Acciones de Alibaba registran su mayor subida desde 2022 tras avanzar en IA

La acción subió 18 %. Foto: EFE - CRAB HU MAG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. subieron más de 18 % tras anunciar un aumento en los ingresos procedentes de la inteligencia artificial, lo que pone de relieve el progreso constante que está realizando frente a sus rivales en un frenesí de desarrollo chino posterior a DeepSeek.

El líder del comercio electrónico en China registró un aumento porcentual de tres dígitos en los ingresos por productos relacionados con la IA, así como un aumento superior al previsto del 26 % en las ventas de la división de nube, el negocio más estrechamente vinculado al auge de la inteligencia artificial.

Esto ayudó a calmar a los inversores nerviosos por las consecuencias del empeoramiento de la batalla con Meituan y JD.com Inc. en el comercio por Internet. Sus acciones registraron su mayor subida intradía desde noviembre de 2022 en Hong Kong, después de que los inversores pasaran por alto un decepcionante aumento del 2 % en los ingresos y una sorprendente caída en los ingresos operativos. El repunte de Alibaba también contribuyó a dinamizar el ámbito más amplio de la IA: el desarrollador de Ernie, Baidu Inc., ganó hasta 5,8 %, mientras que Tencent Holdings Ltd. subió.

“Los beneficios de Alibaba ponen de relieve una bifurcación dentro de la tecnología china: la IA está proporcionando un crecimiento escalable, mientras que los segmentos tradicionales orientados al consumidor siguen sumidos en una destructiva competencia de precios”, afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets.

“El aumento de tres dígitos en los ingresos de la IA y las sólidas ventas de la nube muestran que Alibaba se está reposicionando para tener relevancia a largo plazo en el ámbito tecnológico, y no solo para dominar el comercio minorista”, añadió.

Los avances de Alibaba en inteligencia artificial —donde se le considera uno de los pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial china— ayudaron a disimular las preocupaciones sobre una intensa guerra de precios con JD y Meituan en el gigantesco sector de la entrega de comida a domicilio.

Esa batalla a tres bandas ha causado más daños de lo previsto a algunos de los líderes del comercio electrónico del país: los beneficios de JD se redujeron a la mitad en el trimestre, mientras que Meituan advirtió de importantes pérdidas, lo que provocó una venta masiva de acciones de las tres empresas por valor de US$27.000 millones la semana pasada.

El elemento de la IA ayuda a explicar por qué las acciones de Alibaba han superado fácilmente a sus rivales más dependientes del comercio este año. Alibaba también ha aprovechado el crecimiento de una rama internacional que abarca algunas de las plataformas de compras online más reconocidas del mundo, desde Lazada hasta AliExpress.

Tiene “la mejor tesis de habilitador de IA de China”, escribieron los analistas de Morgan Stanley, entre ellos Gary Yu, en una nota de investigación. Eso es así porque las pérdidas por la entrega de comidas y el comercio instantáneo alcanzan su punto álgido este trimestre, dijeron.

Los ADR de Alibaba suben con la nube como punto destacado de los resultados: Street Wrap

Los inversores se centran ahora en si Alibaba seguirá adelante con esa competencia que erosiona los márgenes, en un momento en el que ha declarado cantidades récord de gasto en el desarrollo de servicios de IA y computación.

El viernes, el director comercial Jiang Fan argumentó que las inversiones en comercio rápido (entrega de comida y compras instantáneas) ya habían impulsado un crecimiento del 20 % en el número de usuarios de su principal mercado, Taobao. Añadió que, en cuatro meses, la incipiente división ha crecido hasta el punto de que puede empezar a lograr economías de escala.

Alibaba está realizando simultáneamente importantes inversiones en el campo de la inteligencia artificial, desarrollando grandes modelos lingüísticos para no quedarse atrás en una carrera tecnológica crucial.

La empresa considera que la inteligencia artificial es esencial para su futuro, ya sea para proporcionar computación en la nube, impulsar su negocio principal o crear servicios que compitan con OpenAI y DeepSeek. El director ejecutivo Eddie Wu llegó a afirmar en febrero que la inteligencia artificial general, o AGI, es ahora el objetivo principal de la empresa.

La semana pasada, Alibaba actualizó su propio modelo de generación de vídeo de código abierto, como parte de una serie de mejoras recientes que abarcan desde servicios de IA agencial hasta chatbots.

Queda por ver si Alibaba puede convertir la IA en una fuente de ingresos en un campo cada vez más competitivo. Desde Baidu hasta Tencent, las empresas chinas están mejorando y lanzando modelos de IA a un ritmo frenético, lo que aumenta la presión sobre Alibaba para que logre avances significativos.

“El avance de Alibaba refuerza una tendencia más amplia en Asia: mientras que la tecnología global sigue preocupada por la geopolítica y las valoraciones, parte de la tecnología china se está reactivando silenciosamente, impulsada no por el bombo publicitario, sino por el crecimiento real de los ingresos en IA y la nube”, dijo Chanana. “Todavía no se trata de una rotación generalizada, pero la divergencia es real”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.