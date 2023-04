Una marca de moda que diseña pantalones para todos los estilos

Ella es Sara Vélez, la emprendedora detrás de Tutantú. Foto: Cortesía Tutantu

“Empecé solamente con 500 mil pesos que tenía ahorrados para empezar a vender los primeros pantalones y hasta el día de hoy ese ha sido el único capital que necesite para empezar Tutantu. He ido reinvirtiendo todas mis ganancias para hacer crecer la empresa sin usar ningún dinero prestado. Poco a poco he ido conociendo a mi consumidor y he ido perfeccionando los pantalones”, así comienza a contar su historia Sara Vélez en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hablamos con ella para conocer más sobre su marca y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 26 años, empecé estudiando Diseño de ,odas pero no me gustó la carrera porque era muy conceptual y me cambié a Administración de empresas, la cual creo que es el complemento perfecto para crear una marca.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació en el 2019 cuando tenía un evento y no sabía que ponerme. Pinté unos pantalones en forma de caras abstractas con un marcador sharpie. En la reunión varias personas me admiraron el pantalón y ahí decidí sacar los mismos pantalones pintados pero bordados y fueron la locura. En el 2020 en plena pandemia decidí sacar mi primera colección.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Luego de mi primera colección decido crear un marca que en su momento se llamó Muka pero no pude registrarla porque ya estaba inscrita. Entonces, decidí sacar con una diseñadora el concepto y el nombre de marca Tutantú, desde ese día saco dos colecciones al año.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empecé solamente con 500 mil pesos que tenía ahorrados para empezar a vender los primeros pantalones y hasta el día de hoy ese ha sido el único capital que necesite para empezar Tutantú. He ido reinvirtiendo todas mis ganancias para hacer crecer la empresa sin usar ningún dinero prestado. Poco a poco he ido conociendo a mi consumidor y he ido perfeccionando los pantalones.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento he logrado que las personas sean ellas mismas y no se vistan igual a la sociedad. Como lo dice el nombre Tutantú, que te vean con unos pantalones puestos y sepan que ese es tu estilo.

6. ¿Soy feliz?

Soy demasiado feliz. Es un sueño poder dedicarme a lo que más me gusta y ver cómo la gente se identifica con los diseños de Tutantú.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, es la razón por la cual me despierto todas las mañanas, exploro mi creatividad, aprendo algo nuevo, genero valor a la sociedad y me reta todos los días para cumplir con los desafíos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mi empezar a emprender no fue duro porque le di vida a la empresa mientras estaba en la universidad, cuando terminé mis estudios fue muy fácil tomar la decisión de dedicarme 100 % a mi negocio porque ya tenía una idea a la que le veía mucho potencial en el mercado colombiano.

Puede interesarle: Las hermanas que crearon una empresa de alquiler de artículos para bebés

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, desde muy pequeña siempre quise tener una marca de ropa. Me hace falta explorar nuevas técnicas, nuevos patrones, crecer nacional e internacionalmente y aportar socialmente a la humanidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para Tutantú vienen muchos proyectos, abrir nuestra primera tienda, muchos puntos en Colombia y en el mundo, sacar nuevos productos y apoyar a la sociedad colombiana.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Seguro que sí, tengo varias metas y proyectos que van a ayudar a que el negocio cada vez crezca más y sea escalable en el tiempo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En mi opinión no recibiría inversión de un desconocido, cedería parte de mi empresa a alguien que me complemente y me ayude a hacer crecer mi negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a comprometerme en un corto plazo a un pedido grande sin antes hacerles prueba de calidad a las prendas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró hacer lo que me gusta y me apasiona. El concepto de la marca es poder inspirar a las mujeres a que sean ellas mismas y se pongan lo que las hace feliz. No me gusta seguir ni inspirarme de nadie porque al final no estaría siendo yo misma, me gusta entender y comprender mi contexto para inspirarme de lo que realmente soy.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Al principio empecé haciendo colaboraciones con artistas porque no creía en mi talento, pero luego entendí el potencial y lo lindo que es ver cuando personas se conectan con mis diseños.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de ninguna comunidad de emprendimientos pero si tengo varios amigos emprendedores que en su momento me han ayudado en este camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estoy haciendo si trasciende y le demuestra a las personas que se puede hacer realidad y vivir de un sueño. Que lo más importante es nunca rendirse y que si una puerta se cierra es importante saber que tienes mil más disponibles para intentar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Tutantú sueña con ser una marca reconocida internacionalmente, marcando tendencias de moda e inspirando a mujeres a vestirse según su estilo. Además, cuenta con un sentido social muy significativo, ya que varios diseños de los niños desnutridos son plasmados en los pantalones y parte de las ganancias son para mejorar sus condiciones alimenticias.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado un papel importantísimo, mis papás son empresarios y siempre me han apoyado en cualquier decisión frente al emprendimiento y me han impulsado a ser yo misma. También tengo un hermano muy disciplinado, con un pensamiento muy triunfador, cualquier reto que él se proponga por más difícil que sea de alcanzar lo cumple, entonces me ha transmitido ese pensamiento de triunfadora.

Puede interesarle:

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, siempre he sido una persona a la que le encanta ayudar a la gente y más cuando puedo ver crecer a alguien siempre estaré dispuesta a colaborar en lo que más pueda, siempre será un honor que me tengan en cuenta.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es pequeño pero son personas que se adaptan muy bien a mi forma de pensar. Por ejemplo la jefa de las costureras no me dice que no a nada, puede ser el diseño más loco y siempre se le mide a cualquier reto. En este momento cuento con cuatro costureras, un mensajero, dos personas de logística, un equipo de cuatro personas de redes sociales y una contadora.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es un estilo entre lo elegante y lo artístico. Me diferencia al resto de marcas que son pantalones que se conectan con tu personalidad y te transmiten seguridad para ser tu misma y vestirte según tu criterio y no el de alguien más.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido de todo esto que lo principal para crear empresa es confiar en uno mismo. La confianza es la base para lanzarse a crear algo innovador y distinto. Confía en tus gusto y personalidad.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚