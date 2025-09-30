ANI destina COP 9.134 millones para atender kilómetro crítico de la vía al Llano

Óscar Torres, presidente de la ANI. Foto: ANI

La vía al Llano, ese corredor que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales y que tantas veces ha quedado bloqueado por derrumbes, vuelve a ser noticia. Esta vez, por bien mayor, no por un cierre súbito sino por un paquete de recursos que busca mitigar los riesgos en su punto más vulnerable: el kilómetro 18, donde los deslizamientos han convertido el tránsito en una ruleta.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la adición de más de COP 9.134 millones a un convenio con el Instituto Nacional de Vías (Invías), destinados a intervenciones urgentes y estudios definitivos. El objetivo es estabilizar el terreno y recuperar la movilidad en un tramo que concentra las mayores tensiones de la carretera.

“Hicimos un gran esfuerzo para lograr estos recursos y encontrar una solución a la problemática que se está presentando actualmente en la vía al Llano”, dijo Óscar Torres, presidente de la ANI.

De ese monto, COP 4.634 millones se emplearán en actividades inmediatas de mitigación en el Km 18 (obras de drenaje, remoción de material y control de aguas).

Para reforzar esas obras, se destinarán otros COP 4.000 millones adicionales que optimicen el convenio.

Y para priorizar estudios y diseños definitivos, otros COP 500 millones, paso previo a una intervención estructural de mayor escala.

#VíaAlLlano🛣️ | “Hicimos un gran esfuerzo para lograr estos recursos y encontrar una solución a la problemática que se está presentando actualmente en la vía al Llano”: presidente @ostoyar sobre atención a puntos críticos en el corredor Bogotá - Villavicencio🤩. pic.twitter.com/yJ0dLEUgBL — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) September 30, 2025

🏗️ ¿Qué se está haciendo en el terreno?

Actualmente se adelanta:

Instalación de geomembranas y canalización para drenar el exceso de agua en la montaña.

Construcción de pozos de abatimiento y reservorios, que actúan como “pulmones” para que el terreno deje de saturarse.

Colocación de hitos topográficos para monitorear los movimientos de la tierra.

Si el clima lo permite, en una semana podría completarse la fase de drenaje, lo que abriría la puerta a una siguiente etapa: el terraceo del talud (es decir, cortar la montaña en escalones para reducir la fuerza de futuros deslizamientos).

🚗 Rutas alternas: un alivio con límites

Mientras tanto, los transportadores siguen dependiendo de las rutas alternas, que tienen restricciones severas:

Transversal del Sisga : solo admite vehículos de hasta 16 toneladas.

Transversal del Cusiana: permite hasta 28 toneladas.

En ambos casos, los vehículos livianos y de pasajeros pueden circular, pero el transporte de carga pesada (el que más sufre con los cierres) sigue bajo control estricto.

La vía al Llano no solo es el acceso más directo a Meta, Casanare y Vichada; también es la arteria que conecta la despensa agrícola de los Llanos con el centro del país. Cada cierre afecta el precio de los alimentos, encarece el transporte y golpea la economía regional.

