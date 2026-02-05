Ante el déficit de gas, Ecopetrol acelera importaciones por Cartagena

Actualmente, la regasificadora SPEC GNL, en Cartagena, es la única infraestructura en operación para importar gas natural licuado. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecopetrol informó que inició la comercialización del gas natural que se importará por Cartagena, a través de la infraestructura de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, de propiedad de Frontera Energy.

El proyecto contempla una capacidad inicial de 126 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, cuyo suministro está previsto a partir de diciembre de 2026, con una expansión progresiva hasta alcanzar 370 millones de pies cúbicos diarios en diciembre de 2028.

El servicio de regasificación fue contratado por siete años y se desarrollará utilizando infraestructura existente en Cartagena.

Ecopetrol puso a disposición del mercado dos productos de gas natural importado, con contratos de mediano y largo plazo, y cuyo punto de entrega será en Mamonal, gracias al Sistema Nacional de Transporte (SNT).

El primero corresponde a 126 millones de pies cúbicos diarios de gas en firme sujeto a condiciones, con un plazo de siete años, que estará disponible entre diciembre de 2026 y noviembre de 2033. El segundo producto contempla 244 millones de pies cúbicos diarios, también en firme sujeto a condiciones, con un plazo de cinco años, cuyo suministro comenzará en diciembre de 2028 y se extenderá hasta noviembre de 2033.

Un déficit de gas que obliga a importar más

El anuncio de Ecopetrol se da en un contexto en el que la producción nacional de gas en Colombia ya no es suficiente para atender la demanda y la necesidad de importar este combustible seguirá aumentando.

Desde diciembre de 2024, el país no solo importa gas para respaldar a las plantas térmicas, sino también para atender el consumo de hogares, comercios e industria.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) para 2026 el déficit de gas nacional en firme (aquel cuyo suministro está garantizado) se ubica en torno a una cuarta parte de la demanda, incluso considerando los volúmenes de gas importado disponibles.

El último informe de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), gestor del mercado del gas natural, indica que para 2026 el faltante promedio de gas está entre el 6 % y el 16 % de la demanda. Esas cifras ya están considerando el gas importado que estaba disponible con corte a diciembre.

En ese escenario, ampliar la capacidad de importación se volvió una medida clave para evitar riesgos de desabastecimiento.

Actualmente, la regasificadora SPEC GNL, en Cartagena, es la única infraestructura en operación para importar gas natural licuado. Aunque su capacidad ha sido suficiente hasta ahora, distintos análisis han advertido que el faltante estructural de gas y el crecimiento de la demanda hacen necesario sumar nuevos puntos de entrada al sistema, como el proyecto que ahora impulsa Ecopetrol a través de Puerto Bahía.

Colombia seguirá dependiendo del gas del exterior al menos hasta que entre al mercado el gas del pozo Sirius, un proyecto costa afuera de Ecopetrol y Petrobras que promete aumentar las reservas de este hidrocarburo en un 200 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.