Bill Gates alerta sobre una era de turbulencia impulsada por la IA: estos son los riesgos

Bill Gates. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

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Bill Gates se sumó al debate sobre la inteligencia artificial, instando a las empresas tecnológicas y a los reguladores a que se tomen en serio desde ya los riesgos que esta poderosa tecnología supone para la humanidad.

En un ensayo publicado en su página web personal, el cofundador de Microsoft Corp. escribió que el ritmo de avance “asombroso” de la IA está dando paso a “uno de los tiempos más turbulentos de la historia de la humanidad”.

Si bien Gates ensalzó los beneficios de la IA, incluidos los posibles avances científicos, advirtió que la sociedad tiene un margen de tiempo limitado para establecer normas e instituciones antes de que la disrupción que supone esta tecnología se vuelva mucho más difícil de gestionar.

“No existe ningún plan para facilitar la entrada en la era de la IA”, escribió.

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Estos son los cinco puntos y conclusiones más importantes del ensayo de Gates:

1. La IA avanza más rápido que los gobiernos

Gates afirmó que la IA se está desarrollando y extendiendo a un ritmo tal que las revoluciones tecnológicas anteriores no sirven como referencia para predecir el futuro. Señaló que las computadoras personales tardaron aproximadamente 20 años en transformar significativamente el mundo laboral, ya que las empresas necesitaban nuevo hardware y software, las computadoras tardaron en ser asequibles y los trabajadores tuvieron que aprender a usar la tecnología.

Gates argumentó que la IA se enfrenta a muchas menos barreras, porque funciona en dispositivos que la gente ya posee, se comunica en lenguaje natural y puede aprender de los mismos materiales de entrenamiento y datos que utilizan los humanos.

“No tenemos que adaptarnos a ello porque puede adaptarse a nosotros”, escribió.

Gates afirmó que, por lo general, desea que la innovación se produzca con rapidez, pero anhela que el mundo pueda aprovechar los beneficios de la IA, aunque con cierto retraso para mitigar los riesgos. Si bien Gates indicó que probablemente apoyaría un esfuerzo creíble para frenar el avance de la IA a nivel mundial, ve pocas probabilidades de éxito, ya que la competencia geopolítica y los incentivos económicos impulsan a países y empresas a avanzar lo más rápido posible.

En consecuencia, Gates afirmó que la IA está superando la capacidad de los reguladores para controlarla. Sostuvo que los gobiernos no pueden esperar a que las crisis relacionadas con la IA se hagan evidentes antes de responder, y que los países deberían comenzar a construir instituciones, coordinar entre agencias y establecer normas internacionales ahora, antes de que una disrupción generalizada dificulte la elaboración de nuevas políticas.

2. La IA podría reducir permanentemente la fuerza laboral

Gates diferenció la amenaza que representa la IA para los mercados laborales de las recesiones económicas y las anteriores oleadas de automatización. Los empleos eliminados por la IA podrían no recuperarse jamás, ya que la tecnología puede realizar el trabajo cognitivo por sí misma, advirtió Gates. Afirmó que los puestos de nivel inicial e intermedio son especialmente vulnerables y que los sectores de ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica podrían ser los primeros afectados. Con el tiempo, la IA podría asumir tareas que van desde la evaluación de préstamos y el análisis de datos hasta la clasificación de pacientes, escribió.

Gates afirmó que preveía que la amenaza se extendería más allá de los trabajadores de oficina para finales de la década, una vez que los robots diestros comenzaran a competir con los humanos en trabajos de construcción y hostelería. También señaló que la presión competitiva acelerará la transición, ya que una vez que una empresa reemplace a los trabajadores y utilice los ahorros para reducir costos, sus rivales inevitablemente la imitarán.

Una vez que los sistemas sean lo suficientemente fiables como para funcionar de forma autónoma sin la supervisión humana, las empresas tendrán un fuerte incentivo financiero para eliminar por completo la intervención humana en el proceso. Gates sostuvo que los responsables políticos deben abordar la inminente crisis antes de que se generalice, advirtiendo que «esperar hasta que la gente ya esté desplazada o subempleada será demasiado tarde».

3. La IA proporcionará herramientas más poderosas a los delincuentes

Gates afirmó que la IA ayudará a los hackers, pero también proporcionará herramientas para que cualquiera pueda lanzar ataques. Si bien las instrucciones para crear malware, armas y otras herramientas peligrosas existen desde hace tiempo en internet, la IA puede facilitar el acceso a quienes carecen de conocimientos técnicos. Gates argumentó que los delincuentes con habilidades relativamente limitadas podrían adquirir cada vez más la capacidad de atacar a individuos, empresas y gobiernos, mientras que el fraude, las falsificaciones profundas, la desinformación y la vigilancia facilitadas por la IA se volverán más comunes en la vida cotidiana.

La misma IA que ayuda a las empresas a detectar vulnerabilidades de software también puede ayudar a un atacante a explotar esa misma debilidad. Gates afirmó que los expertos en ciberseguridad que conoce están preocupados porque los atacantes están adquiriendo capacidades más potentes a un ritmo mayor del que los defensores pueden corregir las vulnerabilidades. Los posibles objetivos van más allá de las empresas individuales e incluyen infraestructuras críticas como hospitales, instituciones financieras, sistemas de agua, redes eléctricas y sistemas de prestaciones sociales gubernamentales.

Gates afirmó que, si bien la IA podría acelerar el desarrollo de fármacos que salvan vidas, también podría facilitar el diseño de patógenos peligrosos. Asimismo, expresó su preocupación de que la IA fortalezca a las instituciones que ya ostentan un poder considerable, al abaratar y hacer más eficaces las armas autónomas, la vigilancia masiva y la manipulación de la opinión pública.

Gates también planteó la posibilidad a largo plazo de que los propios sistemas de IA potentes se comporten de forma contraria a las intenciones de sus diseñadores, creando el riesgo de que los humanos acaben perdiendo el control.

4. La IA transformará la infancia y las relaciones humanas

Gates afirmó que los asistentes con IA podrían debilitar las relaciones humanas al eliminar la interacción recíproca que ayuda a desarrollar habilidades sociales. Dado que la IA puede estar siempre disponible, ser complaciente y adaptarse a las preferencias del usuario, señaló que podría volverse adictiva y disuadir a las personas de afrontar interacciones humanas incómodas, pero importantes.

Gates expresó especial preocupación por los niños, comparando un compañero de IA que nunca los desafía con un “invernadero protegido” que podría obstaculizar la resiliencia y el desarrollo social. Gates escribió que los gobiernos no deberían esperar años para obtener pruebas definitivas de tales daños y señaló que algunos países ya están restringiendo los bots diseñados para fomentar la dependencia emocional entre los menores. Si bien la IA puede ser una poderosa herramienta educativa, escribió, depender de ella para realizar tareas intelectuales complejas podría debilitar el razonamiento independiente, especialmente entre los jóvenes.

5. Los reguladores deben proteger los empleos de la automatización

Gates afirmó que deberían diseñarse políticas para frenar la disrupción que la IA provoca en el mercado laboral. Su concepto de “Reserva Humana” protegería ciertos empleos o responsabilidades de la automatización, incluso si la IA pudiera desempeñarlos. Gates también reiteró su llamado a gravar los tokens y robots de IA, argumentando que el sistema tributario actual incentivará a las empresas a reemplazar a sus trabajadores con máquinas que ahorren costos. Según escribió, dicho impuesto podría frenar moderadamente la automatización, a la vez que recaudaría fondos para la capacitación y una red de seguridad social más sólida.

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