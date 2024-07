Una marca de lencería colombiana inspirada en la belleza femenina

Ella es Deisy Yohana Giraldo Aristizábal, la emprendedora detrás de "Bendita". Foto: Bendita

“Emprender en Colombia es muy duro y difícil porque no tenemos ningún apoyo del estado ni de entidades de financiación. La carga tributaria es inmensa, además, existe competencia desleal. Sin embargo, me enamoré de emprender y de crear cosas nuevas, es mi modelo de vida y resuelvo cada problema que se me presenta. Bendita es mi sueño cumplido, una idea de negocio que nació de la renuncia a la estabilidad económica, rompiendo los paradigmas de una sociedad machista donde las mujeres debemos aguantar todo por dinero. Es producto de las ganas de superación y de demostrarme a mí misma que podía sacar a mis hijos adelante con una marca de moda enfocada en la belleza femenina”. Estas son las palabras de Deisy Giraldo, la emprendedora detrás de este negocio que le apunta a la industria textil. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

40 años, mi conocimiento ha sido 100 % empírico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Bendita nace de la renuncia a la estabilidad económica, rompiendo los paradigmas de una sociedad machista donde las mujeres debemos aguantar todo por dinero. Nace de las ganas de superación y demostrándome a mí misma que podía sacar a mis hijos adelante.

En medio de este camino, vendí velas, comidas rápidas, y me enfrenté al “madrugón”, ahí es donde nace este sueño llamado Bendita, en el año 2019, de la mano de una de las crisis más fuertes, la pandemia. A todos nos tocó, pero nosotros nos levantamos más fuertes y con los ojos puestos en la meta. Seguimos creyendo en nuestro sueño que era crear corset y bodys únicos y exclusivos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logré, trabajando día y noche, aprendiendo de mi proceso y retándome a mí misma. Como todo, hubo días difíciles en los que debía secarme las lágrimas para seguir. Volví mi aprendizaje un motor y así logré convertirme en referentes de moda con mis conocimientos empíricos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Decir que Bendita nació con un base económica, sería mentir. Mi marca nació de las ganas, de la superación, de unos pocos ahorros y un par de máquinas, que fueron construyendo poco a poco lo que somos hoy. Bendita es un sueño hecho realidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He podido ayudar a varias personas brindándoles una estabilidad laboral, para que ellos, en su mayoría madres cabeza de hogar, también se tracen metas y las cumplan; y, por otro lado, llegando con nuestros productos a miles de hogares que confían en nuestra marca.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy la mujer más feliz del mundo, tengo unos hijos maravillosos, una familia incondicional y una bendición llamada Bendita.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. En este momento no lo tengo contemplado vender mi empresa. Bendita se convirtió en el legado que quiero que mis hijos sigan. Cada día trabajamos para llevarla a otro nivel y ganar reconocimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro, emprender en Colombia es muy difícil porque no tenemos ningún apoyo del estado ni de entidades de financiación y la carga tributaria es inmensa, además, de la competencia desleal. Sin embargo, me enamoré de emprender y de crear cosas nuevas, es mi modelo de vida y resuelvo cada problema que se me presenta.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño, pero aún falta mucho por crecer, aprender y sortear. Queremos ser una de las empresas más grandes del país y de Latinoamérica en el sector textil, para ello se requiere de mucho trabajo y dedicación.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En nuestro plan de expansión estamos fortaleciendo a nuestro equipo de trabajo e invirtiendo en máquinas para ampliar nuestra producción para conquistar más ciudades y nuevos países. 2024 para nosotros será el año de mayor posicionamiento de marca y a su vez crearemos nuestro modelo de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social a corto y largo plazo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, desde el inicio de Bendita, hemos aumentado cada año su facturación, duplicando la de años anteriores a 2024. Desde el primer año hemos convertido la empresa en un modelo escalable y rentable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hemos sido únicos inversionistas. Es una empresa que he levantado con mis hijos, pero tengo claro que los proyectos que vienen este año a nivel nacional e internacional, son muy retadores. Por esta razón, no cierro las puertas a tener una inversión externa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Confiar en personas que nunca van a valorar lo que tú les brindas. Sé que el talento humano en nuestra empresa ha sido el pilar para tener éxito, pero no todas las personas obran de la misma forma, por eso ahora somos cuidadosos de quién ingresa a esta familia.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración han sido mis hijos, verlos a ellos me convirtió en una mujer imparable. En cuanto a referentes de moda, admiro el imperio que construyó Donatella Versace imponiendo una moda diferente y fuera de lo convencional. Tengo la confianza que lograré construir mi imperio también.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La vida de un emprendedor es como una montaña rusa, hay momentos en los que te encuentras en la cima y otros abajo, ese pensamiento de fracaso siempre está latente, pero de lo que me siento orgullosa es de que jamás he fracasado ni he tirado la toalla, todo ha sido para bien y para ganar experiencia en este mundo empresarial.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No. Todo mi conocimiento y experiencia ha sido empírica, hubiese querido tener un tutor o un empresario que me guiara por buen rumbo. Sin embargo, he aprendido con prueba error muchos de los procesos de la empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estamos haciendo nos tiene como ejemplo de superación con tan solo tres años en el mercado, impactando positivamente a diferentes generaciones que están en los primeros pasos con sus emprendimientos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo cumpliendo más sueños y ayudando a más personas, innovando, creando nuevos emprendimientos y maneras de ayudar al planeta con energías renovables y sustentables.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado un papel fundamental, han sido el motor de respaldo ante cualquier situación que se me presenta. Respecto a las amistades, el mundo empresarial te aleja de muchos amigos que no te aportan y te acerca a conocidos que creen en tus proyectos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, lo logré. Pero lo más importante en este camino fue demostrarme a mí misma que sí podía, que debía vencer esos miedos, soltar lo que tenía en ese momento y salir con gallardía a sacudir mis alas y empezar a volar. Ese es mi mayor mensaje para mis hijos. Quiero ser un ejemplo para otras personas, en especial para madres cabeza de familia, quiero que crean ellas, en Dios y en la familia. Todo está dado para crecer.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo lo es todo, considero que tengo el mejor talento humano que haya podido desear. Todos aportamos ese granito de arena, con conocimiento y compromiso, para alcanzar nuestras metas. Todos quieren que la empresa crezca, aunque no es fácil mantener ese crecimiento acelerado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La perseverancia, la superación y la disciplina, son los tres factores más importantes en mi vida y en mi empresa. Esto ha hecho que rompa los estereotipos de la sociedad y que sea la mujer que soy hoy en día. Marcamos la diferencia siendo una empresa cumplida, innovadora tendencia de moda y manejando la mejor calidad y diseño en nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la vida empresarial no es fácil, pero que si te lo propones, lo logras. Es levantarte todos los días y hacer las cosas bien. Es ponerle el corazón a todo lo que haces, a cada proceso que vives. Es tener ese tacto no solo laboral, sino emocional con tu equipo de trabajo, ayudarlos a cumplir sus sueños y sus metas y a sus familias a mejorar su calidad de vida. Es poner mi granito de arena para generar estabilidad laborarl y emocional.

