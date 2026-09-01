Reconstruir lejos de las ciudades: el reto que le espera a Colombia

Llevar la reconstrucción a los municipios más apartados de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero choca con varios problemas estructurales del país: la falta de vías, una inversión pública en vivienda y carreteras que históricamente casi no ha llegado a esos territorios y unas dinámicas de mercado que hacen poco rentable construir lejos de las capitales. Así está el terreno sobre el que quiere reconstruir.