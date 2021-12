Una tienda virtual de ropa que se adapta a las etapas de crecimiento de los niños

Claudia Yaneth Medina creó una idea e negocio que se adapta a las necesidades de los más pequeños con un marca de ropa casual que se adapta a las diferentes etapas de estos. Foto: Cortesía Mompreneurs

“Little Ones, nace del sueño de un grupo de personas que querían emprender. Enamorados de la moda en bebés y niños, decidimos hacerlo realidad, así que en Marzo de 2019, empezamos a construir este sueño. Y en Agosto del 2020, nos lanzamos al mercado con nuestra idea de negocio. Somos una tienda online de ropa casual, linda y divertida para niños, confeccionamos prendas para bebés, niñas y niños desde los 6 meses hasta la talla 6. Contamos con variedad de diseños, con telas suaves y de vanguardia. Al momento de seleccionar las telas y confeccionar, pensamos en prendas de uso cómodas para la diferente etapas de los pequeños y que especialmente fueran de libre movimiento”, así lo relata Claudia Yaneth Medina cuando hace un recorrido por el nacimiento de su empresa.

Invitamos a esta santandereana a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos para entender qué es lo que está haciendo con su emprendimiento, cómo nació su idea de negocio y hasta dónde quiere llegar con ella.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

46 años, Mercadeo y Publicidad. Máster en Dirección de Marketing y Dirección Comercial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Llegar a las mamitas y acompañarlas en diferentes momentos de la vida y crecimiento de sus pequeños.

Nació de mi inquietud que tenía de muchos años atrás de hacer emprendimiento, fue dar un salto de sector. Venía de trabajar más de 20 años en el sector farmacéutico en el área comercial en diferentes ciudades del territorio Colombiano. Y fue a través de charlas con mi familia que unimos diferentes conceptos, el amor por los niños, la moda y toda la ternura que despierta cada vez que llega un bebé a una familia y cómo dentro de su crecimiento se despiertan muchos sentimientos en sus padres y familias. Se inició el trabajo en abril de 2019 y se lanzó el emprendimiento en agosto del 2020.

Fue más de un año investigando el tipo de prendas que queríamos confeccionar y entregar, seleccionando los talleres, los diseños, los proveedores de telas y todo lo concerniente a empaques y procesos. Hemos sido muy cuidadosos y trabajamos en cada detalle, para entregar prendas lindas, que se adaptan a otras prendas que las mamitas tienen en casa, para que logren diferentes combinaciones. Entregamos prendas con una confección y telas de calidad. Cree una tienda de ropa casual para bebes y niños hasta la talla 6.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Trabajando paso a paso todos los días, buscando proveedores de telas, talleres y maquila de confección. La elaboración de los diseños con apoyo de los talleres de confección y trabajando en el desarrollo de la imagen, redes sociales y todo lo relacionado con el diseño de los empaques. Una emprendimiento armonioso y lleno de estilo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ahorros e inversión de la familia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Brindando una opción en prendas de vestir. Con producción de diseños de unidades limitadas, entregando a las mamitas prendas casi exclusivas, para usar en cada momento de sus vidas. Además, al crear un nuevo emprendimiento estamos generando nuevos empleos y ayudamos a construir país.

6. ¿Soy feliz?

Si soy feliz, me encanta lo que hago cada día. Me inspiro, me apasiona crear y saber que cada vez que llega una prenda a una nueva familia se valora ese trabajo a través de la compra y lo que hacemos para sus pequeños.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. Me gustaría más que lleguen personas con inversión para hacerla crecer e impactar desde la generación de empleos y llegar a más familias.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Demasiado. No es fácil. Sobre todo, porque estamos muy influenciados por el concepto de marcas y empresas de gran escala, además el sistema en Colombia tiene una alta carga tributaria, donde no se apoya al micro emprendedor, implantando requisitos como si fuésemos una empresa grande.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no, estoy en proceso, porque mi sueño es que crezca y poder tener diferentes canales de ventas, para llegar a más familias de diferentes formas. Al crecer podemos crear o apoyar fundaciones y al contar con otros recursos podemos contratar a más personas, para ampliar nuestros procesos, más diseños y así entregar diferentes tipos de conceptos en moda y ropa para los pequeños.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos trabajando para llegar a distribuidores, tienda de manera física, para así impactar nuevos mercados y darles las alternativas de compra a las mamitas que les gusta hacerlo de esta forma y no solo sea a través de la tienda virtual.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por el momento no. Pero seguro con un apoyo de equipo que invierta recursos, con la marca se podrían hacer otro tipo de prendas para completar el closet o momentos de los pequeños.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si lo haría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Invertir en herramientas administrativas que no aportaron valor al emprendimiento y si gastos operacionales.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

De manera directa las mamitas y sus pequeños. Me gustaría tener más contacto con las mamitas y escucharlas, para así conocer más que tipo de prendas les haría más fácil sus vidas y para el libre movimiento de sus pequeños.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, pensé muchas veces en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, la comunidad Mompreneurs Colombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, cada vez que nace un nuevo emprendiendo impacta a una sociedad, porque movilizamos la economía y ayudamos a crecer a familias que hace parte de cada labor que realizamos con su apoyo. Estamos revisando a futuro mirar otras opciones de textiles que permitan impactar a las nuevas generaciones que usan nuestra marca. Este requiere de recurso humano y financiero, es una mirada que tenemos a futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En tiendas físicas y con otros canales de distribución.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Lo han sido todo, el apoyo es incondicional, mis primeros clientes, usuarios de la marca y quienes recomiendan mi empresa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si , claro que si apoyaría a otras emprendedoras.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi esposo, apoyo permanente desde la creación, en mis momentos difíciles y de crecimiento, y por supuesto mi familia, son mi soporte y apoyo constante.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diseños hechos con mucho cuidado, detalle, telas de alta calidad y confección pulcra. Prendas casi exclusivas al confeccionar máximo 5 unidades de un mismo diseño, color y talla.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He fortalecido todas mis áreas, marketing, contable, procesos, la resistencia y a tener más resiliencia.

