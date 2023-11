Una marca que diseña bisutería inspirada en las mujeres, el arte y la naturaleza

Ella es Dyan Pérez Miranda, la emprendedora detrás de la marca "Siete Dieciséis". Foto: Cortesía Siete Dieciséis

“Aunque muchas veces me frustro porque las cosas no salen en el tiempo que lo planeo, soy muy feliz porque el poder ejercer mi carrera, que es mi mayor pasión, en mi emprendimiento lo es todo. Siete Dieciséis hizo que dejara de ejercer la ingeniería y me dedicara a estudiar Mercadeo, de ahí para acá he realizado más de 30 cursos en el tema digital. A Siete Dieciséis la aprendí a amar con todo mi ser al pasar del tiempo, con sus subidas y bajadas, además, ver a los míos felices por los logros de mi idea de negocio, me llena de una satisfacción única y de mucha fuerza para continuar“. Dyan Pérez, pasó por nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí va su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

35 años, Mercadeo

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea de negocio surgió porque siempre realizaba manillas para mis amigas, pero como hobby. Estaba aburrida en el trabajo, a veces trabajaba hasta 16 horas y la monotonía me estaba agobiando, en ese entonces era estudiante de Ingeniería Industrial. Luego empezó la búsqueda de un ingreso extra y me di cuenta de que había una oportunidad de hacer algo con la habilidad que tenía de hacer manillas, así que lo aterricé de manera más formal, cree un Instagram, pedí un préstamo y participé en la primera feria de emprendedores en mi ciudad, me encantó, eso me llevó a darle más seriedad al tema y ya luego hice el registro de mi marca.

Creé una marca de accesorios que se llama Siete Dieciséis y que está inspirada en la mujer de hoy, una mujer audaz, fuerte e independiente. Todos son elaborados a mano y están asociados a mi pasión por los detalles, el arte y la naturaleza. Inicié con un solo proveedor, ahora cuento con 6, genero 5 empleos, abrí mi punto físico hace poco tiempo, lo que ha generado 216 clientes nuevos, en menos de 3 meses.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Me invitaron a una muestra comercial para visibilizar mi idea de negocio, pero debía tener la idea formalizada, entonces, empecé a darle forma al Instagram, creando un correo corporativo, trabajando todos los días por identificar mi ADN y así plasmarlo en lo digital, me registré ante la cámara de comercio de Cali y participé en una feria donde aprendí demasiado, allí aprendí de la experiencia de otros e impulsé más mi idea de negocio.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con un préstamo en Bancamía y los accesorios pagaron la deuda.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento logro apoyar al crecimiento y a la economía de mi ciudad, genero empleo y mi marca me da la posibilidad día a día de retarme para realizar las cosas de la mejor forma y permanecer en una búsqueda constante de aprendizaje.

Con mi idea de negocio, he logrado que muchas personas crean en sus sueños, ya que han visto el trabajo que hay detrás de ser emprendedor (todo lo muestro en redes), que ser mamá y tener emprendimiento es difícil pero no es imposible, a veces se trata de dejar de procrastinar, planear y ejecutar.

6. ¿Soy feliz?

Aunque muchas veces me frustro porque las cosas no salen en el tiempo que lo planeo, soy muy feliz porque el poder ejercer mi carrera, que es mi mayor pasión, en mi emprendimiento lo es todo. Siete Dieciséis hizo que dejara de ejercer la ingeniería y me dedicara a estudiar Mercadeo, de ahí para acá he realizado más de 30 cursos en el tema digital.

A Siete Dieciséis la aprendí a amar con todo mi ser al pasar del tiempo, con sus subidas y bajadas, además, ver a los míos felices por los logros de mi emprendimiento, me llena de una satisfacción única y de mucha fuerza para continuar.

Lo más extraño es que soy la persona más impaciente del mundo, pero cuando me siento a realizar accesorios, se me puede pasar todo el día haciéndolos, y me siento bien, plena, en paz, eso me produce tranquilidad y realmente me desconecto de todo para ejecutar.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No he contemplado esa idea porque siento que aún me hace falta mucho por dar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

¿Duro? La sociedad toma el tema como un juego, no con la seriedad que un emprendedor toma su idea. Duro es que las personas des meriten tu trabajo, porque prefieren una marca conocida y hasta extranjera. Es muy complicado enfrentarse a un mundo donde las apariencias han tomado fuerza, donde a veces eso es lo que hace que no te den la oportunidad de conocer tu trabajo, simplemente por ser local.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Después de siete años de trabajar de forma virtual, cumplí mi sueño de realizar la apertura de mi local como realmente lo había imaginado. Me hace falta posicionar el punto físico en Cali, para empezar con la estrategia de posicionamiento a nivel nacional y así poder lanzarme al mercado internacional.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar fuertemente para que los caleños conozcan el punto físico y fortalecer el ecommerce para estar en la mente del consumidor y ser su primera opción,

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Definitivamente, sí, la mano de obra colombiana, puntualmente el trabajo artesanal de nuestro país es muy apetecido por fuera, así que lo que queda es trabajo por hacer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lo haría siempre y cuando sea una persona extranjera que, aparte de su dinero, pueda aportar conocimiento y relaciones extranjeras para iniciar en el mercado exterior.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A ser tan confiada a la hora de contar mis sueños.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira la estrategia de mercadeo de Angie de la Poción, de Daniela Salcedo. No quiero seguir a nadie porque quiero llegar al punto de que Siete Dieciséis sea algo realmente exclusivo, con un ADN fortalecido y lleno de piezas únicas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tres veces. Fracasé y pensé en tirar la toalla cuando unas niñas en Cali me robaron en una feria, en ese momento pensé en abandonar todo y no seguir, eso me llenó de mucha tristeza. Luego me pasó que una marca muy conocida en medios, a nivel mundial tenía un agente en Colombia y me volvieron a robar, ahí la desmotivación fue inmensa porque me llené de rabia al ver que las cosas no estaban resultando como quería, y la última fue la más fuerte porque invertí hasta lo que no tenía, y no hablo solo de la parte económica, estaba en postparto y contaba con un tiempo muy limitado, quería salir en una revista, esa nota era el renacer de la marca y tampoco se dieron las cosas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hago parte de la comunidad de emprendedores de la cámara de comercio de Cali.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Impacta de una forma positiva ya que la nueva generación puede ver mas allá de querer ser un influenciador.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Principalmente, me enfoco en el ahora y en el futuro cercano, construyéndolo paso a paso. En el futuro cercano de Siete Dieciséis veo un punto físico posicionado y fortalecido en la parte digital.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

¡Fundamental! Cuando tomé el alquiler del local, guardé el secreto por varios días, simplemente porque quería anunciarles de una forma única esa gran noticia, ellos han visto día a día el trabajo por mi marca y han sido parte de ella desde el día cero.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente sí, me encanta ayudar y aportar desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin la ayuda de mi pareja no hubiese podido tener un visual marketing del nivel que lo tengo ahora. Sin el apoyo de mis padres no hubiese podido lograr el éxito de la apertura, sin la fuerza que me da mi hijo no hubiera podido levantarme las veces que fuera necesario, y sin el apoyo de mi familia y amigos cercanos no habría sido tan feliz al compartir esta idea de negocio.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tener una marca atemporal, enfocada en la artesanía y en la calidad de la elaboración de la misma.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A ser paciente, a que todo debe tener una estrategia, a tener claro para dónde se va y a identificar hacia dónde se quiere llegar. También a que uno mismo es el que debe darle valor a las cosas, si uno no lo hace los demás no lo harán por uno.

