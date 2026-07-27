Caída de Spotify: no es su internet, la aplicación presenta problemas

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Los usuarios han reportado, mediante redes sociales y diferentes plataformas, que el servicio de Spotify está presentando problemas.

Desde la 1:30 p. m. de este lunes 27 de julio, incrementaron los reportes de las personas sobre las fallas.

“No puedo reproducir Spotify desde mi computadora. Limpié todo, pero solo salta las canciones y no reproduce”, dijo uno de los usuarios a través de redes sociales.

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Otra persona mostró que la página no le carga:

La misma cuenta oficial de la plataforma reconoció que “estamos al tanto de algunos problemas actuales con nuestra página web y los estamos revisando”, dijo en sus redes sociales.

De hecho, la plataforma reconoció que tenía algunos inconvenientes desde las 7:30 a. m. de este lunes.

Spotify es un servicio de streaming de música en línea, que utiliza un modelo freemium, que ofrece un servicio básico gratuito con anuncios y también incentiva a los clientes a actualizar a un plan de suscripción de pago que incluye aplicaciones móviles y transmisión sin publicidad.

Spotify está disponible en una gran variedad de dispositivos, como ordenadores, teléfonos, tabletas, altavoces, televisores o coches, y puedes pasar fácilmente de uno a otro con Spotify Connect.

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