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Caída de Spotify: no es su internet, la aplicación presenta problemas

Usuarios reportaron inconvenientes desde la tarde de este lunes, mientras que la plataforma reconoció que están teniendo problemas y aseguró que revisan la situación.

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Redacción Economía
27 de julio de 2026 - 08:10 p. m.
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Los usuarios han reportado, mediante redes sociales y diferentes plataformas, que el servicio de Spotify está presentando problemas.

Desde la 1:30 p. m. de este lunes 27 de julio, incrementaron los reportes de las personas sobre las fallas.

“No puedo reproducir Spotify desde mi computadora. Limpié todo, pero solo salta las canciones y no reproduce”, dijo uno de los usuarios a través de redes sociales.

Lea: Falsas preventas de Spider-Man podrían terminar en robo de dinero y datos bancarios.

Otra persona mostró que la página no le carga:

La misma cuenta oficial de la plataforma reconoció que “estamos al tanto de algunos problemas actuales con nuestra página web y los estamos revisando”, dijo en sus redes sociales.

De hecho, la plataforma reconoció que tenía algunos inconvenientes desde las 7:30 a. m. de este lunes.

Spotify es un servicio de streaming de música en línea, que utiliza un modelo freemium, que ofrece un servicio básico gratuito con anuncios y también incentiva a los clientes a actualizar a un plan de suscripción de pago que incluye aplicaciones móviles y transmisión sin publicidad.

Spotify está disponible en una gran variedad de dispositivos, como ordenadores, teléfonos, tabletas, altavoces, televisores o coches, y puedes pasar fácilmente de uno a otro con Spotify Connect.

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Por Redacción Economía

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Tayrona(31467)Hace 12 minutos
A mí se me borró la lista de favoritos y mi biblioteca de música en Spotify. No entiendo la razón. Gracias.
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