y productos textilesque le permiten a sus clientes expresarse a través de sus accesorios.

Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia contada para ustedes.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Diseño Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de tuá e muá surgió como mi forma de expresión personal, mientras viajaba, exploraba y me enamoraba de los colores y texturas naturales que veía. Comencé a experimentar con telas y estampados existentes que reflejaran mi pasión por la naturaleza. Luego, cuando descubrí telas con estampados únicos que eran difíciles de conseguir, decidí crear mis propios diseños. Desde entonces, esto se ha convertido en mi pasión: una marca donde fusionamos conexión, amor y arte.

Cada accesorio que hacemos lleva nuestro amor y atención al detalle. Investigamos tendencias y entendemos cómo el color puede influir positivamente en la vida de nuestros clientes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con el apoyo de mis padres, siempre fui muy curiosa con el tema de los accesorios. Empecé a hacer pequeños bocetos y muestras en casa, mi madre cosía. Luego encontré personas que me ayudaron con la confección y con pedidos de pocas unidades.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tenía algunos ahorros y mi papá me ayudó a completar para las primeras compras de insumos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy logrando más que solo vender accesorios. Estoy inspirando a las personas a conectar con la naturaleza y el arte a través de mis diseños. Cada producto de tuá e muá lleva consigo una historia de pasión y dedicación, transmitiendo amor y cuidado en cada detalle. Además, estoy cambiando la manera en que las personas eligen y valoran sus accesorios, invitándolas a expresar su individualidad y a conectarse emocionalmente con nuestras creaciones.

En mi emprendimiento está el deseo de crear un impacto positivo, haciendo que cada cliente se sienta especial y parte de nuestra comunidad.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz, me siento realizada al ver cómo mi emprendimiento crece y cómo impacta positivamente en la vida de otras personas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Consideraría asociarme con alguien que me ayude a hacer crecer aún más mi emprendimiento. Quiero mantener el enfoque y la pasión que he tenido desde el inicio de este sueño.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un desafío considerable para mí. Es un camino largo y lleno de aprendizajes, donde te enfrentas constantemente a lo desconocido. A pesar de mis bases en diseño, la carrera no me preparó para todos los aspectos del emprendimiento. Abrirse camino en un mercado que aún no te conoce requiere paciencia y perseverancia. Además, enfrentar desafíos económicos y la dificultad para obtener apoyo financiero han sido limitantes significativas. Sin embargo, cada obstáculo superado ha sido una oportunidad para crecer y fortalecer mi negocio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Considero que he avanzado significativamente hacia la realización de mi sueño. He logrado establecer una marca reconocida y apreciada en el mercado, inspirando a otros con mis diseños. Sin embargo, siento que todavía hay aspectos por mejorar y metas por alcanzar. Me falta consolidar aún más la presencia de mi marca en nuevos mercados, fortalecer mis habilidades empresariales, y ampliar mi línea de productos. Además, buscaría expandir mis colaboraciones y asociaciones estratégicas para continuar creciendo de manera sostenible.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora que he alcanzado ciertos logros, el siguiente paso es consolidar aún más la presencia de mi marca en el mercado. Planeo expandir mi línea de productos para ofrecer más variedad y satisfacer las necesidades de mis clientes.

Además, buscaré oportunidades para ampliar la distribución tanto a nivel nacional como internacional. También quiero fortalecer nuestra presencia en línea, optimizando nuestra plataforma de comercio electrónico y aumentando nuestra visibilidad en las redes sociales y otros canales digitales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi emprendimiento tiene el potencial de ser escalable. Esto se basa en aspectos como la capacidad de aumentar la producción de manera eficiente, la posibilidad de expandir nuestro alcance geográfico, la oportunidad de diversificar nuestra línea de productos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, consideraría recibir inversión de un desconocido y ceder parte de mi empresa si esta me permite acelerar el crecimiento tuá e muá de manera significativa y estratégica.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Si pudiera volver atrás, evitaría cometer ciertos errores iniciales. Por ejemplo, hubiera sido más cuidadosa al planificar las finanzas y al analizar mejor el mercado antes de lanzar nuevos productos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre he tenido el deseo de tener algo propio y disfruto mucho ser independiente, una característica que recuerdo haber tenido desde siempre, no algo específico.

Me gustaría seguir el ejemplo de grandes empresas como Adidas, Nike, admiro su capacidad para innovar constantemente, transformar industrias y conectar profundamente con sus clientes a través de productos y servicios de alta calidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si pensé en tirar la toalla, el mercado no es fácil, pero me he dado cuenta de que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

¡Sí, definitivamente! Ya he tenido casos de personas que han comenzado sus propios emprendimientos inspirados en tuá e muá. Esto demuestra que mi trabajo no solo impacta en el presente, sino que también está sembrando semillas para inspirar a nuevas generaciones de emprendedores.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, me veo liderando un de tuá e muá enorme, con sucursales estratégicamente ubicadas en varios países alrededor del mundo. Veo a nuestros productos, reconocidos por su calidad y diseño único, y también visualizo nuestras producciones a gran escala, con un gran equipo talentoso.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos han sido muy importantes en este proceso. Han sido mi apoyo constante, brindándome ánimo y consejos sinceros en cada paso del camino. Celebran mis éxitos y me sostienen en los momentos difíciles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que ayudaría a otros. Sé por lo que he pasado y sería una gran motivación poder asistir a otras personas para que también puedan cumplir sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi esposo ha sido parte fundamental de mi equipo durante nuestros 16 años juntos. Siempre ha sido mi mayor apoyo y colabora activamente en todo el proceso. Además de ser diseñador, trabajamos juntos en la creación de estrategias. También contamos con un equipo de trabajo que hemos tercerizado, con quienes llevamos diez años colaborando y ya son parte de nuestra familia. Somos dos personas directas y contamos con la ayuda externa de seis personas más.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal radica en la profunda conexión que establezco con los colores y las historias detrás de cada estampado. Me inspiro tanto en la naturaleza como en las vivencias y personas que me acompañan en este camino. Me encanta capturar detalles cotidianos para que la gente se sienta identificada y conectada con cada pieza de tuá e muá que lleva consigo. Esto no solo añade un valor estético único, sino que también crea una experiencia significativa y personal para quienes eligen nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido la importancia de la perseverancia. Desde gestionar la producción hasta conectar con los clientes. También he valorado enormemente el apoyo de mi familia, amigos. Este proceso me ha enseñado a aprender de los errores, a crecer continuamente y a seguir adelante.

