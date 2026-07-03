Adelantar el reloj una hora para evitar apagón por El Niño: la propuesta de Hidroituango

Foto: Con más de COP 85 mil millones, Hidroituango S.A. lidera las inversiones en Obras por Impuestos en Colombia. / Cortesía HIDROITUANGO S.A.

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La llegada del fenómeno de El Niño y la intensidad que pueda llegar a tener despierta alarmas sobre un posible racionamiento de energía en el país. Esto ha hecho que desde los diferentes actores del sector se busquen alternativas para evitarlo.

XM (operador del sistema) advierte que, según sus modelos, habrá una alta exigencia para la infraestructura del sector eléctrico y de combustibles. Esto se debe a menores niveles en los embalses de las hidroeléctricas y la necesidad de recurrir a la generación de plantas térmicas y combustibles como gas, carbón y líquidos.

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En mayo Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, reconoció en un documento que con el fenómeno hay un “riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”.

Pero ahora se habla del tema porque el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, realizó varias propuestas de cara al gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

Una de ellas es la creación urgente de una “mesa antiapagón” en la que estén los diferentes actores para buscar alternativas. Además de la implementación de un cambio en el consumo de los colombianos mediante la decisión de adelantar el reloj una hora.

El análisis de Arbeláez es que la hora pico de consumo en Colombia se concentra entre las 6:00 y las 9:00 p. m., por lo que, si se adelanta el reloj una hora, se podría aplacar dicho pico al poderse aprovechar más la luz solar.

“Cojamos las lecciones aprendidas de ese apagón, que el apagón nos estalló en la mano en la época de Gaviria y fueron medidas reactivas. Ahora que tenemos todavía escasos dos meses de margen de acción, seamos preventivos y analicemos, entre otras, el ajustar el horario para poder utilizar de manera óptima la luz natural. Anticipémonos a un apagón”, le dijo el gerente de Hidroituango a Blu Radio.

El panorama es cada vez más complejo porque los “márgenes de maniobra del sistema son cada vez menores”, según Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

La demanda del Sistema Interconectado Nacional sigue creciendo a tasas cercanas al 6 % anual, mientras la expansión de la oferta sigue rezagada.

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