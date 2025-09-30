CEO de Ford: ventas de eléctricos caerán a la mitad por políticas de Trump

Imagen de referencia. Foto: EFE - CJ GUNTHER

El líder de Ford Motor Co. advirtió sobre las sombrías perspectivas para los vehículos eléctricos, a medida que las políticas del presidente Donald Trump dan un nuevo impulso a los automóviles de gasolina.

La eliminación de un incentivo fiscal de USD 7.500 para los consumidores y la flexibilización de las normas sobre emisiones reducirán drásticamente la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos, dijo el director ejecutivo Jim Farley. Predijo que la cuota de vehículos de cero emisiones, que actualmente ronda el 10% del mercado nacional, podría reducirse a la mitad.

“No me sorprendería que las ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. bajasen al 5%”, afirmó el martes en un discurso pronunciado en Detroit en una conferencia organizada por Ford sobre los empleos manuales. El mercado de los vehículos eléctricos será “mucho más pequeño de lo que pensábamos”.

La contundente valoración pone de relieve la rápida evolución de la dinámica de la industria automovilística bajo el mandato de Trump, con muchos de los principales fabricantes retrasando sus planes de producción de vehículos eléctricos y reasignando sus inversiones a los vehículos con motor de combustión interna e híbridos. Ford ha hecho hincapié en la elección de los consumidores en cuanto a los tipos de combustible, al tiempo que ha cambiado su estrategia de vehículos eléctricos por otra centrada en vehículos de menor coste.

La unidad de vehículos eléctricos de Ford, Model-e, perdió alrededor de USD 1.300 millones en el segundo trimestre y la empresa ha pronosticado que podría perder hasta USD $5.500 millones en vehículos eléctricos este año. Sus ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos se desplomaron un 31% en el trimestre, afectadas por el envejecimiento de los modelos y la interrupción temporal de las ventas del Mustang Mach-e eléctrico debido a una retirada por motivos de seguridad.

Farley afirmó el martes que ve más oportunidades en la “electrificación parcial”, como los híbridos de gasolina y electricidad. Cree que los vehículos eléctricos puros son más adecuados para los desplazamientos diarios, que son “trayectos cortos” y solo representan entre el 5% y el 7% del mercado.

Afirmó que Ford está buscando añadir la producción de híbridos a sus plantas de baterías y vehículos eléctricos.

“Tenemos que fabricar estos vehículos parcialmente eléctricos en las fábricas que habrían sido de vehículos eléctricos”, dijo Farley. “¿Qué hacemos con todas estas plantas de baterías? Las llenaremos, pero será más estresante” debido a los cambios políticos de la administración Trump.

Ford tiene cuatro plantas de baterías en construcción, incluida una en Kentucky con la surcoreana SK On, que comenzó a producir en agosto. El fabricante de automóviles también tiene dos fábricas dedicadas a la fabricación de vehículos eléctricos, incluida su primera planta de montaje totalmente nueva en más de medio siglo. Ford está tratando de determinar qué hacer con esas plantas ahora que se espera que la ya débil demanda de vehículos eléctricos se debilite aún más debido al esfuerzo de Trump por poner fin a lo que él llama el “mandato de los vehículos eléctricos”.

“Tenemos que tomar más decisiones sobre esas plantas de baterías y plantas de montaje en los próximos meses y años con este cambio”, dijo Farley en una entrevista con David Westin, presentador de Bloomberg TV Wall Street Week. “Estas políticas son reales. Van a durar al menos una administración. Ahora tenemos que decidir”.

Farley afirmó que Ford tiene la intención de utilizar parte de esa capacidad para producir híbridos, pero se necesitan 20 vehículos de gasolina y electricidad para utilizar la misma energía de batería que un vehículo eléctrico.

“La capacidad que hemos construido para las plantas es mucho mayor de la que necesitaríamos”, afirmó Farley. “Por lo tanto, no coincide. Tenemos que tomar algunas decisiones”.

Los nuevos tipos de híbridos enchufables, como los vehículos eléctricos de autonomía extendida, necesitan baterías más grandes, lo que podría ayudar a utilizar más capacidad en las plantas de baterías de Ford, tres de las cuales recibieron un préstamo de USD 9.200 millones del Departamento de Energía de EE. UU. en 2023.

“Son algunas de las mejores fábricas que hemos construido, las hemos diseñado de forma flexible”, afirmó Farley sobre las plantas de vehículos eléctricos y baterías de Ford. “Tomaremos la decisión adecuada para la empresa. No vamos a permitir que se paralicen”.

