Una marca vegana de productos para el cuidado del pelo

“Tendemos a subestimar el poder que tiene el pelo en nuestras vidas. Y la realidad es que su condición nos afecta el estado de ánimo y viceversa. De hecho, lo hemos vivido a nivel personal, por eso creamos una marca que se enfoca en desarrollar productos que transforman la salud del pelo y del cuero cabelludo. Nuestra misión es normalizar los hair problems con artículos que tienen una composición libre de crueldad animal, sulfatos, parabenos, siliconas y aceites minerales, entre otros.

Desde que lanzamos nuestro emprendimiento en el 2019, hemos atendido más de 10.000 pedidos por nuestra página web, y en la actualidad tenemos un porcentaje de recompra superior al 35 %.”, así lo cuenta Valentina Gómez, la emprendedora detrás de The Lab Girl. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Ingeniería Química y Procesos Industriales en Francia. Luego hice un diplomado en formulación de productos cosméticos en la Universidad Jorge Tadeo en Bogotá.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando me gradué de la universidad y regresé a Colombia, mi idea original era crear una marca de bienestar, pero evolucionó hacia el ámbito de la belleza sin perder su enfoque inicial. Siendo el pelo siempre mi sello distintivo y al observar el potencial sin explotar en el mercado capilar, decidí centrarme en él.

Así que mientras el segmento del cuidado de la piel y el maquillaje crecía con marcas innovadoras, el mercado capilar seguía monopolizado por las mismas marcas de siempre. En ese momento vi una oportunidad en un tema que me gustaba y que ahora me apasiona. Con una idea más clara y el nombre de la marca definido, invité a Isabella Rodríguez, una de mis mejores amigas, a que participara en mi idea de negocio y ella se convirtió en cofundadora y compañera en esta aventura.

Poco antes del lanzamiento, se unió Mónica Fonseca al proyecto. Así, The Lab Girl & Co se convirtió en una marca de cuidado capilar creada por tres mujeres colombianas, impulsada por nuestra visión y pasión compartida.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos llevó aproximadamente 1 año y medio desarrollar nuestro primer producto mientras, junto con mi gran amiga Natalia Swarz, creábamos el branding. Tenía una visión clara de lo que quería construir y considero que mi principal fortaleza reside en la habilidad de ejecutar, desde concebir una idea, hasta diseñar el proceso de desarrollo y llevarla al mercado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Como la gran mayoría de emprendedores, comenzamos con nuestros ahorros. Desde el principio, me preparé y me eduqué en el ámbito del emprendimiento, familiarizándome con el concepto del MVP (Producto Mínimo Viable). Esta fue mi estrategia inicial: crear una marca y un primer producto que prometiera, utilizando los menores recursos posibles. La inversión inicial fue de menos de 50 millones de pesos, provenientes de nuestros ahorros, distribuidos en un periodo de un año y medio. Iniciamos con eso y hasta el momento seguimos operando sin recibir inversión externa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos construido una marca con una reputación destacada y nos hemos convertido en un referente para otras marcas. Somos una marca colombiana de cuidado capilar con potencial de exportación. En 2023, logramos entrar a Urban Outfitters en Estados Unidos, siendo la primera marca de cuidado capilar colombiana en lograrlo.

Lanzamos en noviembre un producto en colaboración con Juan Pablo Raba, un paso nuevo en la rutina capilar con la promesa de que vas a dormir mejor gracias a un producto de pelo. Además, estamos transformando la manera de comunicar y diseñar productos capilares, descontextualizando por completo los productos para el cabello, dándole paso a productos únicos y divertidos. Trasladamos el cuidado capilar al ámbito del bienestar a través de la experiencia de uso de nuestros productos. Así, estamos cambiando la forma en que las personas se relacionan con sus melenas.

6. ¿Soy feliz?

Me siento muy afortunada de levantarme todos los días para crear y construir The Lab Girl & Co. Aunque emprender implique llorar a diario.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento, no, todavía hay mucho por crecer. Sin embargo, más adelante, si hay una oferta interesante y las tres socias estaremos de acuerdo, sí.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es lo más retador y duro que he hecho en mi vida. Lo sigue siendo. Cada día es un reto. Cada año se vuelve más intenso y cada crisis más difícil de superar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido muchos sueños con The Lab Girl & Co. Lanzar la marca fue un sueño cumplido, verla crecer es un sueño hecho realidad y entrar a Urban Outfitters es una meta que creíamos alcanzable. Faltan muchos por lograr como desarrollar otros productos que tenemos en el pipeline y seguir expandiéndonos, sobre todo en grandes superficies.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos trabajando en escalar. Hemos hecho un gran trabajo de posicionamiento de marca. Tenemos una marca sólida con un ADN definido y tenemos muy buena acogida. Ahora nos vamos a enfocar en crecer en números.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Lo es, el 80 % de nuestras ventas sigue proviniendo de nuestro canal directo (página web). Hay mucha oportunidad de crecimiento en el canal al por mayor, pero queremos hacerlo bien.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En la segunda mitad del 2024, buscaremos inversión para llevar a The Lab Girl & Co al siguiente nivel, necesitamos una inyección de capital.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

“Derrochar” en épocas de bonanza, la austeridad siempre llega, todo es cíclico. Por lo tanto, en épocas de bonanza, me prepararía para la crisis.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Jen Atkin es una mujer a la que sigo y admiro mucho. Hace parte también de la industria del cuidado capilar y tiene una marca increíble (The Ouai) ella ha logrado cosas soñadas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he tomado malas decisiones, pero han sido los momentos de mayor aprendizaje. ¿He pensado en tirar la toalla? Sí. ¿Que sea una opción real? No.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hemos participado en tres aceleradoras en Estados Unidos: Babson’s Win Lab, Endeavor Lab y Dream Ventures, allí hemos conocido emprendedores maravillosos y personas que nos han ayudado mucho, como nuestra asesora, Nadine Heubel.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy segura de eso, estamos construyendo una marca de cuidado capilar, 100 % colombiana, que llegará a muchos países. The Lab Girl & Co es y seguirá siendo referente para marcas emergentes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

¡Conquistando nuevos mercados como Estados Unidos y México! Cierro los ojos y me veo entrando a un Sephora revisando la exhibición de The Lab Girl. Todo lo que hacemos hoy nos va a llevar a ese momento.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin ellos nada sería posible. Mi mamá y la mamá de Isabella han sido las jefes de empaque y bodega desde que iniciamos. Mis amigas son mis vendedoras en las ferias en las que participamos y todas, en algún punto, han sido bodega de The Lab Girl, estoy en deuda con ellas.

Tengo un grupo de amigas maravillosas, son mi familia, si yo triunfo ellas triunfan y al revés.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ese es un sueño por cumplir, me han ayudado mucho. Mi carrera como empresaria se realizará el día que sea asesora y tenga la oportunidad de invertir en otras empresas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos un equipo todavía muy pequeño, y somos solo mujeres, dos contadoras, la creativa, la persona que maneja ventas, mis socias y yo, que soy la gerente. Con Sarah, la creativa, trabajamos hace más de 3 años, hemos crecido juntas, ella es un pilar fundamental en The Lab Girl.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La mezcla entre mi lado científico y mi creatividad, esa combinación, creo yo, me da una forma de pensar muy práctica y estructurada, y me ayuda a encontrar soluciones y trazar el camino hacia nuestras metas. También creo que mi sentido de la estética y la creatividad le dan vida y personalidad a la marca.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el peor consejo que te pueden dar al emprender es que si persistes, lo lograrás, eso no es cierto. La persistencia no garantiza nada. Entender el mercado, escuchar al cliente y estar abierto a cambiar de rumbo o estrategia sí. Y que el mejor consejo que te pueden dar al emprender es que lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá. Hay que estar en constante movimiento, en constante adaptación.

