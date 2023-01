Una marca que revoluciona la industria del descanso

De izquierda a derecha: Felipe Giraldo, CBO y socio; Santiago Varenkow, CEO y fundador de Boxi Sleep; y Daniela Machado, CPO y socia. Foto: Cortesía Boxi Sleep

“En 2014, Santiago Varenkow, un venezolano de padre ruso y mamá española, quien heredó una tradición colchonera de más de 85 años, llegó a Bogotá y fundó Boxi Sleep: el emprendimiento que incursionó en la modalidad de venta D2C (directo al consumidor) de colchones en el país y la región. Creó uno de los primeros comercios en línea para este tipo de productos y alcanzó a competirle a los grandes jugadores de la industria nacional del descanso.

Desafortunadamente, en medio de la bonanza que ocasionó la pandemia en dicho sector, el proyecto fue víctima de un desfalco financiero que provocó su quiebra y posterior liquidación. Ahora, luego de dos años de esa estafa, Varenkow y sus socios han recuperado la propiedad de la marca, creado una nueva razón social; y están anunciando el relanzamiento la empresa.

La marca fue pionera en introducir la tecnología Boxi Grid, que consiste en una malla de silicona con más de 1.800 canales ductos de ventilación, que hace que la referencia Boxi Evolve sea el colchón más fresco y resistente del mercado nacional, con una garantía de por vida”, de esta manera llegó la historia de Boxi Sleep a nuestra sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Decidimos ponernos en contacto con Santiago Varenkow, CEO y fundador de la marca y esto fue lo que nos contó en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 40 años, y estudié Administración y Dirección de Empresas en España. Tengo una especialización en Alta Gerencia del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) en Venezuela.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Vender mejores colchones, a un menor precio y con una mejor experiencia de compra. Bajo ese norte creé en 2014 el primer D2C (directo al consumidor) de colchones del país y la región, con uno de los primeros comercios en línea para este tipo de productos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creo que mi fórmula contó con 3 ingredientes esenciales: una porción de conocimiento del mercado y visión clara del negocio, dos porciones de convicción y sentido de responsabilidad, y una porción de suerte y momentum.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Vengo de una familia colchonera de más de 85 años de tradición y, como parte de la tercera generación, tuve la oportunidad de trabajar durante 6 años en la empresa familiar. Cuando decidí lanzarme de lleno en este proyecto, renuncié, vendí todo lo que tenía y ese se convirtió en mi capital base.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Pienso que estoy logrando 3 grandes cambios: “despertar” y revolucionar la industria del descanso, mejorar la experiencia de compra del usuario; y crear la primera love brand de esta categoría de la región, lo que significa constituir una identidad de marca que genere una fuerte afiliación emocional con sus principales públicos.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad no es un objetivo ni una meta, se construye cada día y se decide serlo. Pero sí, el emprender me acerca a mi concepto y estado de felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Todo en este mundo puede ser comprado, excepto los valores. Amanecerá y veremos, pero Boxi Sleep no está en venta en este momento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido lo más duro, pero lo más natural y armónico que he hecho en mi vida

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo cumplí al recuperar la empresa después de perderla. En la anterior etapa mi sueño era vender millones de dólares y vender la empresa por millones de dólares; a día de hoy, mi sueño es despertarme cada día para construir el nuevo Boxi Sleep junto a mis socios.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Esto recién comienza. Sigue continuar construyendo, ladrillo a ladrillo, la marca más grande y sensacional del descanso de toda América Latina. Por ahora, el reto de 2023 es recuperar el terreno perdido durante el tiempo que estuve por fuera de la empresa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Lo es, y lo demostraremos internacionalizando este proyecto en menos de 18 meses.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Ya lo hice y fue uno de mis mayores errores. Sin embargo, volvería a repetir la parte de “ceder una parte de mi empresa” a cambio de una inversión y términos justos, más nunca a algún desconocido o un socio que no me inspire confianza.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Haber sobrevivido a un desfalco me dejó 3 grandes lecciones: no ceder el control de la empresa, no delegar antes de controlar y no sacrificar la rentabilidad por el crecimiento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Zuckerberg casi me hizo renunciar a la universidad, Branson me hizo soñar y Elon es el maestro, el referente más grande del emprendimiento en esta nueva era. Sin embargo, me conformo con ser la mejor versión que puedo llegar a ser.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasé y a lo grande, fue un fracaso apoteósico, inmenso. Como es natural, también pensé en tirar la toalla unas 12 veces al año, casi que todos los años lo consideré; y precisamente por eso, he podido “formar callo” y no volver a pensar en ello.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, realmente. Está entre los pendientes de 2023.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El tiempo lo dirá, pero es el objetivo. Trabajo diariamente por crear una marca que revolucione la industria del descanso y trascienda durante varias generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con 50 años, operación en cuatro países de la región y, sobre todo, feliz de haberle dado un final feliz a esta historia que empezó hace 8 años y estuvo a punto de ser apagada.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel más protagónico y relevante que pudo haber existido. Sin el apoyo de mi esposa, no hubiera podido sobrevivir a la quiebra y no hubiera tenido las fuerzas para volver a resurgir. Precisamente, por eso es socia en esta nueva etapa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Estoy disponible 24/7 y los 365 días del año para ayudar a cualquiera a quien pudiera tener algo que aportarle. Tengo abierto mi LinkedIn para estar al alcance de aquellos que puedan necesitar mi apoyo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mis socios y mi equipo en esta nueva etapa son mi esposa y el esposo de la prima de mi esposa. Todo queda en familia y sin ellos Boxi Sleep no existiría.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La marca lo transpira por sus poros, es disruptiva, directa, creativa, irreverente e innovadora.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el emprendimiento es un vehículo para tener una mejor vida y sacar la mejor versión de uno, pero que no está por encima del bienestar mental, emocional ni, mucho menos, por encima de la familia y la vida misma.

