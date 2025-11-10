Así van las ganancias de los fondos de pensiones colombianos a septiembre de 2025

Las AFP cerraron septiembre con un total de COP 525 billones en activos administrados. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Los ahorros pensionales que administran los fondos de pensión privados en Colombia siguieron creciendo este año. Según Asofondos, al cierre de septiembre de 2025 los fondos obligatorios de los trabajadores sumaban COP 525 billones bajo administración y, dentro de ese monto, los rendimientos generados en lo corrido del año llegaron a COP 53 billones. Se trata de recursos administrados por Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

El gremio explicó que este resultado está asociado al buen comportamiento de los mercados en 2025 y a la forma en que se invierten los recursos en los distintos portafolios (mayor riesgo para los más jóvenes y más renta fija para quienes están cerca de la pensión).

Las ganancias por portafolios

Asofondos aclaró que no todos los afiliados vieron el mismo desempeño porque los fondos invierten distinto según la edad y el perfil.

Al tomar como referencia 2011, cuando nació el esquema de inversiones del actual régimen pensional (conocido como “Multifondos”), Asofondos calcula que COP 100 invertidos en el portafolio ‘Moderado’ serían entre $323,6 y $337,4 a septiembre de 2025.

En el caso de los afiliados mayores, que están en el ‘Conservador’, esos mismos COP 100 serían COP 300,9, y para quienes están pensionados bajo retiro programado llegarían a COP 321,5.

Asofondos pidió a los afiliados consultar con frecuencia los extractos que envían las administradoras (por correo, web o app) para verificar que los aportes estén al día, conocer en qué portafolio están sus recursos y seguir la evolución de los rendimientos.

¿En qué va la reforma pensional?

La reforma pensional, sancionada en 2024 como Ley 2381, prometía transformar el sistema de jubilación colombiano mediante un modelo de pilares. La Corte Constitucional suspendió su entrada en vigor con el Auto 841 de 2025, al detectar vicios de trámite en la Cámara de Representantes y ordenar la devolución para subsanación.

Hasta que la Corte emita un pronunciamiento definitivo, la ley permanece en pausa y el sistema vigente continúa aplicándose.

