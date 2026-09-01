Reconstruir lejos de las ciudades: el reto que le espera a Colombia

Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes en Pereira. Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El domingo 30 de agosto, veinte días después del terremoto que sacudió al país aquel trágico 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció formalmente el inicio de la reconstrucción de las zonas afectadas. El balance que presentó ese día ya deja ver la magnitud de la tarea: 497 municipios de 16 departamentos con algún tipo de afectación y 234.588 viviendas destruidas o averiadas.
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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