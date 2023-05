Una plataforma de ropa femenina que habla de comodidad y originalidad

Él es Carlos Andrés Ramírez, el emprendedor detrás de Idolla. Foto: Cortesía Idolla

“Somos una marca de ropa femenina que opera en la ciudad de Medellín. Tenemos varios tipos de clientes, pero en el que más nos enfocamos es en el ecommerce o venta digital, donde tenemos atención en canales como WhatsApp, Instagram, Facebook y página WEB. Tenemos presencia física en dos ciudades principales del país, Medellín y Bogotá y hacemos envíos a todos los destinos nacionales. Diseñamos, cortamos, confeccionamos y almacenamos nuestros productos para distribuirlos a todos nuestros clientes en todo el territorio nacional.

Año tras año hemos venido mejorando y ampliando nuestra cobertura a nivel nacional, en el año 2021 solamente contábamos con entregas en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, es decir, no pasábamos de los diez destinos. En el año 2022 realizamos entregas efectivas en 32 de 33 departamentos, siendo Vaupés el único departamento sin ventas del país. Nos movemos en más de 500 destinos cubriendo el 45 % de los municipios de Colombia, entre los que se destacan por su lejanía: Leticia, San Andrés, Riohacha, Arauca y Mocoa, teniendo un crecimiento de más del 100 % anual en temas de cobertura. Esto nos llevó a generar más ventas y a su vez a aumentar el número de personas tanto en la operación como en la venta”, aquí va la historia de Carlos Andrés Ramírez, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Administrador de Negocios Internacionales de la universidad del Rosario.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de negocio nació gracias a la experiencia de mi familia en el sector de ventas y distribución de productos textiles especializados en el sector femenino, Idolla nació como la idea de una marca de ropa femenina para distribuir en los puntos de venta de mi familia y conocidos, gracias a su experiencia y tiempo en el mercado, estaba la oportunidad de consolidar una marca propia en los puntos de venta mayoristas y al detal.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo fue un proceso. Empezamos comprando producto terminado y simplemente lo transformamos con estampados, marquillas y etiquetas. La idea de la marca como tal era un sueño, pero con el paso de los días se fue haciendo cada vez más fuerte y material. Al día de hoy producimos más de cinco categorías de producto, entre las que se destacan los pantalones y vestidos que maquilamos desde cero.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ha sido un proceso de varios años de trabajo adquiriendo experiencia y algo de dinero, desde las épocas del colegio vendiendo gomitas, también ofreciendo barquillos en la universidad. Mi último negocio fue un food truck donde vendíamos papitas fritas. Claro que también hubo apoyo financiero de familiares y una inmersión en el mercado con proveedores y clientes que también es muy valiosa e importante en el proceso.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Como Idolla somos fieles al pensamiento de un trabajo digno, donde los colaboradores reciban una remuneración proporcional a su empeño y resultados dentro del desarrollo de las actividades diarias, potenciamos a nuestros colaboradores a aprender y educarse en su cargo especifico, para que pueda evolucionar al ritmo de la empresa, generando empleos.

6. ¿Soy feliz?

En el día a día te das cuenta que entraste a un mundo infinito de posibilidades, donde es cada vez más grande la oportunidad de cubrir esas necesidades de nuestros clientes, esto conlleva a unas grandes responsabilidades, tanto de liderazgo como económicas, pero ver la tranquilidad y la evolución de las personas que están involucradas en el proceso, es la felicidad absoluta de un trabajo bien logrado.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento en el que se encuentra Idolla, que es un punto de equilibrio, no lo haría. Creo que sería muy difícil monetizar todo ese esfuerzo que se ha canalizado durante años para lograr lo que hemos logrado, así que en este momento digo no.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender para mí ha sido un camino de aprendizajes, no solo profesionales o laborales, sino también personales. La realidad del emprendedor solo la entiende quien también está en el mismo lugar, un camino que fue muy difícil, pero que con constancia y esfuerzo se supera con cada prueba que se presenta.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño, que era tener una marca de ropa, está cumplido. El día a día no te deja ver bien el detalle de los pequeños logros, siempre hace falta más. Cuando decides emprender, estás saliendo de una zona de confort donde hay retos constantes, asumirlos es la esencia de la evolución.

Siga leyendo: Una startup colombiana que crece fabricando inteligencia artificial

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora, como negociador internacional el paso a seguir sería exportar la marca, llegar a nuevos mercados y posibles clientes que nos ayuden a tener una visibilidad más global de nuestro producto y calidad.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Bueno, creo que no solo Idolla sino todo aquel negocio que se encuentre en el mundo digital puede ser escalable, países del primer mundo aun no llegan a un 100 % de cobertura digital, así que como país tercermundista la oportunidad es aun mas grande y hay mucho más que aprovechar de este mercado emergente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Esto podría ser considerado según la oferta y las necesidades de crecimiento que tengamos, en ese momento, no me niego a la posibilidad, aunque tampoco la estoy buscando.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Alguna vez alguien me dijo “hágale despacio, que no tenemos afán” creo que en medio del afán por querer ver resultados inmediatos, cometemos errores que solo la falta de paciencia hacen cometer. Así que aprendí a no tener afán por conseguir resultados, para no caer en este sentimiento de frustración.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran historias como las de Arturo Calle, Servientrega y muchos otros empresarios que con muy poco lograron sacar adelante una idea de negocio que trasciende con las generaciones y el tiempo. Quiero hacer mi camino y dejar mi legado, pero siempre están presentes todas la empresas que empezaron muy pequeñas y ahora son punto de referencia para muchos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que fracasé, y en el día a día se siguen cometiendo errores que generan cada vez un mayor impacto, el secreto está en aprender a tomar cada una de esta experiencias en oportunidades de mejora para no volver a cometer esos mismos errores en el futuro. También pensé en dejarlo y tomar otro rumbo, pero mi familia me alentó a seguir adelante.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En este momento no hago parte de ninguna comunidad, aunque siempre busco experiencia en personas que llevan más tiempo que nosotros en el mercado, también se aprende de los errores y victorias de los demás.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El mercado digital hace parte de las nuevas generaciones. Hoy en día somos una marca joven que vende a un público mayor, pero el propósito es que este público joven también sea consumidor de nuestro producto y haga parte de nuestra comunidad de Idollas.

Por otro lado, la confección es un sector que genera demasiados empleos tanto directos como indirectos, ya que es la base da la cadena productiva, ventas y distribución.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Siempre he creído en el crecimiento horizontal, eliminar intermediarios en todos los procesos que involucran la actividad es la mejor forma de crecer, en palabras más breves, convertirme en mi propio proveedor, así que siempre hay una oportunidad de crecer en este aspecto y eliminar intermediarios a su paso. En 10 años quisiéramos tener presencia internacional, exportando producto de calidad colombiano al mundo entero, con las mejores materias primas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Soy fiel creyente de la importancia del apoyo moral, muchas veces juega un papel más importante que el apoyo financiero, a que me refiero con esto, a que la confianza está en uno mismo, cuando sientes esa seguridad en tu entorno, este se blinda y potencia capacidades que no sabías que tenías.

Puede leer también: La pareja que creó una marca de yogures artesanales promoviendo hábitos saludables

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ayudaría a que la gente lograra sus sueños. Estoy convencido de que todo el conocimiento debe ser enseñado, para así enfocarlo en el crecimiento de todos para apuntale a lo mismo: hacer país.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin el equipo de trabajo no seríamos nada, cada uno cumple un papel esencial en el desarrollo de nuestra actividad, ninguno es más importante que otro y todos conectados entre sí, funcionamos como los eslabones de una cadena.

Está conformado por: logística inversa, producto, digital, contenido, fuerza de venta y confección.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Definitivamente mi sello personal es el orden. Empezó en un tema personal con mi closet y mis cosas, pero con el tiempo también se reflejó en el día a día, esto a la fecha es uno de los pilares de mi negocio.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Esfuerzo, dedicación y apertura para saber que todos los dias vendrán cosas nuevas por aprender.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚