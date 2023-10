Una marca de moda que se dedica a crear prendas para el vestuario masculino

Beto Santana es el creador de una marca de moda masculina inspirada en lo clásico y lo vanguardista. Foto: Cortesía Beto Santana

"Cuando nació la marca, solo estaba yo y tercerizaba procesos de producción en patronaje y confección. Hoy en día que tengo dos personas en mi equipo, ellos son mi soporte y mis ojos en las áreas que necesité crear para poder crecer, la comercial y la producción. También cuento con el apoyo de mi mamá, quien está liderando el equipo de madres cabeza de hogar que tejen a mano los sacos de las últimas colecciones, este proyecto lo ideé con ella porque para mí es importante la herencia familiar y las tradiciones, conceptos con los que ella me formó". Beto Santana, pasó por nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí va su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

31 años, Diseño de Modas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Creé una marca que marca tendencia para los hombres a los que les gusta la moda, pero con toques clásicos. Esta idea nació cuando empecé a experimentar diseñando diferentes prendas para mí, luego me fui dando cuenta de la fuerza que tenían mis diseños y la aceptación que tenían estos cuando la gente de mi entorno empezó a quererlos. El concepto de mi marca está enfocado en la evolución del vestuario masculino actual.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Desde lo experimental, creando una silueta y un estilo para un mercado poco explorado, con diseños que impactan, pero conservan ese estilo sobrio y vanguardista.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero lo saqué de mis ahorros y de un préstamo que me hicieron mi hermana y mi cuñado, así lancé mi primera colección en el año 2019.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy contribuyendo a la creación de nuevos empleos, aportando a la economía del país y al crecimiento del sector. También, estoy revolucionando la moda masculina, mostrándoles a los hombres que pueden salirse un poco de su zona de confort.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz cada vez que veo materializado mi proyecto de vida, mi marca.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería, sin embargo, estoy abierto a recibir inversión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es duro cuando tú no tienes un músculo financiero o una inyección de capital a la mano. Por fortuna, en Colombia hay diferentes fuentes de apoyo como el Fondo Emprender del Sena. Todo va en uno y en las ganas que le ponga para que las ideas se puedan materializar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo, en este momento estoy en proceso de crecimiento donde la idea de marca ahora es mucho más tangible porque ya constituí mi empresa, todavía me hace falta posicionarla más y que realmente exista esa revolución en el vestuario masculino cuando el concepto llegue a más hombres.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Posicionar la marca en el mercado nacional, tocando puertas en ferias de moda y de emprendimiento.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, la idea para Beto Santana es que llegue a diferentes mercados nacionales e internacionales y genere muchos más empleos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre y cuando la persona que llegue a invertir tenga un conocimiento clave en el mercado, que le aporte no solo el capital, sino a lo estratégico para que la marca crezca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Nada, lo que he vivido en la construcción de mi marca, me ha formado y me ha dado la experiencia para que hoy en día se vea reflejada en el crecimiento de esta, situaciones poco fáciles y situaciones buenas me han enseñado bastante en este camino.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En crear empresa, mi hermana mayor, ella no solo me inspira, también me motiva. No me gustaría seguir como tal a alguien, tomo como ejemplo y referente a diseñadores como Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi, Manuela Álvarez, en lo nacional y en lo internacional a Marc Jacobs y Jaquemus.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracaso como tal, no, he tenido aprendizajes que quizá no han sido nada fáciles y que me han llevado a decir a veces “esto no va más”, pero no ha sido más que una idea pasajera.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, estoy trabajando con el Fondo Emprender del Sena, ellos me han ayudado a madurar mi idea de negocio. Hace poco me gané una convocatoria nacional que me ha dado el capital que estaba necesitando para escalar la marca.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Siento que sí y que a futuro impactará a muchas personas, no solo los hombres que vistan mi marca, sino todos los empleos que se puedan generar alrededor de ella.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con un equipo de trabajo más grande y con un concepto de marca más sólido vendiendo mi producto en Colombia y el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi motor, mi empuje, gracias a ellos es que no he desfallecido, me enseñan y alientan cada día. Mis amigos son desde sus áreas de trabajo una ayuda para consolidar ideas que voy teniendo para la marca, también me motivan y apoyan.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, de hecho lo hago hoy en día con mis amigos y con mis estudiantes, así como en un principio necesité ayuda, quiero poder devolver eso, en Colombia necesitamos más y más apoyo para emprender y qué lindo es poder ser partícipe de ello.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Cuando nació la marca, solo estaba yo y tercerizaba procesos de producción en patronaje y confección. Hoy en día que tengo dos personas en mi equipo, ellos son mi soporte y mis ojos en las áreas que necesité crear para poder crecer, la comercial y la producción. También cuento con el apoyo de mi mamá, quien está liderando el equipo de madres cabeza de hogar que tejen a mano los sacos de las últimas colecciones, este proyecto lo ideé con ella porque para mí es importante la herencia familiar y las tradiciones, conceptos con los que ella me formó.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la silueta de las camisas hombro rodado, los bordados y que con los pantalones talle alto con diferente diseño hacen que el estilo de hombre Beto Santana marque tendencia en el mercado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Este es un aprendizaje diario, durante estos cuatro años que lleva la marca he aprendido a fortalecer diferentes áreas, mejorar procesos, trabajar con un equipo idóneo para la necesidad en la que trabajamos, entender al cliente y detectar lo que necesita, dándole una solución pronta y óptima.

