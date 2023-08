Unos 372 emprendimientos generaron más de 7.630 empleos formales en Colombia

People searching for creative solutions. Teamwork business concept. Modern vector illustration of people connecting puzzle elements Foto: Getty Images/iStockphoto - girafchik123

Cuando se habla con muchos emprendedores que ya lograron cruzar el llamado “valle de la muerte”, o con aquellos que van en el segundo, o tercero, o cuarto emprendimiento; o incluso con aquellos que ya tienen grandes empresas, o con los que están en juntas directivas, siempre existe una máxima que todos quiere cumplir: generar empleo, generar empleo de alta calidad, formal, con todas las de la ley, como dice la frase tan usada a la hora de contratar.

Por eso, en el balance que se entregó en el marco de la Asamblea de la Andi, la Asociación Nacional de Industriales informó que “las empresas afiliadas a la Cámara de Emprendimiento y Aceleración” de su gremio lograron generar de 7.630 puestos de trabajo en todo el país en el 2022, lo que representa “un crecimiento del 38% frente al año anterior y fue una variación que se dio de forma más acelerada que la de los ingresos de dichas empresas, que fue del 32%”.

¿Qué emprendimientos están allí reunidos? Están por ejemplo, 10X Thinking, 1DOC3, Abonamos, ACD Consultores, Ada School, Advance Your Pay, Agro Dorado, Alianza Explora, Alimentos Sabu, Valtik, Alternativa Ambiental, Ambiental Mente, Animal Compost, Ariafina, Ariza Polo, Arkangel, Aroa Studio, Asia Service, Autonomic, Aval Trade, Avenfor, Azimut, B2 Chat, Básculas y suministros, BE Your Brand, Bentura Finanzas, Bidda, Biofile, Bloom, Calec Abogados, Campus Land, Capital Hub, Caramelo Escaso, Cargaya, Cargoapp, Cidenet, Cinco, entre otras.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, fue claro en que “el ecosistema del emprendimiento en Colombia ha demostrado un dinamismo destacado que le ha permitido crecer en medio de la adversidad de los últimos años, y les ha dado la oportunidad de avanzar en el proceso de consolidación, siendo un referente. Consideramos que esto es un logro destacado, no solo para los involucrados sino para el país, pues solamente promoviendo condiciones que permitan la creación de empresas que apuesten por el país y por el empleo, Colombia podrá superar los retos a nivel social que padece”.

De acuerdo con la información entregada por el gremio, “los emprendedores que hacen parte de la ANDI están presentes en al menos 27 sectores de la economía y 9 zonas del país, siendo la parte de servicios la más representativa a nivel de ingresos, con el 85% de la facturación registrada; seguida por la industria con el 11,5% y el comercio con el 3,5%”.

“Las empresas ANDI del Futuro son conscientes del impacto que tienen en el país, saben que no solo generan riqueza sino también valor, y que el mundo necesita empresas comprometidas que construyen comunidad, que se conectan y que siempre están al servicio de propósitos superiores y mucho más potentes; esto les ha permitido convertirse en un ecosistema altamente calificado y profundamente valioso para el país”, dijo Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).