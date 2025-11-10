Acciones de EE. UU. repuntan ante apuestas de que cese el cierre de Gobierno

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Los operadores de Wall Street se lanzaron a los segmentos más arriesgados del mercado, con las acciones subiendo junto con el bitcoin, mientras el Senado de EE. UU. avanzaba en un plan para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia, lo que eliminaría un importante obstáculo económico. Los bonos perdieron fuerza.

La apuesta por el riesgo elevó el S&P 500 un 1,5 %. Las acciones tecnológicas, que habían sido las más afectadas en los últimos días, impulsaron el repunte de la renta variable. A medida que disminuía la demanda de seguridad, los bonos del Tesoro bajaron ligeramente, mientras que el dólar tuvo un rendimiento inferior al de la mayoría de sus principales homólogos.

La Casa Blanca expresó su apoyo al acuerdo bipartidista para poner fin al cierre del Gobierno de EE. UU., un avance clave que hace probable que el Gobierno reabra en unos días.

Aunque el Senado aún no ha programado una votación para la aprobación definitiva —y la Cámara de Representantes también debe aprobar la medida antes de que llegue al presidente Donald Trump—, los mercados consideraron este paso como un gran avance. El fin del cierre daría a los inversores acceso a datos económicos y más claridad sobre las perspectivas de la política de la Reserva Federal.

La reacción del mercado tiene mucho sentido, dado que el restablecimiento de la financiación eliminaría los obstáculos al crecimiento y la incertidumbre que ensombrecen las perspectivas, según Michael Brown, de Pepperstone.

“La reapertura no solo impulsaría la confianza, sino que también abriría el camino a la publicación de datos, lo que podría proporcionar más información sobre la salud del mercado laboral estadounidense y, en términos más generales, sobre la economía estadounidense antes de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés del próximo mes”, afirmó Fiona Cincotta, de City Index.

El S&P 500 superó los 6.800 puntos. El índice de las megacapitalizaciones tecnológicas subió alrededor de 3 %. Las aseguradoras sanitarias y los hospitales estadounidenses cayeron a medida que los legisladores se acercaban al fin del cierre sin garantizar una prórroga de los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible.

Los bonos a corto plazo quedaron por detrás del resto de la curva, con un aumento de tres puntos básicos en los rendimientos a dos años, hasta el 3,59 %. Los bonos del Tesoro se enfrentan a una prueba de demanda con las subastas de esta semana, que suman un total de USD 125.000 millones. El mercado de bonos permanecerá cerrado el martes por el Día de los Veteranos.

“Hay indicios de que el fin del cierre del Gobierno está a la vista”, afirmó Ulrike Hoffmann-Burchardi, de UBS Global Wealth Management. “Esperamos un fuerte apoyo bipartidista para alcanzar un acuerdo antes del Día de Acción de Gracias”.

El fin del cierre supondría la eliminación de otro riesgo, especialmente ahora que nos acercábamos a un periodo en el que el cierre del Gobierno tendría un impacto duradero en la economía, afirmó Sonu Varghese, de Carson Group.

“La reapertura del Gobierno también será útil porque volveremos a recibir datos macroeconómicos, por lo que la Reserva Federal no acudirá a su reunión de diciembre a ciegas”, añadió.

El precedente histórico del cierre de 2013 sugiere que el informe de empleo de septiembre podría ser uno de los primeros en publicarse, posiblemente en los tres días hábiles siguientes a la reapertura, según Jim Reid, de Deutsche Bank.

Suponiendo que el Gobierno reabra y las estadísticas vuelvan a moverse, los funcionarios de la Fed seguirán enfrentándose a datos recopilados mediante encuestas retroactivas y otros métodos, si es que se publican las cifras. Y aunque varios informes del sector privado sobre el mercado laboral están ayudando a llenar el vacío de datos oficiales, las alternativas a las cifras de inflación del Gobierno son más difíciles de conseguir y tienen un alcance más limitado.

Incluso si el Gobierno reabriera el viernes, pasarían varias semanas antes de que el mercado recibiera todos los datos que se han retrasado desde el inicio del cierre gubernamental, según Vail Hartman, Delaney Choi e Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.

“Además, es probable que las preocupaciones sobre la calidad de los datos del Gobierno persistan hasta 2026, lo que hará que los datos privados cobren mayor relevancia para las expectativas de política monetaria a corto plazo en el futuro inmediato”, afirmaron.

“La posibilidad actual de que se publiquen más datos a tiempo para la reunión de diciembre, que podrían actualizar y mantener la imagen de un mercado laboral débil con riesgo continuo de un deterioro más grave, hace que una rebaja sea un poco más probable”, afirmó Krishna Guha, de Evercore.

Los primeros datos sobre el empleo —el informe de empleo de septiembre, que se ha retrasado— deberían publicarse a los pocos días de que finalice el cierre, aunque sigue sin estar claro qué datos de octubre y noviembre se publicarán y cuándo, señaló.

“Los primeros datos importantes tras el cierre serán probablemente el informe de empleo de septiembre”, afirmó Michael Gapen, de Morgan Stanley. “Otros datos sobre la inflación y el gasto probablemente tardarán entre una y dos semanas”.

Tras bajar los tipos dos veces este año, los responsables políticos están divididos sobre cuánto más reducir los costes de financiación. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el mes pasado que una bajada de tipos en diciembre no era una conclusión inevitable. Y varios funcionarios que han hablado desde la reunión del banco central en octubre han presionado para que se haga una pausa en diciembre, haciendo hincapié en la necesidad de controlar la inflación.

Los operadores siguen viendo casi un 60 % de posibilidades de que la Fed vuelva a bajar los tipos 25 puntos básicos el mes que viene. A mediados de octubre, la bajada de tipos en diciembre estaba totalmente descontada.

El presidente del Banco de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, afirmó que espera que la economía repunte a principios del próximo año, subrayando la necesidad de que los responsables políticos aborden las bajadas de tipos con cautela. Su homóloga de San Francisco, Mary Daly, señaló que la economía probablemente esté sufriendo una caída de la demanda y advirtió contra el mantenimiento de tipos demasiado altos durante demasiado tiempo.

El gobernador de la Fed, Stephen Miran, declaró a la CNBC que los datos de inflación mejores de lo esperado y los signos de debilidad continuada en el mercado laboral exigen una bajada de tipos en diciembre.

“Las declaraciones de la Fed esta semana serán una mezcla en gran medida repetitiva de halcones y palomas. Es poco probable que aprendamos nada revolucionario”, afirmó Oscar Muñoz, de TD Securities.

“La combinación de la flexibilización de la Fed y los sólidos beneficios empresariales sigue siendo favorable para las acciones, mientras que los bonos de calidad ofrecen una atractiva relación riesgo-rentabilidad. Los inversores con una asignación insuficiente deberían aumentar su exposición a las tendencias de crecimiento transformacional, incluida la inteligencia artificial”, afirmó Mark Haefele, de UBS Global Wealth Management.

La tecnología sigue siendo la protagonista del mercado bursátil, señaló Chris Larkin, de E*Trade, de Morgan Stanley.

“El mantenimiento de cualquier repunte puede depender de si los líderes del mercado en IA recuperan el impulso tras el revés de la semana pasada”, afirmó.

En HSBC, Max Kettner afirma que sigue pensando que las acciones estadounidenses, en particular, pueden seguir avanzando en los próximos meses, aunque no solo las tecnológicas, sino también las cíclicas tempranas.

“La temporada de presentación de resultados del tercer trimestre en EE. UU. ha vuelto a desafiar a los agoreros”, afirmó. “La confianza y el posicionamiento también siguen siendo bastante neutrales en general, lo que no es de extrañar, por supuesto, dada la constante preocupación por una burbuja de la IA”.

En Oppenheimer Asset Management, el estratega John Stoltzfus afirmó que era demasiado pronto para “renunciar” a los fabricantes de chips y a las perspectivas de la IA.

Aspectos destacados de las empresas:

Verizon Communications Inc. lanzó una venta de bonos corporativos con calificación de inversión por valor de USD 11.000 millones para financiar la adquisición de Frontier Communications Parent Inc., sumándose así a la oleada de ventas de deuda gigantesca, ya que los prestatarios buscan aprovechar las condiciones relativamente favorables del mercado.

Tyson Foods Inc. afirmó que espera que los beneficios apenas varíen el próximo año, ya que su segmento de carne de vacuno sigue registrando pérdidas, a pesar de que la administración Trump señala a la industria cárnica como responsable del aumento de los precios.

Coinbase Global Inc. tiene previsto lanzar una plataforma que permitirá a determinados grupos de inversores acceder de forma anticipada a nuevas criptomonedas, antes de que esos tokens estén disponibles para su negociación en su bolsa principal.

Instacart registró un crecimiento de los pedidos superior al esperado y ofreció unas perspectivas de beneficios optimistas para el periodo actual, lo que indica que la demanda de su servicio principal de entrega de comestibles se mantiene fuerte.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. informó de una ralentización del crecimiento de sus ingresos mensuales, mientras los inversores debaten la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial que ha impulsado este año las acciones de clientes como Nvidia Corp.

Barrick Mining Corp. está cortejando a los inversores con pagos y recompras de acciones, mientras la nueva dirección busca dar un giro a sus operaciones mineras en medio del aumento de los precios del oro.

Metsera Inc. se hundió después de que Novo Nordisk A/S se negara a aumentar su oferta por el fabricante estadounidense de un fármaco experimental para perder peso, poniendo fin a la guerra de ofertas con Pfizer Inc.

Roche Holding AG a firmó que un fármaco para la esclerosis múltiple demostró su eficacia en la mayoría de las formas de la enfermedad en dos ensayos en fase avanzada, reduciendo el número de recaídas en comparación con otro tratamiento durante casi dos años.

Restaurant Brands International Inc. acordó vender la mayoría de las acciones de la unidad china de su cadena Burger King, como parte de un plan para impulsar el crecimiento en ese país.

Diageo Plc n ombró a Dave Lewis, conocido por su gestión en la cadena británica de supermercados Tesco Plc, como su nuevo director ejecutivo en una decisión sorpresa, ya que el fabricante de Johnnie Walker busca su propio reinicio tras un período de turbulencias.

La BBC se disculpó por una edición engañosa de las declaraciones de Donald Trump que aparecieron en un documental el año pasado, lo que provocó una amenaza de demanda por parte del presidente estadounidense y nuevas preguntas sobre el futuro de la cadena nacional británica.

La empresa de capital privado Permira acordó adquirir JTC Plc , el proveedor de soluciones de fondos y servicios corporativos que cotiza en la bolsa de Londres, por GBP 2.300 millones (USD 3.000 millones).

Un acuerdo histórico sobre el litio entre la chilena SQM y la estatal Codelco superó su último gran obstáculo con la aprobación condicional de China, allanando el camino para que la empresa aumente su producción.

