Viejas deudas frenan nuevas inversiones de petroleras en Venezuela

La petrolera estadounidense ConocoPhillips aseguró que recuperar los pagos que Venezuela le adeuda por expropiaciones pasadas es su principal prioridad antes de considerar nuevas inversiones en el país, incluso en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por reactivar la industria petrolera venezolana.

Ryan Lance, director ejecutivo de la compañía, explicó que ConocoPhillips cuenta con sentencias favorables de arbitrajes internacionales por cerca de USD10.000 millones, derivadas de la nacionalización de sus proyectos petroleros en Venezuela hace casi dos décadas.

Sin embargo, señaló que los intentos por cobrar esas compensaciones han sido frustrados hasta ahora.

“Es una cantidad considerable de dinero; es lo que buscábamos”, dijo Lance durante una llamada con analistas e inversionistas, al señalar que la empresa sigue enfocada en obtener la indemnización correspondiente a dos laudos judiciales vigentes.

El directivo también indicó que, en una reunión reciente con el presidente estadounidense Donald Trump, le manifestó que ConocoPhillips sufrió pérdidas por alrededor de USD 12.000 millones en sus operaciones en Venezuela tras las expropiaciones.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que la administración Trump ha manifestado su interés en que empresas estadounidenses participen en la reactivación del sector petrolero venezolano, luego de que Estados Unidos asumiera el control de la producción de crudo del país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero.

Lance afirmó que la compañía ha buscado colaborar con la actual administración estadounidense y aportar su experiencia sobre el terreno, aunque subrayó que aún existe “mucho por hacer” para crear condiciones que permitan una mayor inversión extranjera en Venezuela.

