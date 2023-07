Una plataforma que mezcla tecnología y artesanía para promover la joyería de autor

Él es Juan Guarnizo, el emprendedor detrás de ZAMIA. Foto: Cortesía ZAMIA

“Somos galería que celebra la artesanía colombiana en su máxima expresión. Invitamos a nuestros clientes a sumergirse en un mundo de belleza y creatividad, donde la joyería artesanal y las piezas de decoración se fusionan en una sinfonía de colores y texturas. Nuestras joyas curadas son auténticas obras de arte, elaboradas con materiales únicos y exquisitos, allí se podrá descubrir la magia del vidrio soplado, la delicadeza del werregue y la elegancia del bronce bañado en oro de 24k, la sofisticación de la plata 950 y la calidez de la madera.

Exploramos la singularidad de los capullos de mariposa y la resistencia del cuero. En ZAMIA, honramos las técnicas ancestrales y los saberes tradicionales. Buscamos sorprender con la maestría de la cera perdida, el encanto del electroformado y la precisión del origami, además, con nuestras piezas se puede admirar también la filigrana de Mompox, una tradición que se remonta siglos atrás y que sigue cautivando con su delicadeza y detalle.

ZAMIA ha estado evolucionando permanentemente en estos dos años del mercado, en la actualidad tenemos 32 colecciones entre 26 joyeros y artesanos, buscando tener cada vez más presencia de piezas no tradicionales”, así comienza a narrar su idea de negocio Juan Guarnizo en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hablamos con él para que nos contara un poco más de su historia, y aquí está:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

28 años, Ingeniería Electrónica

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

ZAMIA es una plataforma de exhibición para joyeros, escultores y artesanos con colecciones 100 % colombianas, donde se presentan diferentes piezas de colección en materiales no tradicionales y propios a una joyería artística, esto con el fin de mostrar a los asistentes el arte ancestral de diferentes zonas del país con el trabajo artesanal de piezas de lujo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La empresa ha crecido y se ha posicionado como un espacio de piezas limitadas y coleccionables de creación 100 % colombiana. Empezamos de manera itinerante en diferentes espacios de Bogotá como Open San Felipe y Pop Ups Store. Encontramos nuestro showroom principal en Usaquén en el 2020 como un sitio predilecto para visitantes nacionales y extranjeros, con el fin de dar a conocer estos estilos de producción nacional en la representación de diferentes aspectos de Colombia en cada una de las colecciones, con el objetivo de reactivar el sector joyero afectado por la pandemia. Ahora, nos encontramos abriendo nuestro espacio en la ciudad de Medellín promulgando el crecimiento de Zamia hacia otros espacios de consumo artesanal.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En una etapa inicial los recursos fueron propios que fui obteniendo durante mi vida laboral, luego creí en la idea y aposté por ella. En enero de 2023 fui favorecido por unos recursos de aceleración empresarial por parte de la Línea Crecer del fondo Emprender liderado por el programa SENA. Con los recursos de esta línea, los empresarios pueden presentar un modelo de negocio en donde muestren las estrategias y actividades de crecimiento para ser apoyado con bolsas de crédito para el crecimiento de emprendimientos.

Con estos recursos estamos abriendo Zamia Medellín e impulsando el programa Beta de la creación de piezas digitales de estos joyeros y artesanos para videojuegos como Roblox o plataformas de Metaverso como Decentraland.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Zamia en un comienzo vio la oportunidad de presentar estas colecciones a personas que aprecian el trabajo hecho a mano y el diseño moderno con técnicas artesanales. Sin embargo, el grueso de nuestros consumidores supera los 35 años de edad y evidenciamos que las nuevas generaciones no se ven atraídas por este tipo de piezas.

La marca va encaminada a que estas piezas de alto potencial de diseño colombiano sea llevado a plataformas digitales con el fin de vestir avatares y ser parte de ítems coleccionables en estas plataformas, así las generaciones venideras verán en el diseño digital de estas piezas, la transmutación de los saberes ancestrales en el ámbito de la joyería y artesanía colombiana como el complemento perfecto para sus reuniones virtuales o decoración en terrenos digitales.

6. ¿Soy feliz?

Si, soy feliz. Como todo emprendedor, pienso yo, pasamos por un sinfín de emociones en la realización de nuestras metas en torno al crecimiento de nuestros emprendimientos. Pasamos duras y maduras, sin embargo, al ver los resultados se presenta esa sensación de felicidad, orgullo y agradecimiento a Dios.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no. Es un hijo que está creciendo y como tal, hasta que no esté maduro y con toda nuestra visión ya planteada, no estaría listo para el siguiente paso de evolución. Claro está, si dada la oportunidad, en un futuro en que la venta está condicionada a un crecimiento exponencial de los artesanos y joyeros en un corto periodo, lo pensaría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En Colombia emprender es un reto bastante enorme. Con la persistencia y la orientación adecuada el camino se vuelve menos arduo. He participado en programas de Innpulsa Colombia como Aldea Bogotá y en el cluster de joyería y bisutería de la cámara y comercio dentro de los programas de formación y consolidación. Estas ayudas están allí para todos y es muy importante usarlas, eso me ha ayudado al crecimiento como emprendedor.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño. Ver cómo las personas quedan asombradas con el trabajo de diferentes artesanos y el potencial que tienen para llegar a diferentes escenarios de talla mundial es gratificante. También apoyar poblaciones étnicas, raciales o sociales en su visibilización hacen que el país crezca y así todos crecemos.

Podremos poder cumplir nuestros sueños y ayudar a cumplir el de los demás, aún soy joven y me falta mucho camino por recorrer. Sueño que la marca esté presente en diferentes ciudades artísticas del mundo, llevando un pedacito de Colombia a diferentes rincones del mundo.

Puede interesarle: Una pastelería boutique especializada en galletas gourmet

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestra versión Beta de piezas digitales y coleccionables es nuestro siguiente peldaño. Zamia quiere formar a los joyeros en la creación de colecciones digitales dado que es el futuro y el cambio de la manera en que consumimos. Encontrar piezas colombianas en juegos de rol hace que un mercado joven conozca de estas expresiones artísticas sin importar su nacionalidad, viendo en la artesanía colombiana un accesorio cool para su avatar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro. Como plataforma se puede replicar en diferentes escenarios físicos como digitales. Nosotros lo llamamos nodos de exposición, por lo que a futuro no solo estaríamos hablando de artesanía colombiana sino latinoamericana.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Mientras la visión y misión de la marca se mantenga, cualquier acercamiento de negociación es bienvenido. Sin embargo, es claro que el ADN de la misma debe estar presente y no es negociable.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Trabajé mucho tiempo con esmeraldas y joyería fina. La capacidad financiera para este tipo de piezas debe ser alta, eso acarrea riesgos mayores.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró el Museum of Arts and Design de Nueva York, como un espacio de expresión de las artes plásticas y orfebres. Su curaduría abarca piezas artesanales a nivel mundial con un sinfín de expresiones artísticas según los materiales de la zona, su cultura, religión y costumbres.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces pensé en tirar la toalla. Colombia es un mercado difícil para el sector, pero al evidenciar el potencial que tiene, me mantengo vivo y vigente con la idea.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, el gremio de la joyería y artesanía en Colombia está muy unido. Esto se ha dado con el fin de potenciar su visibilidad y crecimiento. La idea es que al apoyarnos, la artesanía colombiana de lujo sea reconocida a nivel internacional.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Es el objetivo del emprendimiento en esta nueva fase de desarrollo. A través de la digitalización de estas colecciones, vemos el potencial de estas piezas virtuales en el consumo de las nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo llevando a Zamia fuera de Colombia, en escenarios de moda internacional, ya sea de manera permanente o itinerante. También con un equipo de trabajo comprometido en la difusión, gestión y comercialización de estas piezas a nivel global.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un apoyo incondicional en este proceso y una orientación en áreas que desconocía. Han sabido acompañarme en las buenas y las maduras.

No pierda de vista: La estrategia para que más de 140.000 adultos mayores emprendan en negocios

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, una golondrina no hace verano y hace falta en Colombia una unión más fuerte en potenciar el sector de la moda y la joyería del país. He trazado un camino con aciertos y desaciertos y en ocasiones necesitamos de esas experiencias de otros emprendedores para no cometer los mismos errores. Un pequeño consejo puede ser de gran utilidad o generar un gran impacto a otro emprendedor.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo se ha consolidado a lo largo del camino en promotores culturales de piezas artesanales de lujo. Todas las colecciones se basan en un concepto que el diseñador o artesanos quisieron plasmar, ellos son los encargados de difundir este conocimiento a los asistentes y compradores y han llegado a mi vida por azares del destino. Estoy muy agradecido con todos ellos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Zamia mezcla tecnología y artesanía, dos mundos completamente opuestos pero necesarios de unir en la actualidad. Nuestra curaduría tiene como objetivo el uso de materiales no tradicionales. Contamos con piezas hechas en crin de caballo, capullos de mariposa, vidrio soplado, cerámica del Carmen de Viboral, werregue y porcelana, esto nos posiciona como un espacio no convencional y de piezas únicas y diferentes.

Somos la primera plataforma que está desarrollando esta digitalización para Metaversos en Colombia con el fin de visibilizar los saberes ancestrales a las nuevas generaciones.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido de la diversidad colombiana en sus costumbres, la alta creatividad y el gran talento que tiene el país para el mundo. Acompañar y conocer los procesos de fabricación de las piezas es un fascinante y de admirar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚