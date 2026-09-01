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Reconstruir lejos de las ciudades: el reto que le espera a Colombia

Llevar la reconstrucción a los municipios más apartados de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero choca con varios problemas estructurales del país: la falta de vías, una inversión pública en vivienda y carreteras que históricamente casi no ha llegado a esos territorios y unas dinámicas de mercado que hacen poco rentable construir lejos de las capitales. Así está el terreno sobre el que quiere reconstruir.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
01 de septiembre de 2026 - 06:05 p. m.
Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes en Pereira. Imagen de referencia.
Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes en Pereira. Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El domingo 30 de agosto, veinte días después del terremoto que sacudió al país aquel trágico 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció formalmente el inicio de la reconstrucción de las zonas afectadas. El balance que presentó ese día ya deja ver la magnitud de la tarea: 497 municipios de 16 departamentos con algún tipo de afectación y 234.588 viviendas destruidas o averiadas.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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