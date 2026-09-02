Afectados por el terremoto podrán retirar sus cesantías sin cobro de comisión: Asofondos

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Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) anunciaron otro tipo de ayuda a los trabajadores damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en las zonas afectadas.
Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia van a dejar de cobrar la comisión de ley que suele aplicar sobre el retiro de las cesantías para compra, reparación o mejoramiento de vivienda. Esto durante tres meses: septiembre, octubre y noviembre.
La medida busca que los recursos de ahorro de los trabajadores formales lleguen de forma más ágil y completa a quienes hoy enfrentan la tarea de reconstruir su hogar.
“Es momento de que todos apoyemos a los miles de colombianos afectados por esta tragedia. Seguimos de su lado, y qué mejor instrumento que el ahorro de las cesantías, que es de cada trabajador, para ayudarlo a levantar de nuevo su vivienda”, aseguró Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Lea: Reconstruir lejos de las ciudades: el reto que le espera a Colombia.
¿Cómo retirar las cesantías?
Este es el paso a paso que deben seguir los damnificados para retirar el dinero:
- Solicitar por escrito al empleador la autorización para el retiro de las cesantías.
- Reunir los documentos de soporte para el retiro de cesantías que acrediten la condición de damnificado.
- Presentar la carta de autorización del empleador junto con los documentos ante el fondo de cesantías —Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia— de forma presencial o a través de los canales virtuales habilitados.
- Una vez aprobada la solicitud, el fondo realiza el desembolso en los días siguientes, sin necesidad de intermediarios ni pago de comisión durante septiembre, octubre y noviembre.
Desde el momento del terremoto, los fondos de pensiones y cesantías reforzaron sus equipos y canales de atención para atender todas las solicitudes para el uso de las cesantías, principalmente dirigidas a reparación de viviendas afectadas y compra de inmueble.
Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto dejó más de 134.000 viviendas averiadas y cerca de 29.500 destruidas en las zonas afectadas. Por eso, los trabajadores deben conocer sus mecanismos de protección.
¿Cómo opera el auxilio funerario?
Los fondos privados les recuerdan a los trabajadores que su sola afiliación al fondo de pensiones le da derecho a un seguro funerario.
Estas son las condiciones en las que se puede reclamar:
- Se activa cuando fallece un afiliado o pensionado del fondo de pensiones.
- Puede reclamarlo la persona que asumió los gastos funerarios, sea o no familiar del fallecido.
El monto equivale a entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se calculan según el último ingreso base de cotización del afiliado o la última mesada del pensionado.
Para solicitarlo se debe presentar:
- Formulario de solicitud
- Registro civil de defunción
- Factura detallada de los gastos funerarios
- Documento de identidad del reclamante
- Certificación bancaria
- Si aplica, autorización de los herederos
El trámite se realiza directamente ante el fondo de pensiones del fallecido, sin intermediarios ni costo alguno.
Hasta ahora, el terremoto ha dejado 331 personas fallecidas y todavía hay 136 desaparecidos.
“Recuerden que los trámites para acceder a estas opciones no requieren de terceros, son completamente gratuitos y se gestionan directamente con cada administradora”, resaltó Velasco.
En caso de dudas, los afiliados pueden llamar o ingresar a la página web de su Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
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